Посетите остров Бурано в рамках единственного тура, посвящённого именно этому очаровательному месту в Венецианской лагуне. Погрузитесь в традиционную атмосферу острова, пока местный гид рассказывает вам о его истории. Посмотрите, как вручную изготавливают кружева.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя красочные дома острова и кружева ручной работы, а также множество других сюрпризов! Ваш гид Сильвия, родившаяся и выросшая в Бурано, проведёт для вас пешеходную экскурсию по острову, которая задумана не только как простая обзорная экскурсия, но и как возможность узнать об истории, обычаях и традициях живописного места. Посетите множество интересных памятников, включая церковь Св. Мартина и Св. Варвары и её знаменитую наклонную колокольню. Посетите короткую демонстрацию изготовления всемирно известного кружева Бурано. Вы посетите типичный музей кружева острова Бурано, где у вас будет возможность полюбоваться драгоценными кружевами XVI и XVII веков и купить домашние изделия по специальным ценам. У вас будет время самостоятельно исследовать Бурано. Вам может понравиться прогуляться по типичным магазинам или пообедать в одном из уютных ресторанов. Гид с радостью предоставит вам советы и рекомендации, которые помогут максимально эффективно провести время на острове! Важная информация:
- Во время паводка тур не состоится.
- Из-за ландшафта Венеции и возникающих логистических проблем нельзя гарантировать, что предполагаемый маршрут тура будет полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Демонстрация кружевоплетения
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Via Burano, 30100 Mira VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Во время паводка тур не состоится
- Из-за ландшафта Венеции и возникающих логистических проблем нельзя гарантировать, что предполагаемый маршрут тура будет полностью доступен для людей с ограниченными возможностями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Мини-группа
до 10 чел.
Из Венеции - на острова Мурано и Бурано
Путешествие на острова Мурано и Бурано - это возможность увидеть мастерство стеклодувов и кружевниц, а также насладиться яркими пейзажами
Начало: У f. Te Nove «B»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
€95 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€265 за всё до 4 чел.