Храмы и соборы Венеции с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Венеции на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сокровища собора Сан-Марко
Пешая
19 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Посетите площадь Сан-Марко и собор без очереди, насладитесь мозаиками, скульптурами и видами Венеции с террасы. Уникальная экскурсия с гидом
Начало: Площадь Сан Марко
«Посещение кафедрального собора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры
1 отзыв
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры
Погрузиться в историю искусства и религии на групповой экскурсии по кафедральному собору
Начало: На площади Святого Марка
«Вы осмотрите интерьер собора, над которым работали именитые архитекторы и художники»
2 окт в 14:00
8 окт в 15:00
65 за человека
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Пешая
12 отзывов
1 час
Билеты
Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Начало: Piazza San Marco
«Что вас ожидает: Шедевр византийского искусства, с доступом без очереди Кафедральный собор Венеции «Собор Сан Марко» — самый главный в городе»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 09:00
30 сен в 09:00
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    30 июля 2024
    Сокровища собора Сан-Марко
    Благодарим Веронику за организацию экскурсии по Собору Сан-Марко, величественный Собор, который необходимо рассмотреть со всех сторон, подняться на колоннаду и увидеть в живую квадригу, которой уже 2000 лет.
  • М
    Марина
    27 июля 2024
    Сокровища собора Сан-Марко
    Вероника заболела и нам экскурсию провела Виктория. Подача материала была прекрасной.
  • В
    Валерия
    21 июля 2024
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    Очень интересная экскурсия. Особенно понравилась харизматичная Кристина. Её манера рассказывать просто чудесная. Интересно и увлекательно. Рекомендую
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Сокровища собора Сан-Марко
    Отличная экскурсия, лёгкая коммуникация с гидом. Рекомендуем!
  • O
    Oksana
    19 мая 2024
    Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
    забронировав экскурсию в соборе св. Марка мы контактировали с гидом Кристиной, которая прислала ссылку сайта собора, где можно купить входные
    читать дальше

    билеты, что бы потом пройти без очередей. Договорились о времени. Все было хорошо организовано. Кристина интересный рассказчик, не утомительно и по делу. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища собора Сан-Марко
  2. Базилика Сан-Марко: сердце венецианской культуры
  3. Собор Святого Марка внутри и Золотой Алтарь Пала Д’оро. Можно без очередей
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в сентябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Венеции. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам