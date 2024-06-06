Экскурсии по Дворцу дожей

Найдено 29 экскурсий в категории «Дворец Дожей» в Венеции на русском языке, цены от €5, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Первый день в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
168 за всё до 6 чел.
Загадочный Дворец Дожей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
43 отзыва
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 5 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
105 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Венецию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Дворец Дожей в Венеции
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
67 за человека
Дворец дожей - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
7 отзывов
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция классическая: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
177 за всё до 10 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
174 за всё до 4 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 за человека
Вся Венеция за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
368 отзывов
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4034 за человека
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Фотосессия в Венеции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Л
    Леонид
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
    читать дальше

    витают образы генералов, купцов, Дожей и простых людей, населявших город в разные периоды… и особенно ценно, что вы добавляли много исторических комментариев: например детали битвы обьединенной эскадры христиан против османского султана в 16 веке, историю развития арсенала и темп выпуска 20 галер в день - полностью оснащенных к путешествиям и к бою! Спасибо вам большое! Очень импонирует ваша готовность адаптировать маршрут под наши запросы, рассказ от городе вы ведете с большой любовью и великолепно ориентируетесь в лабиринтах Венеции!

    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Первый день в Венеции
    Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Первый день в Венеции
    С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Дворец Дожей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
  2. Первый день в Венеции
  3. Загадочный Дворец Дожей
  4. Обзорная экскурсия по Венеции
  5. Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Дворец Дожей" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 5 до 319 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1073 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Дворец Дожей», 1073 ⭐ отзыва, цены от €5. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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