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Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»

Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Я предлагаю вам увлекательное, онлайн посещение кладбища Сан-Микеле, мистического, тихого и мирного места.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👣Пешеходная
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 0.75 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»
Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»

Что вы увидите

  • Остров Сан Микеле
  • Церковь Сан Микеле в стиле Ренессанса и бывший монастырь
  • Могила Бродского
  • Могила Дягилева
  • Могила Стравинского
  • Могилы Потемкиных
  • Могилы Трубецких
  • Вид над Мурано (3 мин на корабле находится Мурано остров стеклодувов)
  • Вид над Альпах
  • многое другое
Венецианский погостТерритория кладбища разделяется на католический, православный, еврейский и протестанский кварталы. А для ушедших в юном возрасте имеется детское кладбище. На территории некрополя существуют стены плача, куда захоранивают тела в отдельные крипты. Возле каждой мемориальной плиты имеется горшочек, куда высаживают растения. При желании, тело можно перезахоронить из крипты в могилу в любое время. Русский след и многое другоеА сейчас я расскажу зачем я вам буду нужна. Я помогу вам быстро найти наиболее интересные гробницы. Например, пустую гробницу, интересно какую? Во время эфира я расскажу вам легенду. Мы посмотрим где похоронены известные люди: поэт Эрза Паунд, деятель балета Сергей Дягилев, музыкант Игор Стравинский, поэт Иосиф Бродский, ученый Кристиан Доплер или художник Эмилио Ведова. Увидим бывший монастырь С. Микеле ХVI века и многовековую магнолию. Важно знать• Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени;
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра необходимо войти в Ваш гугл-аккаунт;
  • Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой; • И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия проходит онлайн
Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»
Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»
Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»
Онлайн-экскурсия «Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина К.
Кристина К.
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