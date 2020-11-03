Как добраться до Венеции на самолёте
В Венеции 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Венеции
- Марко Поло VCEVenice Marco Polo Airport
- Тревизо TSFTreviso Airport
Самые дешёвые билеты в Венецию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|741
|1ч 45м
|30.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|878
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|910
|1ч 50м
|21.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|997
|28ч 15м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|1 002
|1ч 35м
|13.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|1 008
|1ч 30м
|22.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 201
|2ч 15м
|01.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 204
|2ч 45м
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 254
|2ч 35м
|23.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 299
|4ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 363
|2ч 40м
|17.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 393
|1ч 20м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|1 444
|1ч 25м
|06.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 511
|3ч 15м
|13.11.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|1 520
|9ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 544
|35ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 635
|23ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Пескары
|1 641
|24ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 689
|14ч 40м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇨🇿Праги
|1 741
|1ч 20м
|08.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 793
|20ч 20м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 829
|18ч 5м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 834
|26ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 907
|51ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 934
|23ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 986
|1ч 35м
|30.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 992
|43ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 000
|28ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 014
|27ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|2 043
|1ч 40м
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 090
|21ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 196
|26ч (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 284
|16ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 295
|23ч 30м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|2 319
|37ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 452
|25ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|2 501
|23ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 508
|29ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 541
|15ч 40м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 544
|12ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 634
|27ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 634
|39ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 637
|26ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 693
|45ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|2 816
|20ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 907
|21ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|2 913
|31ч 50м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇪🇸Севильи
|2 953
|12ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 990
|10ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|3 004
|44ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|3 054
|37ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 065
|22ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 088
|26ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 140
|53ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 236
|27ч 55м (⇵2)
|09.04.2021
|из 🇫🇷Нанта
|3 346
|2ч
|14.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 486
|39ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|3 532
|16ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 542
|21ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 593
|29ч 40м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|3 596
|45ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇭🇷Сплита
|3 633
|23ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Биарриц
|3 644
|29ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 832
|1ч 35м
|19.12.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|3 855
|12ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 886
|34ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|4 069
|43ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|4 087
|17ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 095
|49ч 50м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 191
|20ч 20м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|4 481
|36ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Бремена
|4 523
|23ч 40м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|4 579
|44ч 50м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 669
|15ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 814
|31ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|4 865
|25ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|4 918
|28ч 45м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 070
|7ч 50м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 079
|44ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 290
|4ч 35м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|5 351
|27ч 15м (⇵2)
|15.07.2021
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|5 392
|24ч 45м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 655
|34ч 45м (⇵2)
|31.05.2021
|из 🇳🇴Осло
|5 907
|17ч 55м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|5 927
|24ч 25м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|6 211
|39ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|6 267
|32ч 45м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇬🇷Санторини
|6 372
|25ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|6 386
|37ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|6 530
|40ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|6 557
|22ч 25м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|6 587
|12ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇷Крита
|6 627
|26ч 10м (⇵2)
|13.08.2021
|из 🇮🇹Болоньи
|6 721
|7ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|6 726
|7ч 55м (⇵1)
|11.07.2021
|из Скопье
|6 799
|23ч 55м (⇵1)
|01.09.2021
|из 🇭🇷Дубровника
|6 812
|13ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 892
|35ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 311
|37ч 35м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇦🇹Зальцбурга
|7 323
|22ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Венеции
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Венеции, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Бамако, Катания, Стамбул и Краснодар
- 13.12.202021.12.2020