26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Загадочный Дворец Дожей

Увлекательная прогулка по самому таинственному дворцу Европы

Вероника
Задать вопрос
Вероника – представитель гидов
Приглашаю посетить Дворец Дожей после обеда, толпа туристов поредеет, и вы сможете полностью погрузиться в атмосферу величия Республики Серениссима.

Вы увидите легендарный мост Вздохов, удивительные потолки «алла венециана» и одну из самых больших картин мира.

Я расскажу о закулисной жизни дворца и раскрою тайну портрета под черным занавесом.

Вы прогуляетесь по «Золотой лестнице» и роскошным залам, а также посетите секретные места: новую тюрьму и камеру пыток.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа во Дворец Дожей
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии26 отзывов
4.54
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей

Что вас ожидает

Погружение в историю загадочного дворца
Вы узнаете, чем жил дворец на протяжении шести столетий. В разные века в нем заседали Большой совет, Сенат и вершили свои дела секретные службы. Здесь находились государственные офисы, тюрьма, но в первую очередь дворец известен как роскошная резиденция правителей Венецианской республики — дожей. Я расскажу, по какому принципу проходил выбор дожа и почему на парадных портретах глав государства изображали на коленях. Вы услышите историю взлета и падения Венецианской республики и ее могущественных предводителей.

Изумительный фасад и «Бумажная дверь»
Вы полюбуетесь великолепной архитектурой дворца в стиле венецианской готики XIV-XV веков. На первый взгляд вам покажется, что элементы фасада связаны между собой не совсем логично, но, присмотревшись, вы поймете, что Дворец Дожей — это гениальный ансамбль, все части которого чудесным образом гармонируют друг с другом. Вас поразит невероятное сочетание арок, воздушных балконов, ажурных галерей и мраморных колонн. Слева от фасада, выходящего на площадь Святого Марка, я покажу вам «Порта делла Карта» — великолепную «Бумажную дверь», созданную Джованни и Бартоломео Бон. Она сделана в форме изящной стрельчатой арки, украшенной готическими декоративными элементами.

Прогулка по внутреннему дворику и роскошным залам
Экскурсия начнется с посещения внутреннего дворика дворца, где вы увидите потрясающие бронзовые колодцы, гондолу XVIII века и даже необычный ящик для тайных доносов. Потом мы поднимемся в парадные залы дворца по «Золотой лестнице» архитектора Сансовино, ступать на которую в старину могли исключительно аристократы. Вы увидите великолепные потолки «алла венециана», украшенные резьбой из дерева и позолотой. Мы зайдем в Зал Сената, Зал Большого Совета и Зал Совета десяти, в котором заседал Комитет государственной безопасности Венеции. Я расскажу, каким образом легендарный Казанова бежал из тюрьмы Свинцовка во Дворце, и покажу тайную дверь, ведущую в камеру пыток.

Знакомство с шедеврами итальянской живописи
Дворец Дожей — это бесценная кладезь живописных полотен великих мастеров. Вы увидите шедевры Тициана, Тинторетто, Веронезе и других известных художников XVI века. Я покажу вам «Рай» Тинторетто 1590 г., одну из самых больших картин мира, занимающую всю стену. А еще раскрою секрет портрета, спрятанного за черной драпировкой. Картины во Дворце Дожей повсюду: не только на стенах, но и на потолках. Их окружают тяжеловесные золотые узоры, отчего каждая работа смотрится невероятно роскошно.

Организационные детали

  • В стоимость не включен входной билет во Дворец Дожей: взрослый — 20 евро, детский (6-14 лет) и после 65 лет — 13 евро. Детям до 6 лет бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды — профессионал с лицензией Содружества Best Venice Guides (Лучшие гиды Венеции).
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей
Загадочный Дворец Дожей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа во Дворец Дожей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вероника
Вероника
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вероника. Я родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Италии. Я — лицензированный гид по Венеции с высшим гуманитарным образованием. Всей душой люблю Венецию и готова вместе с командой гидов составить для вас самую яркую и разнообразную программу по городу и его лучшим музеям. Венеция удивляет и околдовывает снова и снова, сколько бы вы ни приезжали сюда. Приглашаем открыть ее вместе с нами!
Напишите мне

