Предлагаю посетить вместе колоритный остров 🏝️ Бурано, который находится 7 км от Венеции и считается самым красивом в лагуне. Там атмосфера просто чудесная - разноцветные домики моряков и традиционные лодки.

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Начинаем экскурсию ⛳ у водного причала корабля и доходим до самой главной площади - Бальдассаре Галуппи. Этот композитор 18 го века работал придворным капельмейстером у Екатерины II.

По пути расскажем о истории 📖 кружева и о местных деликатесов: печенье "Буссолай".

Завершим экскурсию ⛳ напротив