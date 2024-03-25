Поездка по островам Венецианской лагуны. Мы посетим лабораторию, галерею и фабрику стекла на острове Мурано. Прогуляемся по острову Бурано, с его разноцветными домами. Посетим мастерскую и галерею кружев.
При желании, забронирую столик в семейном уютном ресторанчике, где подают исключительно свежие морепродукты и рыбу.
При желании, забронирую столик в семейном уютном ресторанчике, где подают исключительно свежие морепродукты и рыбу.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мурано — исторический центр Венеции в миниатюре Предлагаю вам познакомиться поближе и прикоснуться к тайнам искусства. Мурано — остров, куда в XIII веке венецианцы перенесли все фабрики по производству всемирно известного муранского стекла. Вы увидите как маэстро на ваших глазах приручит раскаленный кусок стекла и превратит его в художественный экспонат. В галерее стекла вы познакомитесь с работами выдающихся мастеров, а также при желании сможете приобрести или заказать раритетные экземпляры из муранского стекла. Очаровывающая тишина острова Торчелло Византийская церковь VII века, место, где Хемингуэй, воодушевленный местным колоритом, написал свое знаменитое произведение «Там за рекой, в тени деревьев», легенда Моста Дьявола. Разноцветный и живой Бурано Остров красок, волны кружев, сокровищница мощей и христианских святынь. Отменная венецианская кухня в семейной траттории, где вам приготовят и подадут свежевыловленные морепродукты и рыбу. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Передвижения между островами можно осуществить как на общественном водном транспорте — вапоретто, так и заказать индивидуальный катер.
Ежедневно, по предварительному бронированию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурано (лаборатория и галерея стекла)
- Бурано (мастерская и галерея кружев)
- Торчелло (историческая часть острова)
Что включено
- Услуги гида
- Посещение лаборатории, мастерской стекла и кружев
Что не входит в цену
- Проезд на общественном или индивидуальном водном транспорте
Место начала и завершения?
По договоренности с заказчиком
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по предварительному бронированию
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!
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