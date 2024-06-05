Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!

Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ

Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду

С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!

Очень интересная и занимательная экскурсия для знакомства с Венецией. За короткое время мы узнали главные этапы развития Венеции. Анна затронула исторические, экономические и политические аспекты. Кроме того дала нам много практичных советов как туристам. Спсибо огромное!

Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд

Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут

Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!

А Александр

Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.