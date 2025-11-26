Улицы и каналы Сан-Поло хранят тайны, о которых молчат путеводители.
Описание экскурсииПриглашаем вас на прогулку по мрачным и загадочным улочкам района Сан-Поло — одному из самых старых и атмосферных кварталов Венеции. Эта экскурсия погрузит вас в малоизвестную сторону истории города: заговоры, преступления, запретные страсти и исчезновения, о которых не пишут в путеводителях. Мы начнём на площади Кампо Сан-Поло, где до сих пор ощущается пульс старой Венеции. Вы узнаете, как в городе на воде расследовали преступления и ловили беглецов, когда улиц почти не было, а преступники скрывались в лабиринте каналов и тенистых переулков. Пройдём по берегу Рио ди Сан-Поло, мимо живописных мостов, за которыми прячутся не самые романтичные тайны. Заглянем в переулки, где некогда вершились месть, интриги и бесследные исчезновения. Вас ждут истории о масках — не только как символе Венеции, но и как инструменте для сокрытия лиц и планов. А также о контрабанде, подпольной торговле, ночных сделках и ловких аферах. Важная информация: Обратите внимание: экскурсия включает мрачные сюжеты и не может быть рекомендована для детей (до 13 лет). Экскурсия включает в себя много пеших прогулок, часть из которых проходит по темным и узким переулкам. Будьте готовы к любым погодным условиям; при необходимости возьмите с собой зонтик или плащ. Фотографировать можно, но ожидается уважение к частной собственности и объектам особого значения.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Что включено
- Местный гид
- Пешеходная экскурсия на закате
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Campo San Polo, 30125 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: экскурсия включает мрачные сюжеты и не может быть рекомендована для детей (до 13 лет)
- Экскурсия включает в себя много пеших прогулок, часть из которых проходит по темным и узким переулкам
- Будьте готовы к любым погодным условиям при необходимости возьмите с собой зонтик или плащ
- Фотографировать можно, но ожидается уважение к частной собственности и объектам особого значения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
