Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Венеции

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Венеции на русском языке, цены от €40, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
«Здесь вы увидите церковь Сан Джакомо ди Риальто, основанную в 9 веке, собор Санта Мария Фрари, Скуола Гранди ди Сан Рока»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Сокровища собора Сан-Марко
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
«Посещение кафедрального собора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Первый час: мы прогуляемся по живописным нетуристическим кварталам и улочкам Венеции, посетим некоторые храмы и заглянем в скрытые дворики»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
«Вы увидите первую церковь города и самый древний мост через Большой канал»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
«Я покажу вам символы тамплиеров на фасадах дворцов и соборов, а также познакомлю с местом, где мог храниться Святой Грааль»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
«Масонская церковь и венецианское гетто»
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
🚶 Пешая
Билеты
1 час
11 отзывов
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Что вас ожидает: Шедевр византийского искусства, с доступом без очереди Кафедральный собор Венеции «Собор Сан Марко» — самый главный в городе»
Расписание: Ежедневно в 14:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
75 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
  • Ш
    Шахновецкий
    19 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
  • O
    Oksana
    19 мая 2024
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
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    билеты, что бы потом пройти без очередей. Договорились о времени. Все было хорошо организовано. Кристина интересный рассказчик, не утомительно и по делу. Спасибо.

  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    Сокровища собора Сан-Марко
    Рекомендуем гида - интересная экскурсия. Узнали много нового.
  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно рассказывала!))) Так же часть экскурсии прошла на катере по каналам Венеции, что дополняет общее впечатление от города. Катер хороший, как новый. Не укачивает!
    Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательноОтличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательноОтличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно
  • Н
    Наталия
    26 марта 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Великолепная экскурсия! Одновременно и на воде и пешком. Мне очень понравилась составленная программа. Это наша первая поездка в Венецию. Прониклись атмосферой города) Благодарю!
  • И
    Илона
    21 марта 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
    Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
  • О
    Олеся
    1 марта 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
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    жарко и людно. На этот раз погода была хоть и солнечной, но не жаркой. Анастасия, чудесным образом показала нам скрытые от туристов места, и заведения. Причем мы видели и иногда выходили на людные улицы, одна ж - в основное время, ходили по улицам и площадям, на которых были или местные или совсем не было людей. И это было поразительно и прекрасно! Так же, Анастасия рассказывала нам различные интересные факты, подсказывала места для лучших фото! Мы остались очень довольны! С радостью рекомендую Анастасию, как экскурсовода!

    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но
  • И
    Иван
    28 февраля 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
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  3. Венеция 2 в 1: пешком и по воде
  4. Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
  5. По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 60 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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