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Приглашаю на увлекательную прогулку по островам венецианской лагуны, где мы будем перемещаться на водном такси или речном трамвайчике.



Наш маршрут включает посещение острова Сан Микеле, известного как венецианское кладбище, острова Мурано с его стеклодувами, острова Бурано с его яркими домами, а также острова Торчелло с древними храмами и византийскими мозаиками. На каждом острове можно насладиться рыбной кухней в местных ресторанах.