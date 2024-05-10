Уникальный опыт – экскурсии в Венеции

Найдено 8 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Венеции на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
10 июня в 10:30
11 июня в 15:00
190 за всё до 4 чел.
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
80 за человека
В гости к венецианским аристократам - ужинать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
230 за человека
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
400 за всё до 4 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
По водным дорогам Венеции
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Маска, я вас знаю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    10 мая 2024
    Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
    Мы начали свое знакомство с Венецией с прогулки с Анной, и это было прекрасное решение. Аня показывает места и детали,
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    которые сам не увидишь и не заметишь, очень с душой подходит к делу. С ней гуляешь, как со старой знакомой, узнаешь о жизни города и его жителей через живую беседу, через впечатления реального человека. Вот популярные туристические объекты можно и самостоятельно посмотреть, а спросить, где вкусно поужинать после театра — лучше у Ани (она нам посоветовала прекрасное место с морепродуктами и необычным интерьером). Она же может посоветовать какие-то ивенты, дать контакт катера с водителем, найти нужный сервис. Это уже не говоря о том, что сама Аня — очень приятный и открытый человек, с ней очень легко и весело.))))

  • В
    Виктория
    26 ноября 2023
    В гости к венецианским аристократам - ужинать
    Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
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    больше 600 лет, все заставлено антиквариатом, старинные балки, портреты и старинные флаги на стенах, просто невероятная, живая история! Еда выше всяких похвал! Я никогда не ела таких вкусных каракатиц, лангустинов и равиоли с крабом!!! Все свежайшее! А классические венецианские закуски - вообще выше всяких похвал! Невероятное просекко с виноградников хозяина дома - это отдельное наслаждение! И все это великолепие - под живую беседу обо всем на свете! И о Венеции, и об аристократии сейчас, о выборах Дожей и почему венецианцы пьют [вино] уже с утра! Чудесный вечер - очень рекомендую!!!

  • Н
    Николай
    12 ноября 2023
    Формула успеха Казановы: квест по Венеции
    Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
  • О
    Ольга
    18 октября 2023
    По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
    Мы провели замечательную и познавательную экскурсию. Мы посетили даже те места, которые не были заявлены в описании экскурсии. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
  2. Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
  3. Формула успеха Казановы: квест по Венеции
  4. В гости к венецианским аристократам - ужинать
  5. В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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