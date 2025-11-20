Что вас ожидает: Музыкальная Венеция Откройте для себя композиторов, стоящих за музыкальной эпохой Венеции XVIII века, на концерте классической музыки в церкви Сан-Видаль. Церковь XVII века обеспечивает интимную историческую обстановку и фантастическую акустику для концертов и симфоний таких мастеров, как Вивальди, Бах и Гендель. Послушайте игру талантливого ансамбля Interpreti Veneziani и посмотрите, как они воплощают в жизнь музыкальные шедевры для незабываемого вечера. По прошествии часа 30 минут выберите компакт-диск, записанный группой, чтобы взять с собой музыку Венеции. Важная информация:

Пожалуйста, приходите за 30 минут до начала концерта.

• Запрещена видеозапись • Подходит для людей на инвалидных креслах • Сопровождающий/встречающий: Итальянский, Английский, Французский, Испанский Меры по борьбе с Covid-19: