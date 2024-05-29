Это пешеходная групповая экскурсия, продолжительностью 2.5 часа, которую для вас проведет один из наших лицензированных гидов-искусствоведов.

Рекомендуем удобную обувь и бутылочку воды.

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблен в море. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, полную загадок и тайн старинного города на воде. Мы расскажем вам о захватывающей истории основания Венеции, об архитектурных чудесах ее мостов и каналов, которые хранят в себе более тысячи лет истории. Вы окунетесь в атмосферу повседневной жизни венецианцев, погрузитесь в их обычаи и культуру, узнаете о тайных двориках, скрытых от глаз туристов, и о величественных дворцах, увенчанных вековой историей. Мы пройдем по Гранд каналу — главной жизненной артерии города, исследуем его тайны и загадки. Расскажем о ночной жизни и тайных свиданиях самого знаменитого венецианского ловеласа — Казановы. В конце нашего путешествия мы подарим вам три качественные фотографии на память, чтобы каждый кадр напоминал вам о волшебной атмосфере Венеции. Важная информация: