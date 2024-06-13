1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
160€136 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
9 июля в 10:30
12 авг в 10:30
147€133 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Первое знакомство с Венецией: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по ее знаменитым улицам и площадям. Узнайте историю города и полюбуйтесь его главными достопримечательностями
Начало: На площади Рома
9 июля в 09:30
12 авг в 09:30
228€194 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
11 июля в 09:30
12 июля в 09:30
159€136 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей: погружение в мир искусства
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
Завтра в 16:30
8 июля в 10:30
190€181 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
8 июля в 11:00
9 июля в 15:30
400€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ффаина13 июня 2024Прекрасно)! 10!
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
- ТТатьяна22 мая 2024Мы в восторге от экскурсии, несмотря на небольшой дождик Мария рассказала о Венеции. Это не сухой рассказ об истории. А живой, о жизни венецианцев раньше и сегодня. Было очень интересно!
- AAndrey10 мая 2024Мы начали свое знакомство с Венецией с прогулки с Анной, и это было прекрасное решение. Аня показывает места и детали,
- MMaria10 мая 2024От души рекомендую Марию как экскурсовода. Отличный рассказчик и экскурсовод, не избитые темы. Профессионал своего дела 😊
- ЕЕлена9 мая 2024Это было чудесно! Очарована Марией! Муж и сын 10 лет - тоже. Как же было интересно! Экскурсия пролетела как за
- DDmitri6 мая 2024Очень понравилось! Было интересно, экскурсия пролетела как одно мгновение. Советуем:)
- ТТатьяна16 апреля 2024Спасибо огромное Елене за "Неизведанную Венецию". Елена прекрасный гид, интересный собеседник и обаятельный человек. 2 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог помешать нашей прогулке. От души рекомендую Елену.
- ЛЛеонид20 ноября 2023Заказали с женой индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Мария провела нас по очень завораживающим местам, сопровождая поход интересными рассказами о красавице Венеции и о жизни в этом прекрасном городе. За что ей огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Со скидкой»
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