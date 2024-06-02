Познавательные экскурсии на природе в Вероне

Найдено 6 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Вероне на русском языке, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
«Вы попробуете себя в роли сомелье, прогуляетесь по живописным окрестностям, попробуете местные вина и познакомитесь с их производством, любуясь видами старинных вилл и пейзажами Валполичеллы»
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
599 за всё до 3 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
«Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
«Здесь вас ждут потрясающей красоты природа, прогулка на катере и знакомство с местной гастрономией»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
539 за всё до 3 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Полюбуетесь пейзажами озера Гарда, оцените работу (предположительно) Брусасорци и узнаете, когда в Сирмионе появились термальные здравницы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380342 за всё до 4 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
«Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
«Заедем в заповедник, который находится наподалёку от сыроварни»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Вероны - в Сирмионе и обратно
    Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
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    мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп туристов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, покатались на кораблике и узнали много нового и интересного. Спасибо огромное Дарье за тщательно продуманную программу, интересные истории и полное сопровождение во время всей экскурсии. Очень милая, вежливая и грамотная девушка. С удовольствием обратимся к Дарье в следующий раз.

  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
  • К
    Ким
    12 февраля 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
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    и послеобеденный кофе с плюшками, что может быть лучше? А может))) прекрасная дегустация игристых вин Франчакорты в кантине Bersi Serlini))) Татьяна, и отдельное вам спасибо от Алексея за интереснейшие разговоры и глубокие знания о винах!

    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    С Анной у нас было 2 большие экскурсии, подробный отзыв опубликован на страничке путешествия "Озеро Гарда". Но повторюсь тут, что все прошло замечательно!
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
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    экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления! От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси. Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
  • Г
    Галина
    30 июля 2022
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного
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    Амароне, выбирайте эту поездку с Анной. Замечательный расказчик, влюбленный в этот регион, откроет все секреты жизни региона Вальполичелло! Вернёмся снова для поездки а Соаве и озеро Гарда.

  • А
    Александр
    27 июля 2022
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Отличный гид, отличный маршрут. Наилучшие рекомендации!
  • С
    Светлана
    4 марта 2020
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
  • А
    Александра
    5 мая 2019
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
  2. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
  3. Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
  4. Из Вероны - в Сирмионе и обратно
  5. Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 599 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 22 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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