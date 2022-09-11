Экскурсии с набережной Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Венеции на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадная Венеция
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
14 отзывов
Парадная Венеция: мост Риальто, Большой канал, Славянская набережная
Откройте для себя знаковые символы Венеции: мост Риальто, Большой канал и Славянскую набережную. Узнайте историю города на воде и его знаменитых жителей
Начало: На набережной Riva degli Schiavoni
Расписание: в будние дни в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
39 за человека
Дворец Дожей в Венеции
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
160 за всё до 8 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
7 июля в 09:00
9 июля в 09:30
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2022
    Дворец Дожей в Венеции
    Все было хорошо, прекрасный экскурсовод, но мне, кажется, что время на эту экскурсию нужно увеличить, так как в 1,5 часа
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    невозможно все охватить, поэтому возникает ощущение спешки и скомканного материала. В нашем случае ещё и замена экскурсовода была, было ощущение, что мы случайно зашли на чужую экскурсию (присоединили нас к другой группе) и этот отрезок был уже последним за день у этих туристов, и нужно было его скорее всем пробежать.

  • и
    ирина
    1 ноября 2019
    Парадная Венеция
    Супер! Отличный гид, рекомендуем.
  • В
    Валерий
    12 октября 2019
    Парадная Венеция
    Замечательная экскурсия.
  • A
    Aleksandr
    27 августа 2019
    Парадная Венеция
    Было интересно и познавательно
  • С
    Светлана
    16 августа 2019
    Дворец Дожей в Венеции
    Интересная экскурсия. Рекомендую экскурсовода Наталию
  • Н
    Наталия
    27 мая 2016
    Дворец Дожей в Венеции
    Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная
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    самореклама Натальи, разговоры о деньгах, навязчивые предложения продолжить экскурсию, при условии, что я не забуду, что её час стоит 60 Евро. Думаю, в этом плане, Наталья должна вести себя скромнее, дипломатичнее. Мне не было понятно, почему я должна была платить за билет Натальи во Дворец Дожей, она же лицензированный гид. Это не должно ложится на плечи туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «С набережной»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Парадная Венеция
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «С набережной», 17 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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