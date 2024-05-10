1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По Венеции - с дамой рыцарского ордена тамплиеров
Прогулка по Венеции с дамой рыцарского ордена тамплиеров. Узнайте о символах ордена, древних ритуалах и месте хранения Святого Грааля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
10 июня в 10:30
11 июня в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€230 за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Побывать в интерьерах, достойных музея, но в которых до сих пор живут родовитые венецианцы
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey10 мая 2024Мы начали свое знакомство с Венецией с прогулки с Анной, и это было прекрасное решение. Аня показывает места и детали,
- ВВиктория26 ноября 2023Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
- ННиколай12 ноября 2023Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
- ООльга18 октября 2023Мы провели замечательную и познавательную экскурсию. Мы посетили даже те места, которые не были заявлены в описании экскурсии. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Уникальный опыт»
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