Церковь Сан Микеле в стиле Ренессанса и бывший монастырь
Могила Бродского
Могила Дягилева
Могила Стравинского
Могилы Потемкиных
Могилы Трубецких
Вид над Мурано (3 мин на корабле находится Мурано остров стеклодувов)
Вид над Альпах
многое другое
Венецианский погостТерритория кладбища разделяется на католический, православный, еврейский и протестанский кварталы. А для ушедших в юном возрасте имеется детское кладбище. На территории некрополя существуют стены плача, куда захоранивают тела в отдельные крипты. Возле каждой мемориальной плиты имеется горшочек, куда высаживают растения. При желании, тело можно перезахоронить из крипты в могилу в любое время. Русский след и многое другоеА сейчас я расскажу зачем я вам буду нужна. Я помогу вам быстро найти наиболее интересные гробницы. Например, пустую гробницу, интересно какую? Во время эфира я расскажу вам легенду. Мы посмотрим где похоронены известные люди: поэт Эрза Паунд, деятель балета Сергей Дягилев, музыкант Игор Стравинский, поэт Иосиф Бродский, ученый Кристиан Доплер или художник Эмилио Ведова. Увидим бывший монастырь С. Микеле ХVI века и многовековую магнолию. Важно знать• Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Для просмотра необходимо войти в Ваш гугл-аккаунт;
Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой; • И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
Услуги гида экскурсовода
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия проходит онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кристина К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них