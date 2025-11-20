Совершите музыкальное путешествие во времени в эпоху барокко в Венеции. Наслаждайтесь изысканной атмосферой церкви XVII века с богатой историей и красотой.
Описание билета
Что вас ожидает: Музыкальная Венеция Откройте для себя композиторов, стоящих за музыкальной эпохой Венеции XVIII века, на концерте классической музыки в церкви Сан-Видаль. Церковь XVII века обеспечивает интимную историческую обстановку и фантастическую акустику для концертов и симфоний таких мастеров, как Вивальди, Бах и Гендель. Послушайте игру талантливого ансамбля Interpreti Veneziani и посмотрите, как они воплощают в жизнь музыкальные шедевры для незабываемого вечера. По прошествии часа 30 минут выберите компакт-диск, записанный группой, чтобы взять с собой музыку Венеции. Важная информация:
Пожалуйста, приходите за 30 минут до начала концерта.
• Запрещена видеозапись • Подходит для людей на инвалидных креслах • Сопровождающий/встречающий: Итальянский, Английский, Французский, Испанский Меры по борьбе с Covid-19:
- Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
- Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.).
Что включено
- Билет на концерт
- CD
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Calle Frutarol, 2864-2865, Venezia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
