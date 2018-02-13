Сант Эразмо

Немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции — Сант Эразмо. В народе его любовно называют «наш сад», так как там произрастает почти вся зелень, которую продают на местных рынках. Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — sapore di mare (аромат моря). У многих жителей города здесь дача, здесь нет туристических толп и городской пыли.

Самый известный овощ местного происхождения — фиолетовый артишок, очень ценимый гурманами всего мира, но произрастающий только здесь. Едят его сырым либо жареным во фритюре, маринованным с креветками или только с лимоном и во многих других вариациях. Раз в году проводят даже специальный праздник — Сагру в честь этого съедобного цветка, в самом начале сезона — в мае. С аккомпанементом из вина, разлитого венецианским виноделом, на берегу лагуны, утром или вечером — такие виды и закуска не оставят равнодушным никого!

Организационные детали

В стоимость не входит транспорт, он индивидуален (на такси или по желанию на аутентичной венецианской лодке) и заказывается отдельно или вапоретто по расписанию.

В стоимость не входит дегустация вина — посещение винодельни, виллы, полный рассказ и открытие одной бутылки любого года по выбору: 30 евро.

Стоимость закусок на одного человека — 10 евро.

**Сезон артишоков официально закрыт, свежими их подают с начала апреля до первых чисел августа.

Гурманы! Не упустите такую возможность!