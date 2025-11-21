Откройте для себя еду, вино и культуру Венеции на пешеходной экскурсии с дегустациями. Исследуйте скрытые сокровища «La Serenissima» у таких достопримечательностей, как мост Риальто.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Наслаждайтесь гастрономическим и культурным туром по Венеции и осмотрите главные достопримечательности «La Serenissima», а также некоторые скрытые сокровища по пути. Посетите остерии, траттории, кондитерские и винные бары, чтобы попробовать типичные блюда Венето. Встретьтесь с гидом у моста Риальто и прогуляйтесь по рынку Риальто, переполненному рыбой, фруктами и овощами. Посетите остерию XVIII века, известную своими чиккетти, которые представляют собой закуски, похожие на тапас, уникальные для Венеции. Насладитесь региональными винами и попробуйте региональные вкусы на укус. Узнайте истории о еде, встречаясь с местными производителями и владельцами бизнеса. Продолжайте путь до Кампо Сан-Бартоломео, чтобы увидеть дом Марко Поло и места обитания Казановы. Пройдитесь мимо красивых церквей и послушайте замечательные мелочи, такие как происхождение коктейля Беллини. Отправляйтесь в Campo Santi Giovanni e Paolo, чтобы насладиться настоящим тирамису с кофе и попробовать венецианский деликатес, который зародился в месте, где зародилась итальянская кофейная культура. Важная информация:
- Надевайте комфортную обувь.
- Доступны варианты для вегетарианцев.
- Если у вас есть аллергия, сообщите об этом поставщику при бронировании.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Риальто
- Дом Марко Поло
- Рынок Риальто
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Дегустация еды и вина
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Campo S. Giacomo di Rialto, 30100 Venezia VE, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Надевайте комфортную обувь
- Доступны варианты для вегетарианцев
- Если у вас есть аллергия, сообщите об этом поставщику при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 9 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: У вокзала Санта-Лучия
Завтра в 08:00
13 ноя в 12:00
€145
€170 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианские бакари: вино и Венеция
Отправьтесь в путешествие по скрытым от туристов бакари Венеции. Откройте для себя аутентичные бары с вином и закусками в компании местного гида
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€150 за всё до 5 чел.