Тайны и легенды Венеции

На утренней прогулке по Венеции каждый участник сможет узнать, как возник город на воде, увидеть скрытые дворики и величественные дворцы. Экскурсия пройдёт вдоль Гранд-канала, где расскажут легенды о Казанове и его приключениях. Участники узнают о символике мостов и тайнах венецианских масок.
Это уникальная возможность прочувствовать атмосферу Венеции, её ритм и красоту, прогуливаясь по уютным улочкам вдали от туристических маршрутов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные легенды и истории
- 🌉 Прогулка по Гранд-каналу
- 🏛 Величественные дворцы и мосты
- 🎭 Тайны венецианских масок
- 👣 Уютные улочки вдали от толп
Что можно увидеть
- Гранд-канал
- Дворцы
- Мосты
- Церкви
Описание экскурсииПриглашаем вас на утреннюю прогулку по загадочной Венеции — городу, где каждый камень хранит историю, а каждый канал отражает столетия любви, власти и искусства. Мы расскажем, как родилась Венеция на воде, как она выжила, расцвела и стала уникальной республикой с неповторимым укладом. Пройдёмся по уютным улочкам, скрытым от глаз туристов, заглянем в тайные дворики и увидим величественные дворцы, в которых кипела жизнь знати. Во время экскурсии вы узнаете, почему мосты здесь стали символами встреч и расставаний, какие тайны скрывают венецианские маски и как развивалась культура венецианцев вдали от суши. Мы пройдём по набережной Гранд-канала — главной артерии города, узнаем легенды о Казанове и его ночных приключениях, остановимся у старейших церквей и узнаем, как Венеция хранила свои традиции в бурные времена. Экскурсия создана так, чтобы за короткое время вы прочувствовали город: его атмосферу, ритм, дух и красоту. Это не просто исторический рассказ, а живой диалог с городом, который умеет удивлять. Важная информация: Это пешеходная групповая экскурсия, продолжительностью 2.5 часа, которую для вас проведет один из наших лицензированных гидов-искусствоведов. Рекомендуем удобную обувь и взять с собой воду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Босоногих или мост Скальци, один из четырёх главных мостов Венеции, который расположен в непосредственной близости с Церковью Санта-Мария ди Назарет
- Rio terra lista di Spagna или испанский район, который когда то был водным каналом, но сейчас засыпан
- Гранд канал и его дворцы
- Еврейское Гетто, город в городе со своей аутентичной архитектурой и загадками
- Мост Риальто, который является одной из главных достопримечательностей Венеции, его история и легенды
- Дворец Дожей, правительственный дворец Венецианской республики Серениссима
- Площадь Святого Марка, главная площадь Венеции
- Мост Вздохов, по которому из плена бежал знаменитый венецианский ловелас Казанова
- Набережная рабов, или Славянская набережная, с самыми красивыми видами на лагуну
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Завершение: Площадь Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Это пешеходная групповая экскурсия
- Продолжительностью 2.5 часа
- Которую для вас проведет один из наших лицензированных гидов-искусствоведов. Рекомендуем удобную обувь и взять с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Алмаз - прекрасный рассказчик, многогранно и интересно рассказывал о Венеции,отвечал на любой вопрос, очень приятный и разносторонний молодой человек! Рекомендую его для знакомства с волшебной Венецией🔥
О
Ольга
2 ноя 2025
Погода была ужасная, шел дождь, мы единственные из группы не стали отменять экскурсию, поэтому получили индивидуальную. Гидом был Алмаз, очень увлеченный городом и историей гид. Хорошо говорит на итальянском, помог сориентироваться, нашли самые дешевые и вкусные чикетти в городе. Прогулка прошла отлично. Венеция попала в сердечко)))
А
Алла
2 сен 2025
Ольга хороший экскурсовод. Экскурсия была интересная. Гида рекомендую.
E
Elina
2 авг 2025
A
Anastasia
22 июл 2025
Полина, просто чудесный гид.
Достаточно времени уделила интересным местам и деталям, а экскурсия длилась 3часа, а это было для нас приятным бонусом. Очень приятна в общении а главное компетентна. Мы получили ответы на все наши вопросы, а так же узнали город намного лучше.
Огромное спасибо!
T
Tatjana
20 июл 2025
А
Андрей
26 июн 2025
Венеция-город на воде! Давно мечтал посетить его и вот мечта сбылась! Благодаря гиду я увидел всю красоту и услышал историю этого исторического города. Посещение площади Сан-Марко стало для меня самым незабываемым:собор,колокольня,голуби. За один день я ощутил всю магию и красоту города. Гондолы Экскурсия очень понравилась, было супер! Спасибо большое гиду за такую чудесную и познавательную экскурсию!
Б
Белла
23 июн 2025
Венеция была шикарна, как и группа и гид, спасибо большое!
Е
Екатерина
22 июн 2025
Венеция - это город незабываемый. Прогулка вдоль каналов, мы даже никогда не обращали внимания на то, что есть каналы закопанные. Это супер было интересно и познавательно.
В
Варвара
28 мая 2025
Прогулка по Венеции прошла просто замечательно! Настолько интересный попался у нас гид. Узнали столько нового, что даже не ожидали, когда просто гуляешь по городу ты не замечаешь столько деталей и нюансов. А тут!
А
Александра
24 мая 2025
Было классно. Погуляли по Венеции не как обычные туристы, а как будто с местным другом. Гид показал не только главные места, но и такие уголки, куда мы бы сами точно
С
Светлана
24 мая 2025
Очень понравилась экскурсия по Венеции! Казалось бы, город и так красивый, но с таким рассказом он раскрылся совсем по-другому. Было ощущение, что гуляем не с гидом, а с другом, который
