Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Венеции
- Включая посещение главных достопримечательностей
- Романтических уголков
- Местных ресторанов и магазинов. Мы учтем ваше время пребывания и создадим план
- Который позволит вам наслаждаться каждой минутой вашего отпуска
Описание экскурсии
Добро пожаловать в мир романтики и красоты Венеции! Наша услуга консультирования и планирования отдыха в этом волшебном городе предназначена для тех, кто хочет испытать неповторимую атмосферу этого итальянского жемчужного острова. Мы предлагаем полный спектр услуг, чтобы сделать ваше путешествие в Венецию незабываемым и беззаботным. Что включает в себя услуга: 1. Индивидуальное консультирование: Наши опытные туристические консультанты проведут с вами подробное обсуждение ваших предпочтений, интересов и бюджета. Мы учтем все ваши пожелания и предложим индивидуальный маршрут, чтобы вы могли насладиться всем, что может предложить Венеция. 2. Планирование маршрута: Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Венеции, включая посещение главных достопримечательностей, романтических уголков, местных ресторанов и магазинов. Мы учтем ваше время пребывания и создадим план, который позволит вам наслаждаться каждой минутой вашего отпуска. 3. Бронирование: Наша команда заботится о всех аспектах вашего пребывания, включая бронирование отелей, экскурсий, ресторанов и транспорта. Мы подберем для вас оптимальные варианты, учитывая ваши предпочтения и бюджет. 4. Поддержка во время поездки: Мы будем на связи с вами на протяжении всей поездки, чтобы обеспечить вам поддержку и помощь в любых вопросах или неожиданных ситуациях. Преимущества: - Персонализация: Мы создаем уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения. - Экспертное знание: Наши консультанты обладают глубоким знанием о Венеции и всегда готовы поделиться с вами лучшими советами и рекомендациями. - Комфорт и удобство: Мы берем на себя всю рутинную работу по планированию и бронированию, чтобы вы могли наслаждаться отпуском, не тратя время на организацию и поиск информации. Кому подходит: Наша услуга идеально подходит для всех, кто мечтает о незабываемом отдыхе в романтической атмосфере Венеции, независимо от цели и типа поездки. Позвольте нам помочь вам создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии в Венецию!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Венеции
- Включая посещение главных достопримечательностей
- Романтических уголков
- Местных ресторанов и магазинов. Мы учтем ваше время пребывания и создадим план
- Который позволит вам наслаждаться каждой минутой вашего отпуска
Что включено
- Создание персонализированного маршрута и рекомендаций
- Бронирование билетов, ресторанов и др.
- Сопровождение в кризисной ситуации
Что не входит в цену
- Стоимость бронируемых билетов, ресторанов и др
Место начала и завершения?
Онлайн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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