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Квест "Формула успеха Казановы"

Cristina S.
Cristina S. – Гид из Венеции
У всех на слуху имя Казановы.

Но что мы о нем знаем? Мы знаем всего лишь один факт — у него никогда не было проблем с девушками.

Как он добился ошеломительного успеха у противоположного пола? Как нашел «формулу успеха»? Где он жил? Как проводил свое время? На все эти вопросы я вам отвечу.

Точнее… вы сами найдете ответы на улочках Венеции во время квест-игры.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €70 за человека

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Квест "Формула успеха Казановы"
Квест "Формула успеха Казановы"

Что вы увидите

  • Некоторые места где жил и бывал покоритель женских сердец Джакомо Казанова.
Тайна любовного успеха Джакомо Казановы не даёт покоя ни историкам, ни литераторам, ни кинематографистам. Не смотря на то, что прошло более двух столетий после его ухода из жизни, великий соблазнитель то и дело напоминает о себе. Недавно был найден дневник родного брата Казановы Франческо, где тот утверждает, что Джакомо так глубоко изучил основы алхимии и “животного магнетизма”, что смог вывести «формулу успеха». Он спрятал это сокровище где-то в Венеции во время своего последнего приезда.
Необходимо найти эту формулу прежде, чем она будет утеряна безвозвратно или попадёт в руки мафии. А вы бы хотели увидеть своими глазами «формулу успеха»? Это возможно. Но для этого её нужно найти.
Где искать?
Каждую пятницу в 10. 30 в Венеции в условленном месте группа из трёх-шести человек отправляется на поиски секретных материалов, связанных с Казановой. Если вы присоединитесь к команде следопытов, то сможете узнать неизбитые истории 📖 из жизни знаменитого на весь мир венецианца. Побываете в местах, где проводил время и наслаждался жизнью.
Вместе с опытным проводником увидите Венецию с новых ракурсов и узнаете много неожиданного.
Вас не должны узнать, поэтому готовьтесь к перевоплощению. Если вы запутаетесь в интригах и улочках Венеции, не беспокойтесь,
предусмотрены подсказки и пауза для кофе в заведении, где бывал сам Джакомо.
Условия квеста: жажда приключений и возраст от 16 лет.
Если пятница (день любви) вам не подходит, и вы хотите искать «формулу» Казановы в компании только «своих», можете заказать квест в отдельный день.
Что входит
  • Услуги ведущего
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 На мосту у рыбного рынка Риальто.
Место завершения
🏁 Рива дней Скьявони
Квест "Формула успеха Казановы"
Квест "Формула успеха Казановы"
Квест "Формула успеха Казановы"
Квест "Формула успеха Казановы"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Cristina S.
Cristina S.
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