Предлагаю посетить вместе колоритный остров 🏝️ Бурано, который находится 7 км от Венеции и считается самым красивом в лагуне. Там атмосфера просто чудесная - разноцветные домики моряков и традиционные лодки.
Начинаем экскурсию ⛳ у водного причала корабля и доходим до самой главной площади - Бальдассаре Галуппи. Этот композитор 18 го века работал придворным капельмейстером у Екатерины II.
По пути расскажем о истории 📖 кружева и о местных деликатесов: печенье "Буссолай".
Завершим экскурсию ⛳ напротив
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина К.
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