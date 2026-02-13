Венецианский карнавал — это не просто символ города, но квинтэссенция его жизни.
Вы увидите маски и костюмы, услышите о ритуалах, которые сохранились в оригинальном виде с 17-18 веков. Узнаете об интригах, любовных историях и свободе, которую давала маска в эти безумные дни. И поймёте, как карнавал формировал жизнь Венеции и её жителей — от бедняков до знати.
Вы увидите маски и костюмы, услышите о ритуалах, которые сохранились в оригинальном виде с 17-18 веков. Узнаете об интригах, любовных историях и свободе, которую давала маска в эти безумные дни. И поймёте, как карнавал формировал жизнь Венеции и её жителей — от бедняков до знати.
Описание экскурсии
- В чём загадка венецианских масок, как они связаны с монахинями и куртизанками, трансвеститами и священниками
- Что объединяет испанскую корриду и каталонские кастельерс (башни из людей) с карнавалом
- Чем был карнавал для властей Венеции, помимо дней безудержного веселья, и причём здесь легенда о сумасшедшем доже
- Какие блюда на протяжении многих веков принято подавать в Венеции в дни карнавала и как это связано с Марко Поло и сохранением тишины на улицах
- Что общего между яичной скорлупой, духами, семенами кориандра и конфетти
Обо всём этом — и многом другом — вы узнаете во время нашей прогулки.
А ещё вы увидите:
- улочки, площади и дворцы, сохранившие историю и тайны Венецианского карнавала
- первое казино Европы, где встречались как знатные особы, так и местные аббаты
- дворец, где собирался весь цвет европейской интеллигенции 18 века и проходили тайные амурные встречи
- старинную мастерскую исторических масок, принадлежащую древней гильдии
- два оперных театра — сохранившийся и нет — которые сыграли свою роль в истории карнавала
- самое старое кафе Италии, где в своё время не только пили кофе, но и бурно веселились
- главную площадь Венеции, где на протяжении многих столетий разворачивается основное действо карнавала
Организационные детали
- Если вы захотите выпить кофе с традиционным десертом или купить на память маску — нет проблем, заказ и покупки оплачиваются дополнительно. Кофе — €1,5, десерт — €1,5, чикетти — €2,5, маски — от €40.
- Экскурсия подходит как взрослым так и детям, но если на нашей прогулке будут юные слушатели, часть пикантных подробностей я опущу. На маршрут это не влияет
- Я профессиональный фотограф и могу предложить вам прогулку со съёмкой в свободном стиле — €60 за 20 обработанных фото
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 254 туристов
Профессиональный журналист и фотограф. Я не гид, но знаю много интересного о Венеции благодаря своей работе — мне всегда нужно найти новую информацию о городе. Предлагаю фотопрогулки, на которых вы не только узнаете о настоящей Венеции и о том, как живут венецианцы, но и сможете получить на память профессиональные снимки на фоне уникального города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Возвращаюсь к Анастасии уже в третий раз, и это чудесно!
Материал экскурсии подан в доступной форме, непогода не помешала получить удовольствие от общения и прогулки. Множество интересных фактов и ответов на вопросы, просто замечательно. На случай закрытых магазинов, можно взять с собой маску Моретта либо показать фото, и будет просто идеально.
Спасибо!
Материал экскурсии подан в доступной форме, непогода не помешала получить удовольствие от общения и прогулки. Множество интересных фактов и ответов на вопросы, просто замечательно. На случай закрытых магазинов, можно взять с собой маску Моретта либо показать фото, и будет просто идеально.
Спасибо!
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Е
Прекрасная экскурсия. Нестандартные маршруты, просто и легко воспринимается. Нам понравилось
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в
Ребёнок остался доволен, очень понравилось!
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