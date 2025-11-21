Мои заказы

Венеция в деталях: базилика Санти-Джованни-э-Паоло

Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив величественную базилику Санти-Джованни-э-Паоло, где покоятся дожи и хранится богатое культурное наследие
Для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями Венеции, базилика Санти-Джованни-э-Паоло станет настоящим открытием. Здесь покоятся 27 дожей, а также множество других выдающихся венецианцев. Внутри церкви вас ждут величественные алтари, роскошные памятники и скульптуры.

Площадь Санти-Джованни-э-Паоло, на которой начинается экскурсия, поражает своей красотой и атмосферой. Узнайте о жизни могущественных правителей и насладитесь уникальными произведениями искусства

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественная архитектура
  • 🎨 Уникальные произведения искусства
  • 🕍 Историческая значимость
  • 👑 Тайны дожей
  • 📜 Культурное наследие
Венеция в деталях: базилика Санти-Джованни-э-Паоло© Елена
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 14:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Базилика Санти-Джованни-э-Паоло
  • Площадь Санти-Джованни-э-Паоло

Описание экскурсии

Начнём экскурсию на одной из самых впечатляющих площадей Венеции — Санти-Джованни-э-Паоло, которая уступает по красоте лишь площади Сан-Марко.

Посетим базилику Санти-Джованни-э-Паоло, одну из крупнейших и самых значимых церквей города, где покоятся останки 27 дожей и многих других известных венецианцев.

Внутри вы увидите величественные алтари, роскошные памятники и скульптуры.

Я расскажу о жизни могущественных правителей Венеции, а также о предметах искусства, которые хранятся в стенах церкви.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в базилику — €3,5 за чел.
  • При посещении церквей выбирайте сдержанный стиль одежды: закрывайте плечи и ноги выше колена

в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 14:30 и 16:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кампо Санти-Джованни-э-Паоло
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 748 туристов
Живу в Венеции с 2014 года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами
Задать вопрос

Входит в следующие категории Венеции

