Со скидкой – экскурсии в Венеции

Найдено 7 экскурсий в категории «Со скидкой» в Венеции на русском языке, цены от €133, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200180 за всё до 4 чел.
День из жизни венецианца
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
160136 за всё до 5 чел.
Неизведанная Венеция
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
9 июля в 10:30
12 авг в 10:30
147133 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Венецией
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Первое знакомство с Венецией: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по ее знаменитым улицам и площадям. Узнайте историю города и полюбуйтесь его главными достопримечательностями
Начало: На площади Рома
9 июля в 09:30
12 авг в 09:30
228194 за всё до 4 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
11 июля в 09:30
12 июля в 09:30
159136 за всё до 5 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
Завтра в 16:30
8 июля в 10:30
190181 за всё до 4 чел.
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
8 июля в 11:00
9 июля в 15:30
400320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ф
    фаина
    13 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Прекрасно)! 10!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
    Мы в восторге от экскурсии, несмотря на небольшой дождик Мария рассказала о Венеции. Это не сухой рассказ об истории. А живой, о жизни венецианцев раньше и сегодня. Было очень интересно!
  • A
    Andrey
    10 мая 2024
    Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
    Мы начали свое знакомство с Венецией с прогулки с Анной, и это было прекрасное решение. Аня показывает места и детали,
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    которые сам не увидишь и не заметишь, очень с душой подходит к делу. С ней гуляешь, как со старой знакомой, узнаешь о жизни города и его жителей через живую беседу, через впечатления реального человека. Вот популярные туристические объекты можно и самостоятельно посмотреть, а спросить, где вкусно поужинать после театра — лучше у Ани (она нам посоветовала прекрасное место с морепродуктами и необычным интерьером). Она же может посоветовать какие-то ивенты, дать контакт катера с водителем, найти нужный сервис. Это уже не говоря о том, что сама Аня — очень приятный и открытый человек, с ней очень легко и весело.))))

  • M
    Maria
    10 мая 2024
    Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
    От души рекомендую Марию как экскурсовода. Отличный рассказчик и экскурсовод, не избитые темы. Профессионал своего дела 😊
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    День из жизни венецианца
    Это было чудесно! Очарована Марией! Муж и сын 10 лет - тоже. Как же было интересно! Экскурсия пролетела как за
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    1 минуту, не хотелось расставаться с Марией. Гуляли по городу и говорили о текущей и прошлой жизни венецианцев. Профессионализм и эрудиция Марии впечатлили. Мы в Венеции не в первый раз и хотели именно такую экскурсию - вне основных туристических мест. Все прошло идеально!

  • D
    Dmitri
    6 мая 2024
    Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
    Очень понравилось! Было интересно, экскурсия пролетела как одно мгновение. Советуем:)
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Неизведанная Венеция
    Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
    Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа
  • Л
    Леонид
    20 ноября 2023
    День из жизни венецианца
    Заказали с женой индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Мария провела нас по очень завораживающим местам, сопровождая поход интересными рассказами о красавице Венеции и о жизни в этом прекрасном городе. За что ей огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Со скидкой»

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  5. Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
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  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "Со скидкой" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 133 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 113 ⭐ отзывов, цены от €133. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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