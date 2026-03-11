Прогулка по Венеции: тайные дворики, каналы и истории города

Отправьтесь в прогулку по Венеции, где каждый камень мостовой хранит историю, а каналы отражают столетия любви и власти.

Вы увидите знаковые площади и мосты, тайные дворики и набережные, о которых писал Бродский, услышите истории Казановы и падения Венецианской республики. Экскурсия сочетает атмосферные маршруты, легенды и живой рассказ местного гида.
Прогулка по Венеции: тайные дворики, каналы и истории города

Описание экскурсии

Первое свидание с городом на воде Вас ждёт прогулка по главным символам Венеции и её тайным уголкам: от площадей и мостов до набережных, где когда‑то бродили поэты и влюблённые. Вы услышите историю рождения города на воде, узнаете, как Венеция стала уникальной республикой и почему её называют самым загадочным городом мира. Экскурсия поможет почувствовать город, а не просто увидеть его открытки. Тайные дворики, каналы и живые истории Маршрут проходит по узким улочкам, скрытым дворикам и вдоль каналов, где веками кипела жизнь венецианцев. Вы услышите истории о дворцах знати, тайных свиданиях и легендарных персонажах вроде Казановы, узнаете о традициях, масках и повседневной жизни горожан. Это живая беседа с местным гидом, в которой легко задавать вопросы и просто наслаждаться атмосферой. Вечерняя магия и Венеция вне открыток К финалу прогулки город откроется с нового ракурса — закат, огни и отражения в воде создадут ту самую венецианскую магию. Вы услышите о падении Венецианской республики и превращении города в туристическую Мекку, получите советы, куда пойти дальше, и заберёте с собой не только фото, но и ощущение, что вы по‑настоящему познакомились с Венецией. Это не набор банальных фактов, а эмоциональное путешествие, к которому захочется вернуться.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мост Скальци
  • Церковь Санта-Мария ди Назарет
  • Испанский район
  • Гранд канал и его дворцы
  • Еврейское Гетто
  • Мост Риальто
  • Дворец Дожей
  • Площадь Святого Марка
  • Мост Вздохов
  • Набережная рабов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение и осмотр достопримечательностей изнутри
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Санта Лучия
Завершение: Площадь Сан-Марко
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

4.8
Основано на последних 30 из 248 отзывов
Nadezda
11 мар 2026
Гид Екатерина помогла посмотреть на Венецию глазами венецианца и лучше понять её. Это был увлекательный рассказ об истории города с самого начала и до сегодняшнего дня. Благодарим за прекрасную прогулку!
Anastassija
10 мар 2026
Экскурсия «Тайны и легенды Венеции», к сожалению, не совсем оправдала наши ожидания. Нас заранее предупредили, что гид будет на замене, и, возможно, из-за этого программа получилась не совсем такой, как
заявлено в названии.
Когда мы спросили о легендах и тайнах Венеции, гид уточнила, какие именно истории нас интересуют, что немного удивило, поскольку мы рассчитывали на заранее подготовленный рассказ по теме экскурсии. Во время прогулки рассказы иногда начинались, но затем переходили на другую тему, не всегда завершая предыдущую, поэтому в целом повествование казалось немного разрозненным.
Сложилось впечатление, что экскурсия больше была посвящена общим достопримечательностям города, а легенд и таинственных историй, ради которых мы выбрали именно эту программу, было не так много.
При этом сама гид очень приятный и доброжелательный человек, прогулка прошла в комфортной атмосфере. Однако нам не хватило более чёткой структуры и именно той тематической части — легенд и тайн Венеции — которая была заявлена в названии экскурсии.

Армен
8 мар 2026
Это была потрясающая прогулка по улочкам Венеции в сопровождении замечательного гида Светланы! Светлана поведала множество интереснейших историй, которые еще глубже погрузили в атмосферу этого невероятного города на воде! Уезжаю под огромным впечатлением и абсолютным желанием вернуться сюда обязательно вновь!
Анастасия
6 мар 2026
5 марта были на экскурсии по Венеции. В целом неплохо, но рассказ показался пустоватым. Венеция - город с большой историей, и на рассказ именно об исторических событиях было уделено совсем
мало времени. Хотелось бы подробнее узнать об архитектуре, о правителях, о том, что привело к падению Венецианской республики, что было после этого. На деле историческая справка заняла около 5-7 минут в самом конце экскурсии, когда мы были на площади Сан Марко.
Так же не понравился маршрут экскурсии. Мы начали от вокзала и достаточно долго шли по непримечательным (для Венеции) улицам, обсуждая одно и то же. На наш взгляд, можно выбрать более живописный маршрут (все равно уделяя внимание реальной жизни города и людей) и больше рассказать об истории

Марина
17 фев 2026
Очень хорошая экскурсия. Алмаз много знает, хорошо рассказывает и показывает интересные места, которые сам бы не заметил.
Dina
15 фев 2026
Хотела узнать больше исторических моментов
Vladyslav
14 фев 2026
Все очень понравилось,большое спасибо!)
Elvira
12 фев 2026
Ходили на экскурсию по Венеции с Алмазом.
Гид очень интересно рассказывал, много исторических фактов, биографий, историй, моментов, а также переплетения с современными реалиями.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Быстро, но мы успели
посмотреть основные достопримечательности и получили рекомендации, куда еще стоит пойти, и что нужно попробовать. Экскурсия была наполненной. Алмаз ответил на все наши всплывающие вопросы, тк сам глубоко изучает Венецию и историю о ней.

