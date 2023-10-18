Прикоснуться к тайнам загадочной организации и отыскать её символы на улицах города
Могу посещать архивы и держать в руках ценнейшие манускрипты, а также присутствовать на лекциях историков и философов. Со мной ваша прогулка по Венеции наполнится иным смыслом.
Я покажу вам символы тамплиеров на фасадах дворцов и соборов, а также познакомлю с местом, где мог храниться Святой Грааль.
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Описание
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Немного истории
Венеция тесно связана с орденом тамплиеров. По преданию, Святой Грааль прибыл сюда после разграбления Константинополя в 1198 году. Чашу спрятали в престоле Святого Петра, который сейчас хранится в базилике Сан-Пьетро-ди-Кастелло. А в церкви Святого Варнавы похоронен Никодим де Безант Мезурье — один из хранителей священной реликвии.
Знаки и символы древнего ордена
Начнём нашу экскурсию у акватории между двумя колоннами — Святого Марка и Святого Теодора. В Средние века они служили входом в город для проплывающих кораблей. В верхней части сооружений покажу символы ордена тамплиеров. Увидев их, путешественники понимали, что могут обратиться за помощью к братьям организации. Познакомлю вас и со знаками ордена на Дворце дожей, где проживали правители республики. А затем таинственными улочками и мостами мы пройдём к знаменитой масонской церкви с символами и ритуальным входом. Ранее храм принадлежал ордену тамплиеров. Мы увидим ещё один дворец, где 200 лет проживали и имели свои представительства рыцари ордена. Там же, по преданиям, хранился Святой Грааль.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.