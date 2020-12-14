Сан-Микеле – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Сан-Микеле» в Венеции на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Пешая
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Начало: Остановка Фондаменте Нуове
8 окт в 10:00
10 окт в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Венецианские острова: калейдоскоп эмоций
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианские острова: калейдоскоп эмоций
Начало: По желанию
Расписание: Вы покупаете онлайн экскурсию и имеете доступ к ней одну неделю. День открытия доступа обговариваем.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 за всё до 5 чел.
Венеция: вдали от туристического центра
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: вдали от туристического центра
Начало: Местом встречи может быть ваша гостиница
Расписание: Каждый день с 9:00 до 18:00
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
130 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesia
    14 декабря 2020
    Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
    Спасибо большое гиду Кристине за прекрасную возможность побывать на кладбище Сан-Микеле и увидеть могилы известных соотечественников хотя бы путем онлайн-экс-сии!
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    Для меня экс-сия была познавательной,несмотря на плохое качество видео! Я была в Венеции на живой экс-и,но нам показали только основные достоприм-ти. А Кристина всегда строит маршруты,таким образом чтобы показать нам неизвестные уголки Венеции! Спасибо ей за это,с удовольствием буду ждать новых экс-сий,помогающих познавать необычную Венецию!

  • О
    Ольга
    14 декабря 2020
    Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
    Всегда интересно путешествовать с Кристиной.
  • К
    Кузнецова
    13 декабря 2020
    Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
    Давно хотела посмотреть на могилу Бродского, понравилось побывать там в таком формате. Экскурсовод молодец, рассказывает много и интересно, со стихами и веселыми историями, очень старается!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Сан-Микеле»

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  7. Набережная
  8. Площадь Сан-Марко
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Сан-Микеле" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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