Экскурсия включает посещение двух живописных островов венецианской лагуны – Мурано и Бурано. Здесь вы погрузитесь в атмосферу исторических зданий и разноцветных домов, посетите мастерскую стеклодува и магазин-ателье, а также при желании сможете пообедать в одном из рыбных ресторанов.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Остров Мурано: История стекла и традиций

Остров Мурано, расположенный всего в километре от Венеции, славится своим производством стеклянных изделий. Его история началась в 1291 году, когда указом венецианского дожа все печи стеклодувов были перенесены на этот остров. Здесь вы сможете насладиться многовековой историей, прогуливаясь по его живописным улочкам.

Что вас ждет на острове?

Посещение мастерской стеклодува, где вы сможете увидеть процесс создания стеклянных шедевров.

Удивительные исторические здания, такие как церковь San Pietro Martire и Palazzo da Mula.

Возможность организовать мастер-класс по изготовлению стеклянной мозаики за дополнительную плату.

Мурано часто называют «Венецией в миниатюре». Здесь меньше туристов, что делает прогулку на катере особенно приятной и расслабляющей.

Остров Бурано: Яркие цвета и гармония

Бурано — это красочный остров в венецианской лагуне, известный своими яркими домиками, окрашенными в разные цвета. С момента приближения к острову вы окунетесь в атмосферу спокойствия и гармонии.

Прогулка по Бурано

Неспешные прогулки среди уютных аутентичных домов и их отражений в воде.

Посещение магазин-ателье, где местные мастерицы создают удивительные изделия из кружева.

Обед в одном из рыбных ресторанов, предлагающих свежие морепродукты, приготовленные по местным рецептам.

Не забудьте заранее забронировать столик в ресторане, чтобы насладиться местной кухней. Напишите мне, и я постараюсь организовать для вас удобное место.

Полезные советы

При посещении островов обязательно одевайте удобную обувь, чтобы насладиться каждой минутой вашего путешествия.