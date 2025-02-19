Эта блиц-экскурсия позволит вам увидеть самые значимые места Венеции всего за час.
Прогулка начинается на Riva degli Schiavoni и включает в себя посещение таких знаковых мест, как Дворец дожей, площадь Святого Марка и мост Риальто. Участники узнают о прибытии мощей святого Марка, истории Венецианской республики и многом другом. Это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой города в сжатые сроки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидеть главные достопримечательности за час
- 📚 Узнать интересные исторические факты
- 🏛️ Полюбоваться архитектурой Венеции
- 🌉 Пройтись по знаменитому мосту Риальто
- 🕰️ Послушать легенды о Венеции
Что можно увидеть
- Riva degli Schiavoni
- Мост Вздохов
- Дворец дожей
- Площадь Святого Марка
- Мост Риальто
- Большой канал
Описание экскурсии
В нашем маршруте: Riva degli Schiavoni — Мост Вздохов — Дворец дожей — лобное место Венецианской республики между двух колонн — Библиотека Святого Марка — площадь Святого Марка и базилика — Наполеоновское крыло музея Коррер — Астрологические часы — Старые и Новые Прокурации — квартал Мерсерие — памятник Карло Гольдони — немецкое подворье Фондако-деи-Тедески — мост Риальто — Большой канал
Вы услышите захватывающие истории:
- как мощи святого Марка прибыли в Венецию
- как родилась и пала Венецианская республика Серениссима
- почему в Венеции существует только одна площадь, а все остальные называются «огородами»
- как и за что здесь казнили преступников и какое участие в этом принимал дож
- как родился современный театр
- почему главной улицей Венеции является Большой канал
А также вы узнаете:
- как знаменитый любовник Казанова бежал из тюрьмы
- почему крылатый лев является символом города
- по какому принципу построены венецианские гондолы и почему они чёрные
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 13:30 и 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:30 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
Отзывы и рейтинг
5
Юлия
19 фев 2025
Счастлива попасть к Вам на экскурсию. Спасибо большое за информативную, нескучную, с душой и больше по времени, чем планировались. я осталась под впечатлением. Однозначно буду рекомендовать друзьям.