26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Мы вас не можем оценить поскольку была замена
Mikhail
9 октября 2019
Отличная экскурсия, дворец Дожей восхитителен! Вероника провела нас по всему дворцу, рассказала о самых важных и интересных деталях дворца, включая интересные легенды и придания. Кроме того Вероника подробно отвечала на все наши вопросы и чувствовалось углубленное знание предмета.
Мы спокойно купили билет через групповую кассу без очереди, билет на гида не нужен.
19 августа 2019
Прекрасная экскурсия.
22 июля 2019
Спасибо гиду Веронике за исключительно интересную экскурсию. У меня и сына 10 лет появилось желание снова встретиться уже по другой теме. Рекомендуем гида и для взрослых, и для детей!
15 мая 2019
Очень интересная экскурсия! Гид провел экскурсию не только по общим местам, но и по камерам (самая интересная часть) Много полезной информации, все прошло на одном дыхании!
25 февраля 2019
16 февраля 2019 года посетили Дворец Дожей во главе с экскурсоводом Марией. Очень впечатлила экскурсия, также как и сама экскурсовод Мария. Рассказывает очень интересно, даже девушка из нашей группы, которая не сильно любит экскурсии, была очень впечатлена! Мария ответила на все наши вопросы касательно самой экскурсии, а также вопросы не связанные с экскурсией! Спасибо большое! Нам очень понравилось!
18 февраля 2019
Дворец Дожей интересен не только с точки зрения управления Венецией, но и как дом, где жила семья Дожа. Комнаты , семьи Дожей почему -то закрыты для посещения.Странно, ведь Дожи не только правили. Конечно, это зависит не от гида, но за 20 евро хочется увидет дворец в полном обьеме, а не только его часть... в принципе показали только несколько залов, а ведь дворец огромен. Как говорится- многое осталось за кадром. 25 евро за эк курсию+ 20 евро за сам билет во дворец..., как-то дороговато для нескольких залов и тюремных клеток.
11 декабря 2018
Экскурсия очень понравилась, Дворец Дожей - обязательное к посещению в Венеции место.
Гид Мария рассказала много интересного о Венецианской республике, о местных традициях, ценностях и особенностях. Обратила наше внимание на забавные факты, ответила на дополнительные вопросы. Группа состояла из 4-х человек, это положительный момент низкого сезона. Мы очень довольны экскурсией, рекомендую.
3 ноября 2018
Экскурсия подойдет подросткам из ПТУ.
2 ноября 2018
Это была прекрасная экскурсия. Вероника - профессиональный, спокойный, знающий гид. Мы узнали массу нового из ее рассказа. Спасибо ей еще и за то, что никого не торопила и не подгоняла, как это иногда бывает на экскурсиях.
Ещё 16 отзывов

Вероника проводит ещё 3 экскурсии

Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
175 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Настоящее приключение ждёт юных детективов в Венеции! Я приглашаю детей и подростков помочь полиции предотвратить ограбление века и узнать, чем жили бандиты в Средневековье. Громкие преступления, имена известнейших разбойников и таинственные уголки столицы морей — квест откроет самые неожиданные стороны венецианского прошлого.
Легендарная ВенецияЛегендарная ВенецияЛегендарная Венеция
125 за экскурсию
1.5 часа
15 отзывов
Групповая обзорная прогулка: главные достопримечательности и секретные уголки
Экскурсия предназначена для всех: кто в Венеции впервые или, напротив, был здесь уже много раз. Вы увидите как самые знаменитые городские места — площадь Сан-Марко, мост Риальто, Большой канал, Дворец Дожей, так и не очень известные и оттого еще более колоритные жилые районы, набережные, секретные улочки и церкви. Я помогу вам почувствовать неповторимую атмосферу загадочной Венеции и расскажу удивительные городские истории и легенды.
Сокровища собора Сан-МаркоСокровища собора Сан-МаркоСокровища собора Сан-Марко
125 за экскурсию
1.5 часа
4 отзыва
Почувствовать ритм Венеции на центральной площади и посетить кафедральный собор
Вам предстоит осмотреть знаменитую на весь мир площадь Сан-Марко и зайти без очереди в одноименный собор, который поразит изумительными мозаиками, куполами и скульптурами. Вы увидите уникальный Золотой алтарь, античную Квадригу, икону Мадонны Никопея и насладитесь великолепным видом Венеции с террасы. Я расскажу о знаменитых произведениях искусства, которые хранит в своих старинных стенах собор, и раскрою их значение в истории города и мировом искусстве.

