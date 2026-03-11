Отправьтесь в прогулку по Венеции, где каждый камень мостовой хранит историю, а каналы отражают столетия любви и власти.



Вы увидите знаковые площади и мосты, тайные дворики и набережные, о которых писал Бродский, услышите истории Казановы и падения Венецианской республики. Экскурсия сочетает атмосферные маршруты, легенды и живой рассказ местного гида. 4.8 248 отзывов

Описание экскурсии Первое свидание с городом на воде Вас ждёт прогулка по главным символам Венеции и её тайным уголкам: от площадей и мостов до набережных, где когда‑то бродили поэты и влюблённые. Вы услышите историю рождения города на воде, узнаете, как Венеция стала уникальной республикой и почему её называют самым загадочным городом мира. Экскурсия поможет почувствовать город, а не просто увидеть его открытки. Тайные дворики, каналы и живые истории Маршрут проходит по узким улочкам, скрытым дворикам и вдоль каналов, где веками кипела жизнь венецианцев. Вы услышите истории о дворцах знати, тайных свиданиях и легендарных персонажах вроде Казановы, узнаете о традициях, масках и повседневной жизни горожан. Это живая беседа с местным гидом, в которой легко задавать вопросы и просто наслаждаться атмосферой. Вечерняя магия и Венеция вне открыток К финалу прогулки город откроется с нового ракурса — закат, огни и отражения в воде создадут ту самую венецианскую магию. Вы услышите о падении Венецианской республики и превращении города в туристическую Мекку, получите советы, куда пойти дальше, и заберёте с собой не только фото, но и ощущение, что вы по‑настоящему познакомились с Венецией. Это не набор банальных фактов, а эмоциональное путешествие, к которому захочется вернуться.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мост Скальци

Церковь Санта-Мария ди Назарет

Испанский район

Гранд канал и его дворцы

Еврейское Гетто

Мост Риальто

Дворец Дожей

Площадь Святого Марка

Мост Вздохов

Набережная рабов Что включено Услуги гида Что не входит в цену Посещение и осмотр достопримечательностей изнутри

Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии

Питание в ходе экскурсии не предусмотрено

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Станция Санта Лучия Завершение: Площадь Сан-Марко Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.