Очень рекомендуем эту экскурсию, чтобы поездка запомнилась и узнать интересные факты, которые не найти в интернете.

Екатерина
2 фев 2026
Хочу выразить Оле огромную благодарность за потрясающую экскурсию!!!! Это была не просто прогулка с сухими фактами, это было какое-то невероятное волшебство с погружением в прекрасный мир средневековья. Оля так вкусно
рассказывала об исторических фактах, вплетая попутно советы, так необходимые новичкам: где вкусно попить, где вкусно поесть, где можно купить, что пропустить. Как же прекрасно, что наше знакомство с Венецией началось именно с лёгкой Олиной руки. Я была в Венеции несколько лет назад и мне совершенно "не зашёл" этот город. Зато теперь я смотрю на него совершенно другими глазами. Оля, спасибо Вам ГИГАНТСКОЕ, что открыли мне их!!!!! И за то, что стали нашим проводником в этот венецианский мир гастрономического разврата!!!!!)))))

Анна
31 янв 2026
Очень живая. Хорошо построенная экскурсия. Нам все понравилось
Светлана
31 янв 2026
Во время нашей экскурсии наш гид Екатерина очень познавательно рассказывала о Венеции, отвечала на все интересующие нас вопросы. Остались самые лучшие впечатления!
Firdavs
26 янв 2026
Евгений прекрасный экскурсовод, может засыпать тебя датами, при этом так, что ты из запомнишь и рассказать о юморе венецианцев, из быте и прочих фишках. Научит разбираться в Венецианской школе эпохи
возрождения. Оч рекомендую. Кстати он не только в Венеции работает. При планировании Венеция за 1 день, заходите время на выход к вокзалу. Тот ещё триллер даже с гугл картами. В общем рекомендую.

Светлана
20 янв 2026
Мы в Венеции впервые. Ещё до начала экскурсии гид детально проинструктировал нас о месте встречи. Наш гид, Алмаз, провел великолепную экскурсию по Венеции. После такой подачи Венеции в ее историческом,
культурном и религиозном аспекте город стал восприниматься так, как будто мы уже здесь ходили и были много раз. Внимание к деталям и великолепное знание местных традиций и культуры нашего гида раскрыло Венецию в полной ее красоте. Несмотря на то, что сейчас январь, мы получили море удовольствия от знакомства с этим городом. Спасибо огромное Алмазу. Гид молодец.

Ирина
19 янв 2026
Спасибо большое Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании,.. Экскурсия оставила очень приятные впечатления удалось узнать много нового. Венеция неповторима, благодаря Ольге мы это прочувствовали.
Екатерина
13 янв 2026
Очень понравилась экскурсия, Ольга легко и непринуждённо рассказала много интересных фактов о Венеции, показала красивые и скрытые от глаз обычного туриста места, которые сложно найти самостоятельно, посоветовала хорошие каян, бары, магазины и показала, как их найти. 2,5 часа пролетели совсем незаметно. Очень рекомендую!

Похожие экскурсии на «Прогулка по Венеции: тайные дворики, каналы и истории города»

Тайны и легенды Венеции
Пешая
2 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Венеции
Прогулка по Венеции откроет вам её скрытые уголки: мосты, дворцы и старинные кварталы. Узнайте, как город на сваях пленяет сердца
Начало: На улице Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00
Завтра в 08:30
21 мар в 08:30
€47 за человека
Романтическая прогулка на гондоле по каналам Венеции
На гондоле
45 минут
-
20%
6 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Романтическая прогулка на гондоле по каналам Венеции
Начало: Калле С. Галло, 1093/б, 30124
Расписание: См. календарь
€43€54 за человека
Частная прогулка на гондоле по каналам Венеции
На гондоле
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Частная прогулка на гондоле по каналам Венеции
Начало: С. Марко, Рива дельи Скиавони, 30124 Венеция ВЕ, И...
€140 за всё до 5 чел.
Венеция: преступления, легенды и тайны. Тур на закате
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Венеция: преступления, легенды и тайны. Тур на закате
Начало: Кампо Сан Поло, 30125 Венеция ВЕ, Италия
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€59 за человека
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции