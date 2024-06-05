Экскурсии по набережной Венеции

Найдено 13 экскурсий в категории «Набережная» в Венеции на русском языке, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
«Каждый богатый род Венеции считал своим долгом построить дворец на его берегу — и теперь вы можете увидеть своеобразный открытый музей на воде»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Первый день в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
«Прогулка по набережной и великолепие церквей»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
168 за всё до 6 чел.
Нетуристическая Венеция в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
«Преодолев единственный оживленный участок маршрута по Славянской набережной, вы окажетесь на одном из удивительных островов лагуны (5 минут в пути)»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
177 за всё до 8 чел.
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
«Прогуляетесь по набережной до моста Риальто и заглянете в атмосферные дворики»
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от 150 за всё до 5 чел.
По крышам Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
«Вы поразитесь необыкновенной архитектурной красоте Венеции, обрамленной чудесными каналами, мостами и набережными»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
«Шедевры Тициана и любимая набережная Бродского»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211169 за всё до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
«Славянскую набережную с красивыми видами на лагуну»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Гастрономическое свидание с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
«Венецианские закуски — это такая же достопримечательность города, как набережные, дворцы, каналы и мосты»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
167 за всё до 4 чел.
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Начало: На площади Сан-Марко
«Площадь Сан-Марко, мосты Вздохов и Дьявола, дом Марко Поло, Риальто, старейший монастырь Сан-Заккария и Славянская набережная войдут в маршрут»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
195 за всё до 5 чел.
Венеция для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
«Мини-бары с закусками «бакари» — это такая же легендарная венецианская достопримечательность, как гондолы, набережные и мосты»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Неизведанная Венеция
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
«Шедевры Тициана и живописная набережная Венецианской лагуны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
156133 за всё до 4 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
8 отзывов
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
«Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
267 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Первый день в Венеции
    Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Первый день в Венеции
    С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Первый день в Венеции
    Очень интересная и занимательная экскурсия для знакомства с Венецией. За короткое время мы узнали главные этапы развития Венеции. Анна затронула исторические, экономические и политические аспекты. Кроме того дала нам много практичных советов как туристам. Спсибо огромное!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Прогулка по утренней Венеции очень завораживающая и Екатерина научила нас быстро ориентироваться по узким улочкам. Очень понравилась не туристическая Венеция спасибо огромное за ваш труд
  • Ш
    Шахновецкий
    19 мая 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Все было очень хорошо - гид и содержание, умение его преподнести и сам маршрут
  • Л
    Ланда
    14 мая 2024
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    По крышам Венеции
    Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Набережная»

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  1. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
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  3. Нетуристическая Венеция в центре города
  4. Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
  5. По крышам Венеции
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Набережная" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 40 до 267 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 451 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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