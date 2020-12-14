1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Начало: Остановка Фондаменте Нуове
8 окт в 10:00
10 окт в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианские острова: калейдоскоп эмоций
Начало: По желанию
Расписание: Вы покупаете онлайн экскурсию и имеете доступ к ней одну неделю. День открытия доступа обговариваем.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: вдали от туристического центра
Начало: Местом встречи может быть ваша гостиница
Расписание: Каждый день с 9:00 до 18:00
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesia14 декабря 2020Спасибо большое гиду Кристине за прекрасную возможность побывать на кладбище Сан-Микеле и увидеть могилы известных соотечественников хотя бы путем онлайн-экс-сии!
- ООльга14 декабря 2020Всегда интересно путешествовать с Кристиной.
- ККузнецова13 декабря 2020Давно хотела посмотреть на могилу Бродского, понравилось побывать там в таком формате. Экскурсовод молодец, рассказывает много и интересно, со стихами и веселыми историями, очень старается!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Сан-Микеле»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Сан-Микеле" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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