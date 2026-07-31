26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Дворцу Дожей в Венеции. После обеда, когда туристов станет меньше, вы сможете насладиться величием Республики Серениссима.Вас ждут легендарный мост Вздохов, удивительные потолки "алла венециана"

и одна из самых больших картин мира. Узнайте о закулисной жизни дворца, прогуляйтесь по "Золотой лестнице" и посетите секретные места: новую тюрьму и камеру пыток. Это уникальная возможность увидеть шедевры итальянской живописи и раскрыть тайны прошлого

Описание экскурсии

Погружение в историю загадочного дворца

Вы узнаете, чем жил дворец на протяжении шести столетий. В разные века в нем заседали Большой совет, Сенат и вершили свои дела секретные службы. Здесь находились государственные офисы, тюрьма, но в первую очередь дворец известен как роскошная резиденция правителей Венецианской республики — дожей. Я расскажу, по какому принципу проходил выбор дожа и почему на парадных портретах глав государства изображали на коленях. Вы услышите историю взлета и падения Венецианской республики и ее могущественных предводителей.

Изумительный фасад и «Бумажная дверь»

Вы полюбуетесь великолепной архитектурой дворца в стиле венецианской готики XIV-XV веков. На первый взгляд вам покажется, что элементы фасада связаны между собой не совсем логично, но, присмотревшись, вы поймете, что Дворец Дожей — это гениальный ансамбль, все части которого чудесным образом гармонируют друг с другом. Вас поразит невероятное сочетание арок, воздушных балконов, ажурных галерей и мраморных колонн. Слева от фасада, выходящего на площадь Святого Марка, я покажу вам «Порта делла Карта» — великолепную «Бумажную дверь», созданную Джованни и Бартоломео Бон. Она сделана в форме изящной стрельчатой арки, украшенной готическими декоративными элементами.

Прогулка по внутреннему дворику и роскошным залам

Экскурсия начнется с посещения внутреннего дворика дворца, где вы увидите потрясающие бронзовые колодцы, гондолу XVIII века и даже необычный ящик для тайных доносов. Потом мы поднимемся в парадные залы дворца по «Золотой лестнице» архитектора Сансовино, ступать на которую в старину могли исключительно аристократы. Вы увидите великолепные потолки «алла венециана», украшенные резьбой из дерева и позолотой. Мы зайдем в Зал Сената, Зал Большого Совета и Зал Совета десяти, в котором заседал Комитет государственной безопасности Венеции. Я расскажу, каким образом легендарный Казанова бежал из тюрьмы Свинцовка во Дворце, и покажу тайную дверь, ведущую в камеру пыток.

Знакомство с шедеврами итальянской живописи

Дворец Дожей — это бесценная кладезь живописных полотен великих мастеров. Вы увидите шедевры Тициана, Тинторетто, Веронезе и других известных художников XVI века. Я покажу вам «Рай» Тинторетто 1590 г., одну из самых больших картин мира, занимающую всю стену. А еще раскрою секрет портрета, спрятанного за черной драпировкой. Картины во Дворце Дожей повсюду: не только на стенах, но и на потолках. Их окружают тяжеловесные золотые узоры, отчего каждая работа смотрится невероятно роскошно.

Организационные детали