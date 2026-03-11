Отправьтесь в прогулку по Венеции, где каждый камень мостовой хранит историю, а каналы отражают столетия любви и власти.
Вы увидите знаковые площади и мосты, тайные дворики и набережные, о которых писал Бродский, услышите истории Казановы и падения Венецианской республики. Экскурсия сочетает атмосферные маршруты, легенды и живой рассказ местного гида.
Описание экскурсииПервое свидание с городом на воде Вас ждёт прогулка по главным символам Венеции и её тайным уголкам: от площадей и мостов до набережных, где когда‑то бродили поэты и влюблённые. Вы услышите историю рождения города на воде, узнаете, как Венеция стала уникальной республикой и почему её называют самым загадочным городом мира. Экскурсия поможет почувствовать город, а не просто увидеть его открытки. Тайные дворики, каналы и живые истории Маршрут проходит по узким улочкам, скрытым дворикам и вдоль каналов, где веками кипела жизнь венецианцев. Вы услышите истории о дворцах знати, тайных свиданиях и легендарных персонажах вроде Казановы, узнаете о традициях, масках и повседневной жизни горожан. Это живая беседа с местным гидом, в которой легко задавать вопросы и просто наслаждаться атмосферой. Вечерняя магия и Венеция вне открыток К финалу прогулки город откроется с нового ракурса — закат, огни и отражения в воде создадут ту самую венецианскую магию. Вы услышите о падении Венецианской республики и превращении города в туристическую Мекку, получите советы, куда пойти дальше, и заберёте с собой не только фото, но и ощущение, что вы по‑настоящему познакомились с Венецией. Это не набор банальных фактов, а эмоциональное путешествие, к которому захочется вернуться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Скальци
- Церковь Санта-Мария ди Назарет
- Испанский район
- Гранд канал и его дворцы
- Еврейское Гетто
- Мост Риальто
- Дворец Дожей
- Площадь Святого Марка
- Мост Вздохов
- Набережная рабов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение и осмотр достопримечательностей изнутри
- Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
- Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Санта Лучия
Завершение: Площадь Сан-Марко
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и напишите вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 248 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nadezda
11 мар 2026
Гид Екатерина помогла посмотреть на Венецию глазами венецианца и лучше понять её. Это был увлекательный рассказ об истории города с самого начала и до сегодняшнего дня. Благодарим за прекрасную прогулку!
A
Anastassija
10 мар 2026
Экскурсия «Тайны и легенды Венеции», к сожалению, не совсем оправдала наши ожидания. Нас заранее предупредили, что гид будет на замене, и, возможно, из-за этого программа получилась не совсем такой, как
А
Армен
8 мар 2026
Это была потрясающая прогулка по улочкам Венеции в сопровождении замечательного гида Светланы! Светлана поведала множество интереснейших историй, которые еще глубже погрузили в атмосферу этого невероятного города на воде! Уезжаю под огромным впечатлением и абсолютным желанием вернуться сюда обязательно вновь!
А
Анастасия
6 мар 2026
5 марта были на экскурсии по Венеции. В целом неплохо, но рассказ показался пустоватым. Венеция - город с большой историей, и на рассказ именно об исторических событиях было уделено совсем
М
Марина
17 фев 2026
Очень хорошая экскурсия. Алмаз много знает, хорошо рассказывает и показывает интересные места, которые сам бы не заметил.
D
Dina
15 фев 2026
Хотела узнать больше исторических моментов
V
Vladyslav
14 фев 2026
Все очень понравилось,большое спасибо!)
E
Elvira
12 фев 2026
Ходили на экскурсию по Венеции с Алмазом.
Гид очень интересно рассказывал, много исторических фактов, биографий, историй, моментов, а также переплетения с современными реалиями.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Быстро, но мы успели
Е
Екатерина
2 фев 2026
Хочу выразить Оле огромную благодарность за потрясающую экскурсию!!!! Это была не просто прогулка с сухими фактами, это было какое-то невероятное волшебство с погружением в прекрасный мир средневековья. Оля так вкусно
А
Анна
31 янв 2026
Очень живая. Хорошо построенная экскурсия. Нам все понравилось
С
Светлана
31 янв 2026
Во время нашей экскурсии наш гид Екатерина очень познавательно рассказывала о Венеции, отвечала на все интересующие нас вопросы. Остались самые лучшие впечатления!
F
Firdavs
26 янв 2026
Евгений прекрасный экскурсовод, может засыпать тебя датами, при этом так, что ты из запомнишь и рассказать о юморе венецианцев, из быте и прочих фишках. Научит разбираться в Венецианской школе эпохи
С
Светлана
20 янв 2026
Мы в Венеции впервые. Ещё до начала экскурсии гид детально проинструктировал нас о месте встречи. Наш гид, Алмаз, провел великолепную экскурсию по Венеции. После такой подачи Венеции в ее историческом,
И
Ирина
19 янв 2026
Спасибо большое Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании,.. Экскурсия оставила очень приятные впечатления удалось узнать много нового. Венеция неповторима, благодаря Ольге мы это прочувствовали.
Е
Екатерина
13 янв 2026
Очень понравилась экскурсия, Ольга легко и непринуждённо рассказала много интересных фактов о Венеции, показала красивые и скрытые от глаз обычного туриста места, которые сложно найти самостоятельно, посоветовала хорошие каян, бары, магазины и показала, как их найти. 2,5 часа пролетели совсем незаметно. Очень рекомендую!
