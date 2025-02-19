Мои заказы

Блиц-экскурсия по Венеции

За один час вы увидите все ключевые достопримечательности Венеции. Узнайте увлекательные истории и легенды, которые скрывает этот удивительный город
Эта блиц-экскурсия позволит вам увидеть самые значимые места Венеции всего за час.

Прогулка начинается на Riva degli Schiavoni и включает в себя посещение таких знаковых мест, как Дворец дожей, площадь Святого Марка и мост Риальто. Участники узнают о прибытии мощей святого Марка, истории Венецианской республики и многом другом. Это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой города в сжатые сроки
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидеть главные достопримечательности за час
  • 📚 Узнать интересные исторические факты
  • 🏛️ Полюбоваться архитектурой Венеции
  • 🌉 Пройтись по знаменитому мосту Риальто
  • 🕰️ Послушать легенды о Венеции
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 13:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Riva degli Schiavoni
  • Мост Вздохов
  • Дворец дожей
  • Площадь Святого Марка
  • Мост Риальто
  • Большой канал

Описание экскурсии

В нашем маршруте: Riva degli Schiavoni — Мост Вздохов — Дворец дожей — лобное место Венецианской республики между двух колонн — Библиотека Святого Марка — площадь Святого Марка и базилика — Наполеоновское крыло музея Коррер — Астрологические часы — Старые и Новые Прокурации — квартал Мерсерие — памятник Карло Гольдони — немецкое подворье Фондако-деи-Тедески — мост Риальто — Большой канал

Вы услышите захватывающие истории:

  • как мощи святого Марка прибыли в Венецию
  • как родилась и пала Венецианская республика Серениссима
  • почему в Венеции существует только одна площадь, а все остальные называются «огородами»
  • как и за что здесь казнили преступников и какое участие в этом принимал дож
  • как родился современный театр
  • почему главной улицей Венеции является Большой канал

А также вы узнаете:

  • как знаменитый любовник Казанова бежал из тюрьмы
  • почему крылатый лев является символом города
  • по какому принципу построены венецианские гондолы и почему они чёрные
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 13:30 и 17:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:30 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

Юлия
Юлия
19 фев 2025
Счастлива попасть к Вам на экскурсию. Спасибо большое за информативную, нескучную, с душой и больше по времени, чем планировались. я осталась под впечатлением. Однозначно буду рекомендовать друзьям.

Входит в следующие категории Венеции

