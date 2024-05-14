1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
«Ну, и конечно, вас ожидает еще множество других историй и легенд города на воде»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
«Легенды, поверья, любовные истории… Всё ещё не верите в мистику»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
«Развеем мифы о Казанове и узнаем новые интересные подробности его общественной и личной жизни»
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр14 мая 2024Все было очень интересно и познавательно! Особенно понравись истории про местные традиции и жизнь венецианцев. Всем рекомендую!
- ММарина12 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Аллой. Нам было интересно и познавательно. Информация была доступной и увлекательной. Рекомендуем
- ТТатьяна6 мая 2024Самые приятные впечатления от экскурсии с Аллой. Тонкий, интеллигентный экскурсовод с глубокими историческими знаниями, было познавательно и интересно и взрослым и детям-подросткам. 💯 рекомендация
- ИИрина31 июля 2023Первый день в Венеции. История и легендыЗамечательный гид Анна, по настоящему любит свой город, захватывающе рассказывает историю возникновения Венеции, обращает ваше внимание на интересные особенности окружающей
- ЕЕкатерина28 октября 2022Первый день в Венеции. История и легендыДобрый день. Нам очень понравилась экскурсия! Была затронута история основания Венеции, особенности ее становления и вообще как этот красивый город
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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