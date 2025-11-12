Вас ждет уникальная водная прогулка на озеро Гарда, самое большое и чистое озеро Италии. Окруженное альпийскими горами и зелеными рощами, оно привлекает туристов со всего мира.
В любое время года здесь
6 причин купить эту прогулку
- 🌅 Чарующие закаты
- 🏞️ Уникальные пейзажи
- 🚤 Водная прогулка
- 🍇 Дегустация вин
- 🌿 Свежий воздух
- 🏖️ Пляжный отдых
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Верона
- Венеция
- Милан
Описание водной прогулкиГарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы. Вас ждет чистейшее озеро уникально — голубого цвета с оттенками сапфира и кобальта, множеством пальм, кипарисов, олеандров, оливковых, лимонных и апельсиновых деревьев, цветущих кустарников и виноградников. Насладиться свежим воздухом, чарующе красивым закатом, уникальными пейзажами с водной гладью цвета сапфира Вы сможете, отправившись в тур на озеро Гарда (Италия). Здесь, в самом центре страны, сплелись воедино север и юг, модерн и готика, античность и Ренессанс. Вода озера настолько прозрачна, что можно видеть дно даже далеко от берега, а Альпы с заснеженными шапками соседствуют с сочной зеленью виноградников, апельсиновых, оливковых, кипарисовых рощ. Вы откроете для себя ту Италию, о которой мечтали. Отдых на озере Гарда в Италии можно планировать в любое время: Альпы надежно защищают побережье от холода, и даже в середине зимы вода не замерзает. Но краше всего Гарда осенью, когда листья кипарисов, цитрусовых и оливковых деревьев начинают желтеть. Кстати, именно в сентябре сюда стоит отправиться охотникам за впечатлениями: в этом месяце на озере проходит ежегодная парусная регата в закрытых водах, собирающая всю Европу. Тур на озере Гарда в Италии может сочетать в себе типично пляжный отдых, богатую экскурсионную программу (Верона, Венеция, Милан находятся не так уж и далеко), гастрономические удовольствия и дегустацию вин из самых лучших винодельческих хозяйств, СПА-процедуры на термальных источниках и, конечно же, активный отдых. Гарда — идеальное место для семейного путешествия. Для маленьких туристов побережье чистейшего европейского озера откроет парк Водопадов, Сигурта, Гардаленд, зоопарк Натура Вива. Туристов постарше поразит обилие ночных клубов и ресторанов и широкие возможности для серфинга, дайвинга, скалолазания.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гарда
- Альпы
- СПА и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы (билеты на поезд и теплоход)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
