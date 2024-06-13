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которые сам не увидишь и не заметишь, очень с душой подходит к делу. С ней гуляешь, как со старой знакомой, узнаешь о жизни города и его жителей через живую беседу, через впечатления реального человека. Вот популярные туристические объекты можно и самостоятельно посмотреть, а спросить, где вкусно поужинать после театра — лучше у Ани (она нам посоветовала прекрасное место с морепродуктами и необычным интерьером). Она же может посоветовать какие-то ивенты, дать контакт катера с водителем, найти нужный сервис. Это уже не говоря о том, что сама Аня — очень приятный и открытый человек, с ней очень легко и весело.))))