Вы отправитесь на поиски вкуса Венеции — скрытого кода, который понимают только местные. Чтобы собрать его, вам предстоит разгадывать загадки, искать детали в городском пространстве, пробовать любимые блюда венецианцев и открывать места, куда редко заходят туристы. Каждая остановка — маленькое открытие: легенда, шифр, вкус или история, которые ведут дальше.

Описание квеста

Прогулка по местам, где живёт город

Вы пройдёте от древнего рынка Риальто до площади Сан-Марко — через мосты, дворцы, студенческие площади и скрытые каналы. Каждый уголок — часть пазла о том, как устроена Венеция и почему здесь всё связано с едой.

Вино, секреты и ритуалы

Заглянете в аутентичные бакаро и узнаете, что такое омбра. Попробуете просекко там, где его пьют венецианцы, и услышите о граппе, беллини и вине, что пережило великий потоп.

Настоящая кухня Венеции

Научитесь читать меню как местные: от чикети до сардин в saor, от baccalà mantecato до десертов Тревизо. И сможете попробовать всё, если захотите.

Десерты и легенды

Марко Поло, тирамису, лимончелло — вы узнаете истории, которые стоят за любимыми сладостями Италии.

Финал в сердце Венеции

Кульминация квеста — легендарное кафе Florian на площади Сан-Марко. Здесь вы раскроете последнюю загадку и завершите приключение на сладкой ноте.

Как проходит квест

Гид ведёт вас как ведущий — легко, живо, без скучных монологов. Вы двигаетесь в комфортном темпе, разгадываете загадки, ищете подсказки, общаетесь, смеётесь, наблюдаете и пробуете.

Предприятия могут работать по сезонному расписанию. Поэтому мы адаптируем маршрут в реальном времени — вы всё равно попадёте в лучшие открытые заведения, а квест останется цельным и атмосферным.

