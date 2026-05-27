Описание Фото Ответы на вопросы



Вас ждёт индивидуальная прогулка по тихим улочкам, старинным площадям и атмосферным кварталам вдали от туристической суеты, а читать дальше уменьшить затем — путешествие на приватном катере по каналам и лагуне.



Вы увидите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Мост вздохов, роскошные дворцы Гранд-канала и знаменитую церковь Санта-Мария-делла-Салюте.



А главное — почувствуете ту самую неспешную и утончённую Венецию, которую невозможно открыть во время обычной обзорной экскурсии. Эта экскурсия покажет Венецию такой, какой её знают местные жители и настоящие ценители города.Вас ждёт индивидуальная прогулка по тихим улочкам, старинным площадям и атмосферным кварталам вдали от туристической суеты, а

Стелла Ваш гид в Венеции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Венеция — город, который невозможно понять в спешке. Эта индивидуальная экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть её без суеты, туристических толп и шаблонных маршрутов. Вас ждёт путешествие по скрытым улочкам, старинным набережным и каналам, где Венеция раскрывается медленно, атмосферно и по-настоящему глубоко. Прогулка начнётся пешком — через тихие кварталы, маленькие площади и мосты, о которых редко пишут в путеводителях. Вы увидите старинные дворцы с потёртыми фасадами, почувствуете ритм города и узнаете истории, которые делают Венецию такой загадочной и неповторимой. Маршрут включает главные символы города: площадь Сан-Марко (Piazza San Marco), величественный Дворец дожей (Palazzo Ducale), легендарный Мост вздохов (Ponte dei Sospiri) и старейшее кафе города — Флориан (Caffè Florian), открытое ещё в 1720 году. Вы также увидите роскошные дворцы на Гранд-канале, среди которых — знаменитый Ка-д’Оро (Ca’ d’Oro), известный как «Золотой дворец», загадочный палаццо Дарио (Palazzo Dario), который венецианцы называют «проклятым дворцом», и дворец, связанный с легендой о Дездемоне. После пешеходной части вас ждёт прогулка на приватном катере. Именно с воды Венеция выглядит особенно впечатляюще: мраморные фасады отражаются в каналах, старинные причалы скрываются за арками, а узкие водные улицы уводят в более тихие районы лагуны. Катер позволит увидеть город с ракурсов, недоступных обычным туристическим маршрутам. Вы также проплывёте мимо знаменитой церкви Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute), которую часто называют собором Богородицы Исцеляющей. Построенная после страшной эпидемии чумы XVII века, она стала символом спасения и одной из архитектурных жемчужин Венеции. Эта экскурсия подойдёт тем, кто ценит приватность, комфорт и атмосферные путешествия без спешки. Вместо стандартной обзорной программы вас ждёт личное знакомство с Венецией — городом воды, света, легенд и удивительной красоты.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату