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Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»

Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Приглашаю вас на онлайн-прогулку 👣 по самому красочному острову города — Бурано.

На фоне многочисленных островов Венецианской лагуны он в первую очередь примечателен своей архитектурой — Бурано усыпан домиками ярких леденцовых оттенков.

Мы прогуляемся по его набережным и улочкам, а также заглянем на главную площадь, где находится знаменитая падающая колокольня.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👣Пешеходная
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»

Что вы увидите

  • Остров Бурано
  • Церковь Сан Мартино
  • Монумент композитора Бальдассаре Галуппи
  • Каналы с рыбацкими лодками
  • Разноцветные домики
Предлагаю посетить вместе колоритный остров 🏝️ Бурано, который находится 7 км от Венеции и считается самым красивом в лагуне. Там атмосфера просто чудесная - разноцветные домики моряков и традиционные лодки.
Начинаем экскурсию ⛳ у водного причала корабля и доходим до самой главной площади - Бальдассаре Галуппи. Этот композитор 18 го века работал придворным капельмейстером у Екатерины II.
По пути расскажем о истории 📖 кружева и о местных деликатесов: печенье "Буссолай".
Завершим экскурсию ⛳ напротив
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Онлайн
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»
Онлайн-экскурсия «Яркие краски Венеции — колоритный остров Бурано»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кристина К.
Кристина К.
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