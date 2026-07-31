26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадочный Дворец Дожей

Посетите Дворец Дожей после обеда, когда толпа туристов уменьшится. Погрузитесь в атмосферу величия Республики Серениссима и узнайте её секреты
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дворцу Дожей в Венеции. После обеда, когда туристов станет меньше, вы сможете насладиться величием Республики Серениссима.

Вас ждут легендарный мост Вздохов, удивительные потолки "алла венециана"
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и одна из самых больших картин мира.

Узнайте о закулисной жизни дворца, прогуляйтесь по "Золотой лестнице" и посетите секретные места: новую тюрьму и камеру пыток. Это уникальная возможность увидеть шедевры итальянской живописи и раскрыть тайны прошлого

4.9
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Венецианской республики
  • 🎨 Шедевры Тициана, Тинторетто и Веронезе
  • 🔍 Секретные места: тюрьма и камера пыток
  • 🏛 Великолепная архитектура венецианской готики
  • 🖼 Одна из самых больших картин мира
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей

Что можно увидеть

  • Дворец Дожей
  • Мост Вздохов
  • Золотая лестница
  • Зал Сената
  • Зал Большого Совета
  • Зал Совета десяти
  • Порта делла Карта

Описание экскурсии

Погружение в историю загадочного дворца

Вы узнаете, чем жил дворец на протяжении шести столетий. В разные века в нем заседали Большой совет, Сенат и вершили свои дела секретные службы. Здесь находились государственные офисы, тюрьма, но в первую очередь дворец известен как роскошная резиденция правителей Венецианской республики — дожей. Я расскажу, по какому принципу проходил выбор дожа и почему на парадных портретах глав государства изображали на коленях. Вы услышите историю взлета и падения Венецианской республики и ее могущественных предводителей.

Изумительный фасад и «Бумажная дверь»

Вы полюбуетесь великолепной архитектурой дворца в стиле венецианской готики XIV-XV веков. На первый взгляд вам покажется, что элементы фасада связаны между собой не совсем логично, но, присмотревшись, вы поймете, что Дворец Дожей — это гениальный ансамбль, все части которого чудесным образом гармонируют друг с другом. Вас поразит невероятное сочетание арок, воздушных балконов, ажурных галерей и мраморных колонн. Слева от фасада, выходящего на площадь Святого Марка, я покажу вам «Порта делла Карта» — великолепную «Бумажную дверь», созданную Джованни и Бартоломео Бон. Она сделана в форме изящной стрельчатой арки, украшенной готическими декоративными элементами.

Прогулка по внутреннему дворику и роскошным залам

Экскурсия начнется с посещения внутреннего дворика дворца, где вы увидите потрясающие бронзовые колодцы, гондолу XVIII века и даже необычный ящик для тайных доносов. Потом мы поднимемся в парадные залы дворца по «Золотой лестнице» архитектора Сансовино, ступать на которую в старину могли исключительно аристократы. Вы увидите великолепные потолки «алла венециана», украшенные резьбой из дерева и позолотой. Мы зайдем в Зал Сената, Зал Большого Совета и Зал Совета десяти, в котором заседал Комитет государственной безопасности Венеции. Я расскажу, каким образом легендарный Казанова бежал из тюрьмы Свинцовка во Дворце, и покажу тайную дверь, ведущую в камеру пыток.

Знакомство с шедеврами итальянской живописи

Дворец Дожей — это бесценная кладезь живописных полотен великих мастеров. Вы увидите шедевры Тициана, Тинторетто, Веронезе и других известных художников XVI века. Я покажу вам «Рай» Тинторетто 1590 г., одну из самых больших картин мира, занимающую всю стену. А еще раскрою секрет портрета, спрятанного за черной драпировкой. Картины во Дворце Дожей повсюду: не только на стенах, но и на потолках. Их окружают тяжеловесные золотые узоры, отчего каждая работа смотрится невероятно роскошно.

Организационные детали

  • В стоимость не включен входной билет во Дворец Дожей: взрослый — 30 евро, детский (6-14 лет) и после 65 лет — 15 евро. Детям до 6 лет бесплатно
  • Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 1,5 часа. Если вы захотите задержаться в одном из залов, возможно за доплату продлить экскурсию — 40 евро/30 минут
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды — профессионал с лицензией Содружества Best Venice Guides (Лучшие гиды Венеции).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа во Дворец Дожей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1060 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вероника. Я родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Италии. Я — лицензированный гид по Венеции с высшим гуманитарным образованием. Всей душой
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люблю Венецию и готова вместе с командой гидов составить для вас самую яркую и разнообразную программу по городу и его лучшим музеям. Венеция удивляет и околдовывает снова и снова, сколько бы вы ни приезжали сюда. Приглашаем открыть ее вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
5
3
2
2
2
1
Елена
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а также узнать много любопытных деталей! Однозначно рекомендую! Детям-подросткам понравилось!
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а
Благодарим Веронику за посещение Дворца Дожей в Венеции. Смогли более глубоко погрузиться в историю Венеции, а
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Н
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
Было очень интересно посетить дворец Дожей с опытным экскурсоводом. Все было организовано четко и понятно. Познавательная экскурсия, рекомендую.
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И
спасибо большое Веронике за экскурсию в дворце дождей и соборе Св Марка. легко договорились, подсказала по билетам и сама экскурсия прошла без запинки! было интересно и приятно быть в компании гида❤️
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Евгений
Вероника, без сомнений, имеет талант расскзчика, глубоко владеет материалом, чувствуется высопрофессиональная подготовка и в то же время она рассказывает очень увлекательно и живым языком. Рекомендую. Получите удовольствие от экскурсии 100%
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о
Вероника отлично знает материал, оперативно отвечает и доступно рассказывает и взрослым и детям!
спасибо ей огромное.
ребятам все понравилось!
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С
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
И это было понятно с первых ее слов.

Нам с сыном очень понравилась экскурсия, а, как все понимают, нынешнее семнадцатилетнее поколение
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мало интересуется чем-либо, но благодаря мастерству Вероники мы в полной мере прочувствовали особый и уникальный дух этого удивительного места.

Было видно, что Вероника понимает, что оказаться в Венеции- это для многих мечта всей жизни, и не делает ее «проходной», бегом/кругом.

Благодаря Веронике, мы увидели и ощутили рай на земле - как будто и мы стали персонажами той самой знаменитой картины Тинторетто.

Побывать в Венеции и не побывать на хорошей качественной экскурсии во Дворце Дожей - это лишить себя очень многого.

Мы очень рады и благодарны Веронике за полученные эмоции.

Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.+2
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
Мы были на экскурсии во Дворце Додей с Вероникой, профессиональным гидом.
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