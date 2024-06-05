1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
«Каждый богатый род Венеции считал своим долгом построить дворец на его берегу — и теперь вы можете увидеть своеобразный открытый музей на воде»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
«Прогулка по набережной и великолепие церквей»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
«Преодолев единственный оживленный участок маршрута по Славянской набережной, вы окажетесь на одном из удивительных островов лагуны (5 минут в пути)»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€177 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
«Прогуляетесь по набережной до моста Риальто и заглянете в атмосферные дворики»
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
«Вы поразитесь необыкновенной архитектурной красоте Венеции, обрамленной чудесными каналами, мостами и набережными»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
«Шедевры Тициана и любимая набережная Бродского»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211€169 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
«Славянскую набережную с красивыми видами на лагуну»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
«Венецианские закуски — это такая же достопримечательность города, как набережные, дворцы, каналы и мосты»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Начало: На площади Сан-Марко
«Площадь Сан-Марко, мосты Вздохов и Дьявола, дом Марко Поло, Риальто, старейший монастырь Сан-Заккария и Славянская набережная войдут в маршрут»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
«Мини-бары с закусками «бакари» — это такая же легендарная венецианская достопримечательность, как гондолы, набережные и мосты»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
«Шедевры Тициана и живописная набережная Венецианской лагуны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156€133 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€267 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ННаталия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
- RRufiya1 июня 2024С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!
- ММарина31 мая 2024Очень интересная и занимательная экскурсия для знакомства с Венецией. За короткое время мы узнали главные этапы развития Венеции. Анна затронула исторические, экономические и политические аспекты. Кроме того дала нам много практичных советов как туристам. Спсибо огромное!
- ААнастасия30 мая 2024Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
- ШШахновецкий19 мая 2024Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
- ЛЛанда14 мая 2024Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
- ААлександр12 мая 2024Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.
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