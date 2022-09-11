1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Парадная Венеция: мост Риальто, Большой канал, Славянская набережная
Откройте для себя знаковые символы Венеции: мост Риальто, Большой канал и Славянскую набережную. Узнайте историю города на воде и его знаменитых жителей
Начало: На набережной Riva degli Schiavoni
Расписание: в будние дни в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€39 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
7 июля в 09:00
9 июля в 09:30
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 сентября 2022Все было хорошо, прекрасный экскурсовод, но мне, кажется, что время на эту экскурсию нужно увеличить, так как в 1,5 часа
- иирина1 ноября 2019Супер! Отличный гид, рекомендуем.
- ВВалерий12 октября 2019Замечательная экскурсия.
- AAleksandr27 августа 2019Было интересно и познавательно
- ССветлана16 августа 2019Интересная экскурсия. Рекомендую экскурсовода Наталию
- ННаталия27 мая 2016Я отметила положительные моменты этой экскурсии. С точки зрения содержания экскурсии, нет никаких претензий. Но мне не очень понравилась постоянная
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «С набережной»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
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