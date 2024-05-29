Мы расскажем вам об истории основания Венеции, города который навеки обрученный с морем.
Вы узнаете о загадках его каналов и мостов, которые уже более тысячи лет считаются уникальными архитектурными сооружениями. Мы
Вы узнаете о загадках его каналов и мостов, которые уже более тысячи лет считаются уникальными архитектурными сооружениями. Мы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Мост Скальци
- Церковь Санта-Мария ди Назарет
- Rio tera lista di Spagna или испанский район
- Гранд канал и его дворцы
- Еврейское Гетто
- Мост Риальто
- Дворец Дожей
- Площадь Святого Марка
- Мост Вздохов
- Набережная рабов
Описание экскурсии
Дорогие друзья! Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблен в море. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, полную загадок и тайн старинного города на воде. Мы расскажем вам о захватывающей истории основания Венеции, об архитектурных чудесах ее мостов и каналов, которые хранят в себе более тысячи лет истории. Вы окунетесь в атмосферу повседневной жизни венецианцев, погрузитесь в их обычаи и культуру, узнаете о тайных двориках, скрытых от глаз туристов, и о величественных дворцах, увенчанных вековой историей. Мы пройдем по Гранд каналу — главной жизненной артерии города, исследуем его тайны и загадки. Расскажем о ночной жизни и тайных свиданиях самого знаменитого венецианского ловеласа — Казановы. В конце нашего путешествия мы подарим вам три качественные фотографии на память, чтобы каждый кадр напоминал вам о волшебной атмосфере Венеции. Важная информация:
- Это пешеходная групповая экскурсия, продолжительностью 2.5 часа, которую для вас проведет один из наших лицензированных гидов-искусствоведов.
- Рекомендуем удобную обувь и бутылочку воды.
Ежедневно в 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Скальци
- Церковь Санта-Мария ди Назарет
- Rio tera lista di Spagna или испанский район
- Гранд канал и его дворцы
- Еврейское Гетто
- Мост Риальто
- Дворец Дожей
- Площадь Святого Марка
- Мост Вздохов
- Набережная рабов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Завершение: Площадь Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Контакты гида
- Место и время встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
29 мая 2024
Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением!
Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз.
Очень,очень рекомендуем!!!
Остались счастливы!!!!
Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз.
Очень,очень рекомендуем!!!
Остались счастливы!!!!
I
Igor
24 мая 2024
Рады что выбрали именно эту экскурсию, очень понравилось. Экскурсовод Полина очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала, и показала все основные места.
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