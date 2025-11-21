Для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями Венеции, базилика Санти-Джованни-э-Паоло станет настоящим открытием. Здесь покоятся 27 дожей, а также множество других выдающихся венецианцев. Внутри церкви вас ждут величественные алтари, роскошные памятники и скульптуры.
Площадь Санти-Джованни-э-Паоло, на которой начинается экскурсия, поражает своей красотой и атмосферой. Узнайте о жизни могущественных правителей и насладитесь уникальными произведениями искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественная архитектура
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🕍 Историческая значимость
- 👑 Тайны дожей
- 📜 Культурное наследие
Что можно увидеть
- Базилика Санти-Джованни-э-Паоло
- Площадь Санти-Джованни-э-Паоло
Описание экскурсии
Начнём экскурсию на одной из самых впечатляющих площадей Венеции — Санти-Джованни-э-Паоло, которая уступает по красоте лишь площади Сан-Марко.
Посетим базилику Санти-Джованни-э-Паоло, одну из крупнейших и самых значимых церквей города, где покоятся останки 27 дожей и многих других известных венецианцев.
Внутри вы увидите величественные алтари, роскошные памятники и скульптуры.
Я расскажу о жизни могущественных правителей Венеции, а также о предметах искусства, которые хранятся в стенах церкви.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в базилику — €3,5 за чел.
- При посещении церквей выбирайте сдержанный стиль одежды: закрывайте плечи и ноги выше колена
в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 14:30 и 16:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кампо Санти-Джованни-э-Паоло
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 748 туристов
Живу в Венеции с 2014 года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вамиЗадать вопрос
