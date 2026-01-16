Мои заказы

Экскурсии на венецианский карнавал

Найдено 16 экскурсий в категории «Карнавал в Венеции» в Венеции на русском языке, цены от €80, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Живая Венеция
Пешая
2 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Пешая
3 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 18:30
19 янв в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Пешая
3 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€267 за всё до 6 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
1 час
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
28 янв в 09:00
29 янв в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Пешая
2.5 часа
-
5%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187€196 за всё до 4 чел.
Маска, я вас знаю
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Маска, я вас знаю
Погрузитесь в атмосферу Венеции и узнайте секреты карнавальных масок. Под руководством мастера создайте свою уникальную маску, отражающую вашу индивидуальность
Завтра в 15:00
19 янв в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Вдохновляющая Венеция: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдохновляющая Венеция: обзорная экскурсия
Почувствуйте магию Венеции, исследуя её знаковые места. Мост Риальто, площадь Сан-Марко и карнавальные маски - всё это ждёт вас на экскурсии
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
€199 за всё до 5 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Пешая
2.5 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
19 янв в 14:30
20 янв в 15:30
€190 за всё до 4 чел.
Незабываемая Венеция: первое знакомство
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Венеция: первое знакомство
Познакомьтесь с Венецией, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о её истории и тайнах, открывая для себя город с новой стороны
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
€159 за всё до 4 чел.
Увезти Венецию в своём сердце
Пешая
3.5 часа
Водная прогулка
Увезти Венецию в своём сердце
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя: старинные церкви, легенды и мастерские ремесленников ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Венецианская маска - мастер-класс для взрослых и детей
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианская маска - мастер-класс для взрослых и детей
Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками
Завтра в 15:00
19 янв в 10:00
€152€160 за всё до 4 чел.
Венецианские истории
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианские истории
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её каналам и площадям. Уникальные истории и снимки останутся с вами навсегда
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€146 за всё до 4 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Увлекательная прогулка по Венеции, раскрывающая её тайны и историю. Посетите знаковые места и узнайте о жизни венецианцев
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Мы с мужем провели два замечательных дня (4 и 5 января 2026 г)в Венеции с Валерией.
    Программа была очень насыщенная и
    читать дальше

    интересная,Валерия показала нам очень разную Венецию и мы увидели и полюбили этот город навсегда. Все было очень четко организовано. Огромное спасибо Валерии за интереснейшую информацию. Обязательно вернемся. Всем рекомендую экскурсии с Валерией.

  • Т
    Татьяна
    9 января 2026
    Влюбиться в Венецию за 3 часа
    Это была прекрасная экскурсия по Венеции, по таким уголкам, куда не ведут протоптанные туристические тропы, Эльвира очень увлеченный и влюбленный
    читать дальше

    в историю и город человек, несмотря на небольшой дождь и прохладную погоду, 3 часа пролетели незаметно и в очередной раз влюбили нас в Венецию.

    Это была прекрасная экскурсия по Венеции, по таким уголкам, куда не ведут протоптанные туристические тропы, Эльвира
  • М
    Мария
    8 января 2026
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Волшебный день случился!
  • K
    Karina
    6 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
    Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропамиОтличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропамиОтличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами
  • И
    Игорь
    2 января 2026
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Спасибо за незабываемую экскурсию👍. Нам было очень приятно общаться с Юлей, сразу видно,что она просто влюблена в Венецию,столько интересных фактов,
    читать дальше

    историй!!!! По ее рекомендации пообедали в кафе(очень вкусно). После экскурсии погуляли сами по тем местам,которые нам показала Юля, это было замечательно.

  • A
    Anastasia
    8 декабря 2025
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Великолепная, интересная, увлекательная экскурсия на одном дыхании! Спасибо большое Алле за эти 2,5 часа полных интересных историй, чувства юмора и красоты. 100 % рекомендации!
  • D
    Denis
    16 ноября 2025
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Юлия провела нас по всей исторической части Венеции и рассказала множество интересных фактов как из исторической так и из современной
    читать дальше

    жизни города. Мы многое узнали о жизни Дожей в Венецианской республике и о формировании современного облика города. Юлия очень хорошо разбирается и умеет интересно рассказать про множество достопримечательностей на площади Св. Марка. Было очень интересно!

    Мы узнали, что такое наводнение в Венеции и как оно влияет на жизнь Венецианцев.

    Попробовали различные закуски в местных барах. Однако, как нам показалось истории про эти закуски были интереснее самих закусок.

  • D
    Denis
    16 ноября 2025
    Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
    Валерий провел очень интересную экскурсию.

    Он очень умело вплетал в историю Венеции различные инженерные и технологические решения, которые использовались раньше и
    читать дальше

    используются сейчас в этом городе на каждом шагу для того, чтобы поддерживать жизнь города. За счёт этого, экскурсия становится очень уникальной и необычной. Валерий порекомендовал нам много различных вкусных кафе, в которых хотелось провести побольше времени. Он смог нас заинтересовать множеством различных историй из профессиональной деятельности и из своей жизни в Венеции в последние годы.

  • С
    Светлана
    12 ноября 2025
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Юленька великолепна! Чувствует на ментальном уровне гостей и с пониманием меняет стиль общения и изложения… Юлина любовь к Венеции буквально
    читать дальше

    проникает с каждым словом и заряжает обожанием этого необычного города… Юля не просто гид с кучей исторической, архитектурной информации, но и прекрасный, дружелюбный собеседник. . Её советы где поесть, куда сходить бесценны))

  • Е
    Евгения
    10 ноября 2025
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Лучший гид! Очень много интересной информации! Подача просто замечательная! Однозначно рекомендуем!

