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Для меня экс-сия была познавательной,несмотря на плохое качество видео! Я была в Венеции на живой экс-и,но нам показали только основные достоприм-ти. А Кристина всегда строит маршруты,таким образом чтобы показать нам неизвестные уголки Венеции! Спасибо ей за это,с удовольствием буду ждать новых экс-сий,помогающих познавать необычную Венецию!