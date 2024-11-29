Из Венеции на острова Мурано и Бурано

Экскурсия включает посещение двух живописных островов венецианской лагуны – Мурано и Бурано.

Здесь вы погрузитесь в атмосферу исторических зданий и разноцветных домов, посетите мастерскую стеклодува и магазин-ателье, а также при желании сможете пообедать в одном из рыбных ресторанов.
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Остров Мурано: История стекла и традиций

Остров Мурано, расположенный всего в километре от Венеции, славится своим производством стеклянных изделий. Его история началась в 1291 году, когда указом венецианского дожа все печи стеклодувов были перенесены на этот остров. Здесь вы сможете насладиться многовековой историей, прогуливаясь по его живописным улочкам.

Что вас ждет на острове?

  • Посещение мастерской стеклодува, где вы сможете увидеть процесс создания стеклянных шедевров.
  • Удивительные исторические здания, такие как церковь San Pietro Martire и Palazzo da Mula.
  • Возможность организовать мастер-класс по изготовлению стеклянной мозаики за дополнительную плату.

Мурано часто называют «Венецией в миниатюре». Здесь меньше туристов, что делает прогулку на катере особенно приятной и расслабляющей.

Остров Бурано: Яркие цвета и гармония

Бурано — это красочный остров в венецианской лагуне, известный своими яркими домиками, окрашенными в разные цвета. С момента приближения к острову вы окунетесь в атмосферу спокойствия и гармонии.

Прогулка по Бурано

  • Неспешные прогулки среди уютных аутентичных домов и их отражений в воде.
  • Посещение магазин-ателье, где местные мастерицы создают удивительные изделия из кружева.
  • Обед в одном из рыбных ресторанов, предлагающих свежие морепродукты, приготовленные по местным рецептам.

Не забудьте заранее забронировать столик в ресторане, чтобы насладиться местной кухней. Напишите мне, и я постараюсь организовать для вас удобное место.

Полезные советы

При посещении островов обязательно одевайте удобную обувь, чтобы насладиться каждой минутой вашего путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Мурано
  • Остров Бурано
  • Мастерская стеклодува
  • Церковь San Pietro Martire
  • Palazzo da Mula
Что включено
  • Услуги гида
  • Посещение мастерской стеклодува
Что не входит в цену
  • Аренда катера (3 раза): Венеция - Мурано - Бурано - Венеция. Билет на катер на одну поездку: €140 за 1 час на группу до 4-х человек
  • Мастер-класс по изготовлению стеклянной мозаики (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Stazione Ferroviaria C или Fondamente Nove
Завершение: Burano
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь
  • Если вы хотите пообедать в одном из рыбных ресторанов Бурано, необходимо сообщить заранее - места по брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии из Венеции

Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Пешая
63 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Пешая
скидка
10%
116 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
210189 за всё до 8 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
64 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
1 дек в 08:00
9 дек в 08:00
227 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции
ХорошоТам