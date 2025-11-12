Мои заказы

Поездка на озеро Гарда из Вероны: поезд и теплоход

Откройте для себя чарующие пейзажи озера Гарда, где Альпы встречаются с итальянской природой. Насладитесь незабываемыми видами и свежим воздухом
Вас ждет уникальная водная прогулка на озеро Гарда, самое большое и чистое озеро Италии. Окруженное альпийскими горами и зелеными рощами, оно привлекает туристов со всего мира.

В любое время года здесь
можно насладиться живописными видами, а осенью особенно впечатляют золотые оттенки природы. Это идеальное место для семейного отдыха и активных приключений. В сентябре здесь проходит знаменитая парусная регата, привлекающая любителей парусного спорта

6 причин купить эту прогулку

  • 🌅 Чарующие закаты
  • 🏞️ Уникальные пейзажи
  • 🚤 Водная прогулка
  • 🍇 Дегустация вин
  • 🌿 Свежий воздух
  • 🏖️ Пляжный отдых
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Верона
  • Венеция
  • Милан

Описание водной прогулки

Гарда — самое большое озеро Италии и самое чистое озеро Европы. Вас ждет чистейшее озеро уникально — голубого цвета с оттенками сапфира и кобальта, множеством пальм, кипарисов, олеандров, оливковых, лимонных и апельсиновых деревьев, цветущих кустарников и виноградников. Насладиться свежим воздухом, чарующе красивым закатом, уникальными пейзажами с водной гладью цвета сапфира Вы сможете, отправившись в тур на озеро Гарда (Италия). Здесь, в самом центре страны, сплелись воедино север и юг, модерн и готика, античность и Ренессанс. Вода озера настолько прозрачна, что можно видеть дно даже далеко от берега, а Альпы с заснеженными шапками соседствуют с сочной зеленью виноградников, апельсиновых, оливковых, кипарисовых рощ. Вы откроете для себя ту Италию, о которой мечтали. Отдых на озере Гарда в Италии можно планировать в любое время: Альпы надежно защищают побережье от холода, и даже в середине зимы вода не замерзает. Но краше всего Гарда осенью, когда листья кипарисов, цитрусовых и оливковых деревьев начинают желтеть. Кстати, именно в сентябре сюда стоит отправиться охотникам за впечатлениями: в этом месяце на озере проходит ежегодная парусная регата в закрытых водах, собирающая всю Европу. Тур на озере Гарда в Италии может сочетать в себе типично пляжный отдых, богатую экскурсионную программу (Верона, Венеция, Милан находятся не так уж и далеко), гастрономические удовольствия и дегустацию вин из самых лучших винодельческих хозяйств, СПА-процедуры на термальных источниках и, конечно же, активный отдых. Гарда — идеальное место для семейного путешествия. Для маленьких туристов побережье чистейшего европейского озера откроет парк Водопадов, Сигурта, Гардаленд, зоопарк Натура Вива. Туристов постарше поразит обилие ночных клубов и ресторанов и широкие возможности для серфинга, дайвинга, скалолазания.

По согласованию с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гарда
  • Альпы
  • СПА и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы (билеты на поезд и теплоход)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вероны

