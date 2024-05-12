Лагуны – экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Лагуны» в Венеции на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
«Кроме того, экскурсия может включать в себя посещение островов венецианской лагуны»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
210 за всё до 8 чел.
Вино и артишоки по-венециански
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«Немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции — Сант Эразмо»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
135 за всё до 2 чел.
Из Венеции - на остров Мурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
«По пути на Мурано я расскажу историю и легенды чудесных островов Венецианской лагуны: крошечных и больших, обитаемых и покинутых людьми»
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
«Острова Венецианской лагуны — отдельный волшебный мир, словно застывший во времени»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
  • Ж
    Жанна
    8 мая 2024
    Из Венеции - на остров Мурано
    Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
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    к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии! Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!! Мы не прощаемся)))

    Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
  • У
    Ульяна
    26 апреля 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Нам не очень повезло с погодой, но Алиса не растерялась и предложила альтернативный вариант. Было вкусно и интересно! Спасибо за заботу Алисы: она помогла нам сориентироваться в транспортных вопросах и в вопросах гастрономических! Очень рекомендуем!
  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Венеция и острова венецианской лагуны
    Татьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегда была на связи и пыталась помочь! Благодаря Татьяна, Венеция стала для нас одним из любимых городов! Вернемся вновь! Рекомендую от души гида Татьяну.
    Татьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегдаТатьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегдаТатьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегда
  • Д
    Диана
    28 марта 2024
    Венеция и острова венецианской лагуны
    Нам все очень понравилось, Татьяне правда пришлось постоянно отвлекаться на наши вопросы. Даже дождливая погода не была помехой нашей отличной экскурсии) Татьяна очень хорошо интересно рассказывает, нашим детям тоже понравилось. Динамично, с увлечением. Рекомендуем)
  • О
    Оксана
    6 марта 2024
    Венеция и острова венецианской лагуны
    Экскурсия, которую проводила для нас Татьяна, состоялась 28 февраля. Изначально тема экскурсии планировалась "Венеция и острова венецианской лагуны", но с
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    учетом наших пожеланий (девушку из нашей компании укачивало) поездки на корабликах были сокращены до минимума, маршрут без проблем перестроился и проходил по сухопутной части Венеции. Что понравилось: Татьяна с первых минут знакомства, не теряя драгоценного времени на разговоры, сразу же начала интереснейший рассказ о Венеции. У экскурсовода хорошо поставлен голос, дикция и культура речи. Все 2,5 часа экскурсовод не замолкая ни на минуту рассказывала историю Венеции и ее жителей, историю искусства, отвечала на наши вопросы. Экскурсия прошла быстро, информативно и интересно. Все члены нашей группы (5 человек) остались очень довольны и экскурсоводом и новыми знаниями. Что не понравилось: замечаний нет, все отлично. Пожелания: На такой же частной экскурсии во Флоренции экскурсовод раздала нам наушники и передающее устройство, простите я не знаю как оно правильно называется, и это было очень удобно, что позволяло безотрывно слушать рассказ экскурсовода даже если ты отстал или отошел сделать фото или на что-либо засмотрелся. Здесь такого устройства не хватало. Татьяна интересно рассказывала и чтобы не упустить ни слова приходилось все время быть рядом поближе к ней. А ведь турист всегда испытывает восторг, хочет сделать кучу фотографий мест про которые рассказывают и все это одновременно с прослушиванием новой информации. Однозначно рекомендую Татьяну как грамотного специалиста по истории и искусству, как интересного рассказчика и приятного человека.

  • И
    Ирина
    17 ноября 2023
    Из Венеции - на остров Мурано
    Отличная экскурсия, Анна, спасибо!
  • И
    Ирина
    17 октября 2023
    Из Венеции - на остров Мурано
    Год назад была на этой экскурсии одна. В этом году приехали с семьей, сомнений в выборе гида не было. Анна
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    очень эрудированный и грамотный экскурсовод. Большой объем материала подается в легкой ненавязчивой форме. С самого начала Анна поинтересовалась, что мы уже успели посмотреть и услышать. и в соответствии с этим адоптировала свой рассказ. У всех нас осталось очень приятное впечатление от экскурсии. В следующий приезд обязательно воспользуемся услугами Анны.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Лагуны»

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  9. Рынок Риальто
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Лагуны" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 350. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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