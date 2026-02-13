Анастасия — ваш гид в Венеции Организатор данного мероприятия

На сайте с 2022 года

Провела экскурсии для 254 туристов

Профессиональный журналист и фотограф. Я не гид, но знаю много интересного о Венеции благодаря своей работе — мне всегда нужно найти новую информацию о городе. Предлагаю фотопрогулки, на которых вы не только узнаете о настоящей Венеции и о том, как живут венецианцы, но и сможете получить на память профессиональные снимки на фоне уникального города.