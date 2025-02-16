Приглашаю на увлекательную прогулку по островам венецианской лагуны, где мы будем перемещаться на водном такси или речном трамвайчике.
Наш маршрут включает посещение острова Сан Микеле, известного как венецианское кладбище, острова Мурано с его стеклодувами, острова Бурано с его яркими домами, а также острова Торчелло с древними храмами и византийскими мозаиками. На каждом острове можно насладиться рыбной кухней в местных ресторанах.
Наш маршрут включает посещение острова Сан Микеле, известного как венецианское кладбище, острова Мурано с его стеклодувами, острова Бурано с его яркими домами, а также острова Торчелло с древними храмами и византийскими мозаиками. На каждом острове можно насладиться рыбной кухней в местных ресторанах.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание водной прогулки
Что нас ждёт? Приглашаю на увлекательную прогулку по островам венецианской лагуны, где мы будем перемещаться на водном такси или речном трамвайчике.
- Первым островом на нашем пути станет Сан Микеле, знаменитое венецианское кладбище, где нашли покой многие известные люди, включая русских деятелей культуры, таких как Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.
- Далее посетим остров Мурано, известный своими мастерскими и заводами по производству венецианского стекла. Здесь можно понаблюдать за работой мастеров-стеклодувов и даже поучаствовать в процессе создания шедевров.
- Бурано — остров рыбаков и кружевниц, известный своими яркими цветными домами и «падающей» колокольней. Он создаёт атмосферу праздника и радости.
- Торчелло — колыбель венецианской цивилизации, где расположены два древних храма с удивительными византийскими мозаиками.
• На каждом острове можно пообедать или поужинать в ресторанах, специализирующихся на рыбной кухне. Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на речной трамвай
- Оплата такси
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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