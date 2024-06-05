1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
«Каждый богатый род Венеции считал своим долгом построить дворец на его берегу — и теперь вы можете увидеть своеобразный открытый музей на воде»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
«Вы узнаете историю Венеции и секреты ее строительства, услышите городские легенды и увидите великие архитектурные шедевры: мост Риальто, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей и многое другое»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
«Вы узнаете, чем жил дворец на протяжении шести столетий»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
«Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, Санта Мария делла Салюте, Арсенал, мост Риальто и мост вздохов — вот лишь небольшой (далеко не весь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
«Если вы выбираете экскурсию во Дворце, отдельно оплачиваются билеты в музей»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
«Вы увидите самые знаменитые места Венеции: площадь и базилику Сан-Марко, дворец Дожей, мосты Вздохов и Риальто»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Вы узнаете о памятниках, дворцах и домах, и о знаменитых творцах, которые жили здесь в разное время»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Среди прочего, я покажу дом Дездемоны, и дворец, в котором жил еще не ставший императором Павел I во время своего тайного визита в Венецию»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
«История Венеции во Дворце дожей»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
«Я расскажу историю легендарной площади и покажу ее знаковые строения: Часовую башню, Дворец Дожей, Колонны Святого Марка и Святого Теодора, колокольню Кампаниле»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
«Дворец дожей — правительственный дворец Венецианской республики»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Дворцу дожей в Венеции
Познакомьтесь с историей Венеции через экскурсию по Дворцу дожей. Узнайте о жизни дожей и работе Тайной полиции, посетите музей Коррер и тюрьму
Начало: На набережной в очереди во дворец Дожей
«Во дворце заседали Большой совет и Сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела Тайная полиция»
Расписание: ежедневно в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
«О Дворце дожей легко и познавательно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
«Далее в программе знаменитый Дворец дожей, где вы услышите о романтичной церемонии обручения дожа с морем и почувствуете дух некогда самой крупной республики в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Индивидуальная
3 часа
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
«Познакомлю со знаками ордена на Дворце дожей, где проживали правители республики»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
«А также оцените визитные карточки города: площадь Святого Марко, дворец Дожей, мост Риальто, церковь Санта-Мария-делла-Салюте, кампо Санто-Стефано, дворцы Гранд-канала, оперный театр Ла Фениче и другие»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Вы увидите как самые знаменитые городские места — площадь Сан-Марко, мост Риальто, Большой канал, Дворец Дожей, так и не очень известные и оттого еще более колоритные жилые районы, набережные, секретные улочки и церкви»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
«В нашей программе: базилика Сан Марко, одноимённые piazza и piazetta, дворец Дожей, бассейн Святого Марка, мост Вздохов и живописные районы Кастелло»
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
€177 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Я расскажу о самом древнем дворце Гранд-канала и самом изящном из них»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
«Разберётесь, что находилось во Дворце дожей и как связан с ним Казанова»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€174 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€5 за человека
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
«- увидим "живых" дворяне, живущих во дворцах»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40€34 за человека
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
«Вы окунетесь в атмосферу повседневной жизни венецианцев, погрузитесь в их обычаи и культуру, узнаете о тайных двориках, скрытых от глаз туристов, и о величественных дворцах, увенчанных вековой историей»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Билеты
2 часа
Алмаз в короне Дворец дожей - главный музей Венеции БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Начало: По договоренности
«Но где-где, а во Дворце Дожей без гида точно не обойтись»
Расписание: По договоренности с туристом.
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
«Она проходит по классическому маршруту — главная площадь Сан Марко, кафедральный собор, Колокольня Сан Марко, Часовая Башня, Прокурации, Дворец Дожей, мост Вздохов, Библиотека Сансовино, церковь Салюте»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
«Взгляните на Венецию глазами местного жителя — узнайте истории и курьезы венецианцев, пройдитесь по главной набережной, взгляните на легендарный Дворец дожей и базилику Сан-Марко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
«Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
Начало: По договоренности
«Этот прекрасный дворец, заселенный до сих пор его владельцами, воссоздает атмосферу старых времен, когда роскошь и изысканность были в порядке вещей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
«Построенный в 15 веке, этот дворец хранит в себе бесчисленное множество историй и богатств»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция, шёлк и эпоха Возрождения
Понаблюдать за производством венецианских тканей в старинном особняке
«Вы прогуляетесь по тихим улочкам Венеции и посетите старинный особняк, где окунётесь в богатую историю венецианского производства тканей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
«А также мы в деталях рассмотрим архитектурные доминанты площади: дворец Дожей и Базилику Святого Марка»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ЛЛеонид4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
- ААндрей3 июня 2024Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
- ННаталия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
- RRufiya1 июня 2024С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!
- ММарина31 мая 2024Очень интересная и занимательная экскурсия для знакомства с Венецией. За короткое время мы узнали главные этапы развития Венеции. Анна затронула исторические, экономические и политические аспекты. Кроме того дала нам много практичных советов как туристам. Спсибо огромное!
- ААнастасия30 мая 2024Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Дворцы, замки и особняки»
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