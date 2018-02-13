Немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции — Сант Эразмо. В народе его любовно называют «наш сад», так как там произрастает почти вся зелень, которую продают на местных рынках. Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — sapore di mare (аромат моря). У многих жителей города здесь дача, здесь нет туристических толп и городской пыли.
Самый известный овощ местного происхождения — фиолетовый артишок, очень ценимый гурманами всего мира, но произрастающий только здесь. Едят его сырым либо жареным во фритюре, маринованным с креветками или только с лимоном и во многих других вариациях. Раз в году проводят даже специальный праздник — Сагру в честь этого съедобного цветка, в самом начале сезона — в мае. С аккомпанементом из вина, разлитого венецианским виноделом, на берегу лагуны, утром или вечером — такие виды и закуска не оставят равнодушным никого!
**Сезон артишоков официально закрыт, свежими их подают с начала апреля до первых чисел августа.
Гурманы! Не упустите такую возможность!