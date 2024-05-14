Откройте для себя мифы и легенды Венеции с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Венеции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
219 отзывов
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
«Ну, и конечно, вас ожидает еще множество других историй и легенд города на воде»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
«Легенды, поверья, любовные истории… Всё ещё не верите в мистику»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
«Развеем мифы о Казанове и узнаем новые интересные подробности его общественной и личной жизни»
Расписание: Ежедневно в 11:00
180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Все было очень интересно и познавательно! Особенно понравись истории про местные традиции и жизнь венецианцев. Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Очень понравилась экскурсия с Аллой. Нам было интересно и познавательно. Информация была доступной и увлекательной. Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Самые приятные впечатления от экскурсии с Аллой. Тонкий, интеллигентный экскурсовод с глубокими историческими знаниями, было познавательно и интересно и взрослым и детям-подросткам. 💯 рекомендация
  • И
    Ирина
    31 июля 2023
    Первый день в Венеции. История и легенды
    Замечательный гид Анна, по настоящему любит свой город, захватывающе рассказывает историю возникновения Венеции, обращает ваше внимание на интересные особенности окружающей
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    красоты, одновременно не забывая и про наши дни. И вообще красивая девушка и внимательный человек, очень помогла нам в решении одного личного вопроса, за что ей отдельное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    28 октября 2022
    Первый день в Венеции. История и легенды
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия! Была затронута история основания Венеции, особенности ее становления и вообще как этот красивый город
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    существовал и почему ему удаётся существовать. С удовольствием взяли бы ещё одну экскурсию, но, к сожалению, уже надо было уезжать ….( Анна нам рассказывала интересно, емко и главное нам многое удалось запомнить и усвоить) а это бывает далеко не после каждой экскурсии 😀 В общем спасибо Анне, мы очень дjвольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Курьёзы, легенды и мифы Венеции
  2. Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
  3. Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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