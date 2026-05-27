Эта экскурсия покажет Венецию такой, какой её знают местные жители и настоящие ценители города.
Вас ждёт индивидуальная прогулка по тихим улочкам, старинным площадям и атмосферным кварталам вдали от туристической суеты, а
Описание экскурсииВенеция — город, который невозможно понять в спешке. Эта индивидуальная экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть её без суеты, туристических толп и шаблонных маршрутов. Вас ждёт путешествие по скрытым улочкам, старинным набережным и каналам, где Венеция раскрывается медленно, атмосферно и по-настоящему глубоко. Прогулка начнётся пешком — через тихие кварталы, маленькие площади и мосты, о которых редко пишут в путеводителях. Вы увидите старинные дворцы с потёртыми фасадами, почувствуете ритм города и узнаете истории, которые делают Венецию такой загадочной и неповторимой. Маршрут включает главные символы города: площадь Сан-Марко (Piazza San Marco), величественный Дворец дожей (Palazzo Ducale), легендарный Мост вздохов (Ponte dei Sospiri) и старейшее кафе города — Флориан (Caffè Florian), открытое ещё в 1720 году. Вы также увидите роскошные дворцы на Гранд-канале, среди которых — знаменитый Ка-д’Оро (Ca’ d’Oro), известный как «Золотой дворец», загадочный палаццо Дарио (Palazzo Dario), который венецианцы называют «проклятым дворцом», и дворец, связанный с легендой о Дездемоне. После пешеходной части вас ждёт прогулка на приватном катере. Именно с воды Венеция выглядит особенно впечатляюще: мраморные фасады отражаются в каналах, старинные причалы скрываются за арками, а узкие водные улицы уводят в более тихие районы лагуны. Катер позволит увидеть город с ракурсов, недоступных обычным туристическим маршрутам. Вы также проплывёте мимо знаменитой церкви Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute), которую часто называют собором Богородицы Исцеляющей. Построенная после страшной эпидемии чумы XVII века, она стала символом спасения и одной из архитектурных жемчужин Венеции. Эта экскурсия подойдёт тем, кто ценит приватность, комфорт и атмосферные путешествия без спешки. Вместо стандартной обзорной программы вас ждёт личное знакомство с Венецией — городом воды, света, легенд и удивительной красоты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Сан-Марко (Piazza San Marco)
- Дворец дожей (Palazzo Ducale)
- Мост вздохов (Ponte dei Sospiri)
- Кафе Флориан (Caffè Florian)
- Церковь Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute)
- Ка-д’Оро (Ca’ d’Oro)
- Палаццо Дарио (Palazzo Dario)
- Дворец Дездемоны
- Гранд-канал
- Исторические мосты Венеции
- Каналы и тихие кварталы лагуны
- Прогулку на приватном катере
Что включено
- Услуги гида
- Аренда катера
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, кофе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сан Марко
Завершение: Площадь сан Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
