Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 18:30
19 янв в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
28 янв в 09:00
29 янв в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Маска, я вас знаю
Погрузитесь в атмосферу Венеции и узнайте секреты карнавальных масок. Под руководством мастера создайте свою уникальную маску, отражающую вашу индивидуальность
Завтра в 15:00
19 янв в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдохновляющая Венеция: обзорная экскурсия
Почувствуйте магию Венеции, исследуя её знаковые места. Мост Риальто, площадь Сан-Марко и карнавальные маски - всё это ждёт вас на экскурсии
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
€199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
19 янв в 14:30
20 янв в 15:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Венеция: первое знакомство
Познакомьтесь с Венецией, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о её истории и тайнах, открывая для себя город с новой стороны
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
€159 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Увезти Венецию в своём сердце
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя: старинные церкви, легенды и мастерские ремесленников ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианская маска - мастер-класс для взрослых и детей
Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками
Завтра в 15:00
19 янв в 10:00
€152
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианские истории
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её каналам и площадям. Уникальные истории и снимки останутся с вами навсегда
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€146 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Увлекательная прогулка по Венеции, раскрывающая её тайны и историю. Посетите знаковые места и узнайте о жизни венецианцев
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
