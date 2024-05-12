1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
«Кроме того, экскурсия может включать в себя посещение островов венецианской лагуны»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«Немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции — Сант Эразмо»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
«По пути на Мурано я расскажу историю и легенды чудесных островов Венецианской лагуны: крошечных и больших, обитаемых и покинутых людьми»
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
«Острова Венецианской лагуны — отдельный волшебный мир, словно застывший во времени»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
- ЖЖанна8 мая 2024Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
- ССергей3 мая 2024Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
- УУльяна26 апреля 2024Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!
- ЯЯна8 апреля 2024Татьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегда была на связи и пыталась помочь! Благодаря Татьяна, Венеция стала для нас одним из любимых городов! Вернемся вновь! Рекомендую от души гида Татьяну.
- ДДиана28 марта 2024Нам все очень понравилось, Татьяне правда пришлось постоянно отвлекаться на наши вопросы. Даже дождливая погода не была помехой нашей отличной экскурсии) Татьяна очень хорошо интересно рассказывает, нашим детям тоже понравилось. Динамично, с увлечением. Рекомендуем)
- ООксана6 марта 2024Экскурсия, которую проводила для нас Татьяна, состоялась 28 февраля. Изначально тема экскурсии планировалась "Венеция и острова венецианской лагуны", но с
- ИИрина17 ноября 2023Отличная экскурсия, Анна, спасибо!
- ИИрина17 октября 2023Год назад была на этой экскурсии одна. В этом году приехали с семьей, сомнений в выборе гида не было. Анна
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Лагуны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Лагуны" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 350. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Лагуны», 131 ⭐ отзыв, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август