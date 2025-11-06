Тайны и легенды Венеции

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На утренней прогулке по Венеции каждый участник сможет узнать, как возник город на воде, увидеть скрытые дворики и величественные дворцы. Экскурсия пройдёт вдоль Гранд-канала, где расскажут легенды о Казанове и его приключениях. Участники узнают о символике мостов и тайнах венецианских масок.



Вадим Ваш гид в Венеции
Групповая экскурсия
Оценка и отзывы 11 отзывов
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком

Описание экскурсии Приглашаем вас на утреннюю прогулку по загадочной Венеции — городу, где каждый камень хранит историю, а каждый канал отражает столетия любви, власти и искусства. Мы расскажем, как родилась Венеция на воде, как она выжила, расцвела и стала уникальной республикой с неповторимым укладом. Пройдёмся по уютным улочкам, скрытым от глаз туристов, заглянем в тайные дворики и увидим величественные дворцы, в которых кипела жизнь знати. Во время экскурсии вы узнаете, почему мосты здесь стали символами встреч и расставаний, какие тайны скрывают венецианские маски и как развивалась культура венецианцев вдали от суши. Мы пройдём по набережной Гранд-канала — главной артерии города, узнаем легенды о Казанове и его ночных приключениях, остановимся у старейших церквей и узнаем, как Венеция хранила свои традиции в бурные времена. Экскурсия создана так, чтобы за короткое время вы прочувствовали город: его атмосферу, ритм, дух и красоту. Это не просто исторический рассказ, а живой диалог с городом, который умеет удивлять. Важная информация: Это пешеходная групповая экскурсия, продолжительностью 2.5 часа, которую для вас проведет один из наших лицензированных гидов-искусствоведов. Рекомендуем удобную обувь и взять с собой воду.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мост Босоногих или мост Скальци, один из четырёх главных мостов Венеции, который расположен в непосредственной близости с Церковью Санта-Мария ди Назарет

Rio terra lista di Spagna или испанский район, который когда то был водным каналом, но сейчас засыпан

Гранд канал и его дворцы

Еврейское Гетто, город в городе со своей аутентичной архитектурой и загадками

Мост Риальто, который является одной из главных достопримечательностей Венеции, его история и легенды

Дворец Дожей, правительственный дворец Венецианской республики Серениссима

Площадь Святого Марка, главная площадь Венеции

Мост Вздохов, по которому из плена бежал знаменитый венецианский ловелас Казанова

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia Завершение: Площадь Святого Марка Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Это пешеходная групповая экскурсия

Продолжительностью 2.5 часа

Рекомендуем удобную обувь и взять с собой воду