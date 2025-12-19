Мои заказы

Тайны венецианских вкусов

Квест по бакаро, каналам и легендам (18+)
Вы отправитесь на поиски вкуса Венеции — скрытого кода, который понимают только местные.

Чтобы собрать его, вам предстоит разгадывать загадки, искать детали в городском пространстве, пробовать любимые блюда венецианцев и открывать места, куда редко заходят туристы. Каждая остановка — маленькое открытие: легенда, шифр, вкус или история, которые ведут дальше.
Описание квеста

Прогулка по местам, где живёт город

Вы пройдёте от древнего рынка Риальто до площади Сан-Марко — через мосты, дворцы, студенческие площади и скрытые каналы. Каждый уголок — часть пазла о том, как устроена Венеция и почему здесь всё связано с едой.

Вино, секреты и ритуалы

Заглянете в аутентичные бакаро и узнаете, что такое омбра. Попробуете просекко там, где его пьют венецианцы, и услышите о граппе, беллини и вине, что пережило великий потоп.

Настоящая кухня Венеции

Научитесь читать меню как местные: от чикети до сардин в saor, от baccalà mantecato до десертов Тревизо. И сможете попробовать всё, если захотите.

Десерты и легенды

Марко Поло, тирамису, лимончелло — вы узнаете истории, которые стоят за любимыми сладостями Италии.

Финал в сердце Венеции

Кульминация квеста — легендарное кафе Florian на площади Сан-Марко. Здесь вы раскроете последнюю загадку и завершите приключение на сладкой ноте.

Как проходит квест

Гид ведёт вас как ведущий — легко, живо, без скучных монологов. Вы двигаетесь в комфортном темпе, разгадываете загадки, ищете подсказки, общаетесь, смеётесь, наблюдаете и пробуете.

Предприятия могут работать по сезонному расписанию. Поэтому мы адаптируем маршрут в реальном времени — вы всё равно попадёте в лучшие открытые заведения, а квест останется цельным и атмосферным.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых путешественников — 18+
  • Напитки и закуски оплачиваются дополнительно и по желанию. Примеры цен: бокал просекко — €3–6, джелато — €2,5–4, чикети — €1,5–3, лимончелло и граппа — €3–6
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 6531 туриста
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
читать дальше

2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

