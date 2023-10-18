Будучи дамой рыцарского ордена тамплиеров, я участвую во всех духовных ритуалах организации. Могу посещать архивы и держать в руках ценнейшие манускрипты, а также присутствовать на лекциях историков и философов. Со мной ваша прогулка по Венеции наполнится иным смыслом. Я покажу вам символы тамплиеров на фасадах дворцов и соборов, а также познакомлю с местом, где мог храниться Святой Грааль.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Немного истории

Венеция тесно связана с орденом тамплиеров. По преданию, Святой Грааль прибыл сюда после разграбления Константинополя в 1198 году. Чашу спрятали в престоле Святого Петра, который сейчас хранится в базилике Сан-Пьетро-ди-Кастелло. А в церкви Святого Варнавы похоронен Никодим де Безант Мезурье — один из хранителей священной реликвии.

Знаки и символы древнего ордена

Начнём нашу экскурсию у акватории между двумя колоннами — Святого Марка и Святого Теодора. В Средние века они служили входом в город для проплывающих кораблей. В верхней части сооружений покажу символы ордена тамплиеров. Увидев их, путешественники понимали, что могут обратиться за помощью к братьям организации. Познакомлю вас и со знаками ордена на Дворце дожей, где проживали правители республики. А затем таинственными улочками и мостами мы пройдём к знаменитой масонской церкви с символами и ритуальным входом. Ранее храм принадлежал ордену тамплиеров. Мы увидим ещё один дворец, где 200 лет проживали и имели свои представительства рыцари ордена. Там же, по преданиям, хранился Святой Грааль.