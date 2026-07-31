26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут легендарный мост Вздохов, удивительные потолки "алла венециана"
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Венецианской республики
- 🎨 Шедевры Тициана, Тинторетто и Веронезе
- 🔍 Секретные места: тюрьма и камера пыток
- 🏛 Великолепная архитектура венецианской готики
- 🖼 Одна из самых больших картин мира
Что можно увидеть
- Дворец Дожей
- Мост Вздохов
- Золотая лестница
- Зал Сената
- Зал Большого Совета
- Зал Совета десяти
- Порта делла Карта
Описание экскурсии
Погружение в историю загадочного дворца
Вы узнаете, чем жил дворец на протяжении шести столетий. В разные века в нем заседали Большой совет, Сенат и вершили свои дела секретные службы. Здесь находились государственные офисы, тюрьма, но в первую очередь дворец известен как роскошная резиденция правителей Венецианской республики — дожей. Я расскажу, по какому принципу проходил выбор дожа и почему на парадных портретах глав государства изображали на коленях. Вы услышите историю взлета и падения Венецианской республики и ее могущественных предводителей.
Изумительный фасад и «Бумажная дверь»
Вы полюбуетесь великолепной архитектурой дворца в стиле венецианской готики XIV-XV веков. На первый взгляд вам покажется, что элементы фасада связаны между собой не совсем логично, но, присмотревшись, вы поймете, что Дворец Дожей — это гениальный ансамбль, все части которого чудесным образом гармонируют друг с другом. Вас поразит невероятное сочетание арок, воздушных балконов, ажурных галерей и мраморных колонн. Слева от фасада, выходящего на площадь Святого Марка, я покажу вам «Порта делла Карта» — великолепную «Бумажную дверь», созданную Джованни и Бартоломео Бон. Она сделана в форме изящной стрельчатой арки, украшенной готическими декоративными элементами.
Прогулка по внутреннему дворику и роскошным залам
Экскурсия начнется с посещения внутреннего дворика дворца, где вы увидите потрясающие бронзовые колодцы, гондолу XVIII века и даже необычный ящик для тайных доносов. Потом мы поднимемся в парадные залы дворца по «Золотой лестнице» архитектора Сансовино, ступать на которую в старину могли исключительно аристократы. Вы увидите великолепные потолки «алла венециана», украшенные резьбой из дерева и позолотой. Мы зайдем в Зал Сената, Зал Большого Совета и Зал Совета десяти, в котором заседал Комитет государственной безопасности Венеции. Я расскажу, каким образом легендарный Казанова бежал из тюрьмы Свинцовка во Дворце, и покажу тайную дверь, ведущую в камеру пыток.
Знакомство с шедеврами итальянской живописи
Дворец Дожей — это бесценная кладезь живописных полотен великих мастеров. Вы увидите шедевры Тициана, Тинторетто, Веронезе и других известных художников XVI века. Я покажу вам «Рай» Тинторетто 1590 г., одну из самых больших картин мира, занимающую всю стену. А еще раскрою секрет портрета, спрятанного за черной драпировкой. Картины во Дворце Дожей повсюду: не только на стенах, но и на потолках. Их окружают тяжеловесные золотые узоры, отчего каждая работа смотрится невероятно роскошно.
Организационные детали
- В стоимость не включен входной билет во Дворец Дожей: взрослый — 30 евро, детский (6-14 лет) и после 65 лет — 15 евро. Детям до 6 лет бесплатно
- Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 1,5 часа. Если вы захотите задержаться в одном из залов, возможно за доплату продлить экскурсию — 40 евро/30 минут
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды — профессионал с лицензией Содружества Best Venice Guides (Лучшие гиды Венеции).
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Отзывы и рейтинг
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