Венецианский погостТерритория кладбища разделяется на католический, православный, еврейский и протестанский кварталы. А для ушедших в юном возрасте имеется детское кладбище. На территории некрополя существуют стены плача, куда захоранивают тела в отдельные крипты. Возле каждой мемориальной плиты имеется горшочек, куда высаживают растения. При желании, тело можно перезахоронить из крипты в могилу в любое время. Русский след и многое другоеА сейчас я расскажу зачем я вам буду нужна. Я помогу вам быстро найти наиболее интересные гробницы. Например, пустую гробницу, интересно какую? Во время эфира я расскажу вам легенду. Мы посмотрим где похоронены известные люди: поэт Эрза Паунд, деятель балета Сергей Дягилев, музыкант Игор Стравинский, поэт Иосиф Бродский, ученый Кристиан Доплер или художник Эмилио Ведова. Увидим бывший монастырь С. Микеле ХVI века и многовековую магнолию. Важно знать• Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени;

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