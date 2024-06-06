1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Индивидуальная
3 часа
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
€177 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€174 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€5 за человека
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40€34 за человека
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Билеты
2 часа
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija6 июня 2024Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ЛЛеонид4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
- ААндрей3 июня 2024Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
- ННаталия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
- RRufiya1 июня 2024С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Дворец Дожей»
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