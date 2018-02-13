Вино и артишоки по-венециански

Дегустационный гастро-тур на зеленый остров венецианской лагуны Сант Эразмо

5
8 отзывов
Индивидуальная
Я предлагаю вам небольшую прогулку из Венеции до Сант Эразмо, дегустацию единственного вина, полностью выращенного и произведённого в венецианской лагуне с закуской из фиолетовых артишоков (и не только) по цене как для местных жителей.

Помимо прекрасного обеда, полдника или ужина, вы полюбуетесь Венецией с расстояния одного километра, узнаете об островной истории Светлейшей республики и многое, многое другое.
Вино и артишоки по-венециански
Вино и артишоки по-венециански
Вино и артишоки по-венециански
Вино и артишоки по-венециански
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Сант Эразмо

Немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции — Сант Эразмо. В народе его любовно называют «наш сад», так как там произрастает почти вся зелень, которую продают на местных рынках. Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — sapore di mare (аромат моря). У многих жителей города здесь дача, здесь нет туристических толп и городской пыли.

Самый известный овощ местного происхождения — фиолетовый артишок, очень ценимый гурманами всего мира, но произрастающий только здесь. Едят его сырым либо жареным во фритюре, маринованным с креветками или только с лимоном и во многих других вариациях. Раз в году проводят даже специальный праздник — Сагру в честь этого съедобного цветка, в самом начале сезона — в мае. С аккомпанементом из вина, разлитого венецианским виноделом, на берегу лагуны, утром или вечером — такие виды и закуска не оставят равнодушным никого!

Организационные детали

  • В стоимость не входит транспорт, он индивидуален (на такси или по желанию на аутентичной венецианской лодке) и заказывается отдельно или вапоретто по расписанию.
  • В стоимость не входит дегустация вина — посещение винодельни, виллы, полный рассказ и открытие одной бутылки любого года по выбору: 30 евро.
  • Стоимость закусок на одного человека — 10 евро.

**Сезон артишоков официально закрыт, свежими их подают с начала апреля до первых чисел августа.

Гурманы! Не упустите такую возможность!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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2
1
M
13 фев 2018
Отлииичнооо прошла экскурсия. Неожиданно, вкусно и с пузырьками
M
3 сен 2017
Было весело!
Алиса спасибо!
О
28 мая 2017
Экскурсия получилась просто щикарная! Мы даже не ожидали, что будет так здорово. Даже наш сын 8 лет не жаловался, а был под впечатлением! Мы узнали очень много из жизни венецианцев, немного погрузились в тонкости сельского хозяйства и уклад жизни тех, кто трудится на винодельне. Продегустировали местное вино! Оно шикарно! Наш сын пообщался с гусем и маленькими курочками. Увидели впервые как выглядят артишоки на грядках и многое другое. Алиса необыкновенный рассказчик и очень дружелюбный человек! Экскурсия удалась более чем ожидали и мы уже рассказали нашим друзьям и друзьям из Флоренции и Рима. Очень благодарны и ещё раз огромное мерси Алисе!
Алёна
6 мар 2017
Чудесный экспириенс, Алиса великолепный гид со знанием дела и огромной любовью к нему. также как и к Венеции. Вино абсолютно незабываемо и единственное в своем роде, рассказы о нем и об острове Ст. Эразмо не менее интересны. Кроме того Алиса расказала и показала множество интересных мест в самой Венеции уже по пути к острову. Уверена, что все прогулки с ней стоят того.
Уже порекомендовала всем знакомым и друзьям. Прогулка запомнится навсегда
Спасибо громадное!
М
13 июля 2015
Алиса - прекрасный, интересный, свободный, щедрый человек. За день общения с ней мы узнали о Венеции, о людях, традициях, устройствам пр. больше, чем могли помечтать. Спасибо тебе огромное, Алиса - ты невероятно украсила наше путешествие!!!!
Наталья
10 авг 2014
Были с семьей в августе 2014 г.
Экскурсия просто супер! Отличное вино, приятные люди, замечательный экскурсовод!
Венеция раскрылась еще с одной стороны.
Совершенно не похоже на массовые туристические места!
Уникальная информация. Мы не пожалели, не пожалеете и вы!
R
18 июля 2014
Море удовольствия было получено нами от этой прогулки - красивое место, виноградники, необычное вино, вкусный ужин, приветливые и улыбчивые хозяева, возможность приобрести редкий подарок - вино выдержано в лагуне, и бутылки покрыты иероглифами морского мха. А Алисе отдельное спасибо как умелому лоцману-организатору за прием и легкость общения, за подаренный праздник и заботу.
О
30 июня 2014
Планируя обзорную поездку по Венеции, решили с мужем выбрать экскурсию неординарную, неожиданную и остановили свой выбор на "Вино и артишоки по-венециански".

Отправились на нее 30.06.14г с гидом Алисой. На острове нас встретила помощница хозяина виноградников Памелла. Угостила вином и национальными блюдами собственного приготовления. Провела, показала, рассказала все про вино. Чуть позже подъехал хозяин - француз Мишель. Мы с мужем провели венецианский вечер с французским виноделом.

Окунулись в домашнюю атмосферу, далеко от суеты в неспешной беседе время пролетело незаместно. ОТдохнули с удовольствием. Большое спасибо за это нашему гиду Алисе, думаю и другие ее экскурсии отличаются оригинальностью и своеобразием. В следующую поездку в Венецию обязательно воспользуемся ее услугуми и всем советуем также не применуть посетить эту экскурсию.

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