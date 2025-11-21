Для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями Венеции, базилика Санти-Джованни-э-Паоло станет настоящим открытием. Здесь покоятся 27 дожей, а также множество других выдающихся венецианцев. Внутри церкви вас ждут величественные алтари, роскошные памятники и скульптуры. Площадь Санти-Джованни-э-Паоло, на которой начинается экскурсия, поражает своей красотой и атмосферой. Узнайте о жизни могущественных правителей и насладитесь уникальными произведениями искусства

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Ваш гид в Венеции

Елена Ваш гид в Венеции

Время начала: 14:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Начнём экскурсию на одной из самых впечатляющих площадей Венеции — Санти-Джованни-э-Паоло, которая уступает по красоте лишь площади Сан-Марко.

Посетим базилику Санти-Джованни-э-Паоло, одну из крупнейших и самых значимых церквей города, где покоятся останки 27 дожей и многих других известных венецианцев.

Внутри вы увидите величественные алтари, роскошные памятники и скульптуры.

Я расскажу о жизни могущественных правителей Венеции, а также о предметах искусства, которые хранятся в стенах церкви.

Организационные детали