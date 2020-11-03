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Как добраться до Венеции на самолёте

В Венеции 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Венеции

  1. Марко Поло VCE
    Venice Marco Polo Airport
  2. Тревизо TSF
    Treviso Airport

Самые дешёвые билеты в Венецию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.11.2020из 🇮🇹Катании7411ч 45м
30.10.2020из 🇮🇹Бари8781ч 25м
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны9101ч 50м
21.10.2020из 🇮🇹Милана99728ч 15м (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме1 0021ч 35м
13.11.2020из 🇮🇹Кальяри1 0081ч 30м
22.10.2020из 🇬🇧Манчестера1 2012ч 15м
01.11.2020из 🇪🇸Малаги1 2042ч 45м
17.10.2020из 🇺🇦Киева1 2542ч 35м
23.11.2020из 🇮🇹Рима1 2994ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇪Дублина1 3632ч 40м
17.10.2020из 🇮🇹Неаполя1 3931ч 20м
18.10.2020из 🇮🇹Бриндизи1 4441ч 25м
06.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 5113ч 15м
13.11.2020из 🇮🇹Альгеро1 5209ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇮🇹Палермо1 54435ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇩🇪Берлина1 63523ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇹Пескары1 64124ч (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Лондона1 68914ч 40м (⇵1)
11.03.2021из 🇨🇿Праги1 7411ч 20м
08.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 79320ч 20м (⇵2)
03.11.2020из 🇵🇱Варшавы1 82918ч 5м (⇵2)
25.11.2020из 🇦🇹Вены1 83426ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 90751ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 93423ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇱Кракова1 9861ч 35м
30.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 99243ч 5м (⇵2)
28.10.2020из 🇫🇷Парижа2 00028ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 01427ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇦🇱Тираны2 0431ч 40м
05.12.2020из 🇷🇺Москвы2 09021ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 19626ч (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇦Харькова2 28416ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Львова2 29523ч 30м (⇵2)
12.12.2020из 🇲🇦Марракеша2 31937ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 45225ч (⇵1)
17.10.2020из 🇫🇷Бордо2 50123ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 50829ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇬🇧Бристоля2 54115ч 40м (⇵2)
22.11.2020из 🇪🇸Мадрида2 54412ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Афин2 63427ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 63439ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇹Порту2 63726ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇬Софии2 69345ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇴Бакэу2 81620ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇱🇻Риги2 90721ч 50м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇴Яссы2 91331ч 50м (⇵2)
04.12.2020из 🇪🇸Севильи2 95312ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 99010ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Турина3 00444ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇪🇸Тенерифе3 05437ч (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇱Катовице3 06522ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇧🇪Брюсселя3 08826ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Марселя3 14053ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 23627ч 55м (⇵2)
09.04.2021из 🇫🇷Нанта3 346
14.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 48639ч (⇵2)
29.10.2020из 🇸🇰Братиславы3 53216ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇪🇸Валенсии3 54221ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 59329ч 40м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Краснодара3 59645ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇭🇷Сплита3 63323ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇫🇷Биарриц3 64429ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 8321ч 35м
19.12.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки3 85512ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Дортмунда3 88634ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇧Бирмингема4 06943ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Ниццы4 08717ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 09549ч 50м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇦Одессы4 19120ч 20м (⇵2)
12.12.2020из 🇷🇺Челябинска4 48136ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Бремена4 52323ч 40м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Перми4 57944ч 50м (⇵2)
19.11.2020из 🇫🇷Лиона4 66915ч (⇵1)
31.10.2020из 🇲🇩Кишинёва4 81431ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇪🇪Таллина4 86525ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇸🇮Любляны4 91828ч 45м (⇵1)
18.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 0707ч 50м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Минеральных Вод5 07944ч 10м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Мюнхена5 2904ч 35м (⇵1)
16.12.2020из 🇬🇧Ньюкасла5 35127ч 15м (⇵2)
15.07.2021из 🇺🇦Ивано-Франковска5 39224ч 45м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Сочи5 65534ч 45м (⇵2)
31.05.2021из 🇳🇴Осло5 90717ч 55м (⇵1)
29.12.2020из 🇫🇮Хельсинки5 92724ч 25м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Волгограда6 21139ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇨🇭Женевы6 26732ч 45м (⇵2)
10.02.2021из 🇬🇷Санторини6 37225ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇸Белграда6 38637ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Тулузы6 53040ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇬Варны6 55722ч 25м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Новосибирска6 58712ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇷Крита6 62726ч 10м (⇵2)
13.08.2021из 🇮🇹Болоньи6 7217ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇲🇦Касабланки6 7267ч 55м (⇵1)
11.07.2021из Скопье6 79923ч 55м (⇵1)
01.09.2021из 🇭🇷Дубровника6 81213ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Антальи6 89235ч 25м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Самары7 31137ч 35м (⇵2)
18.03.2021из 🇦🇹Зальцбурга7 32322ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Венеции, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Бамако, Катания, Стамбул и Краснодар

Авиакомпании которые летают из аэропортов Венеции