Исторические экскурсии в Венеции

Дворцы Большого каналаДворцы Большого каналаДворцы Большого канала
65 за экскурсию
1 час
38 отзывов
Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии
Приглашаю совершить увлекательную прогулку по легендарному Гранд-каналу, впечатлиться красотой расположенных на нем зданий и узнать их историю и легенды. Венеция с воды произведет на вас неизгладимое впечатление! Вы проплывете знаменитые дворцы местной знати, городские граффити, старинные мосты и резные статуи. Погрузитесь в таинственный колорит важнейшей и очень престижной городской артерии и заглянете в мастерскую, где делают гондолы.
Венеция — от площади Сан-Марко до моста РиальтоВенеция — от площади Сан-Марко до моста РиальтоВенеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
95 за экскурсию
1.5 часа
12 отзывов
Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю
Вы увидите самые знаменитые места Венеции: площадь и базилику Сан-Марко, дворец Дожей, мосты Вздохов и Риальто. Я расскажу о правителях и простых ремесленниках, карнавалах и азартных играх, преимуществах и ограничениях местной жизни. А еще помогу уловить венецианское обаяние и полюбить это чарующее место.
Венеция: история и судьбыВенеция: история и судьбыВенеция: история и судьбы
135 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Увидеть культовые места и узнать городские тайны
Венеция — город вне Времени, один из самых загадочных и желанных для путешественников. Вам предстоит погулять по его таинственным улицам, набережным и мостам. Вы почувствуете чарующую атмосферу Венеции, где пышное веселье соседствует с необъяснимой меланхолией и узнаете об интересном переплетении судеб местных жителей и великих исторических событий.
Скрытая ВенецияСкрытая ВенецияСкрытая Венеция
128 за экскурсию
3 часа
33 отзыва
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Приглашаю пройтись по любимой набережной Бродского Фондаменте Нове и насладиться шедеврами Тициана и Тинторетто, а также увидеть место захоронения 27 дожей. Вы узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с великой венецианской архитектурой
Старейшее еврейское гетто и район КаннареджоСтарейшее еврейское гетто и район КаннареджоСтарейшее еврейское гетто и район Каннареджо
130 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо. Эти маленькие города в городе хранят истории о знаменитых евреях, великом художнике и фольклорных и литературных персонажах. Прогуливаясь по гетто и Каннареджо, вы узнаете, что такое скуолы, Каско и Мурано и погрузитесь в ту часть венецианского прошлого, которое окутает вас своей таинственностью и магией повседневности былых времён.
Неизведанная ВенецияНеизведанная ВенецияНеизведанная Венеция
98 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Раскрыть тайные места «города на воде» и услышать их историю
Вы пройдете по набережной, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана, Тинторетто и увидите место захоронения дожей. А еще узнаете, что такое скуола, и познакомитесь с венецианскими котами.

Выбирайте и другие экскурсии в Венеции

Необычные маршрутыМузеи и искусствоПо каналам ВенецииАрсеналСан-МаркоНа автомобилеМастер-классыОстрова Венецианской лагуныОбзорныеКрыши и панорамыДля детейНочныеГалерея АкадемииВ другой городИстория и архитектураГрупповыеОстров МураноМода и винтажКвестыМост РиальтоГранд-каналВсеОстров БураноНа корабликеМуранское стеклоТрансферыИндивидуальныеГастрономическиеЗа городомДворец дожейТеатр Ла ФеничеСо скидкойПешкомКарнавал в Венеции