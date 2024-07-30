1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Посетите площадь Сан-Марко и собор без очереди, насладитесь мозаиками, скульптурами и видами Венеции с террасы. Уникальная экскурсия с гидом
Начало: Площадь Сан Марко
«Посещение кафедрального собора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры
Погрузиться в историю искусства и религии на групповой экскурсии по кафедральному собору
Начало: На площади Святого Марка
«Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники»
2 окт в 14:00
8 окт в 15:00
€65 за человека
1 час
Билеты
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Что вас ожидает: Шедевр византийского искусства, с доступом без очереди Кафедральный собор Венеции «Собор Сан Марко» — самый главный в городе»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 09:00
30 сен в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим30 июля 2024Благодарим Веронику за организацию экскурсии по Собору Сан-Марко, величественный Собор, который необходимо рассмотреть со всех сторон, подняться на колоннаду и увидеть в живую квадригу, которой уже 2000 лет.
- ММарина27 июля 2024Вероника заболела и нам экскурсию провела Виктория. Подача материала была прекрасной.
- ВВалерия21 июля 2024Очень интересная экскурсия. Особенно понравилась харизматичная Кристина. Её манера рассказывать просто чудесная. Интересно и увлекательно. Рекомендую
- ЕЕлена22 июня 2024Отличная экскурсия, лёгкая коммуникация с гидом. Рекомендуем!
- OOksana19 мая 2024забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в сентябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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