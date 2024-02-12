1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
«Прогулка на катере не входит в стоимость экскурсии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€539 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
«Водная прогулка завершится у бывшей речной таможни в районе Филиппини, всего в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККим12 февраля 2024Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
- ССветлана15 октября 2023Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
- ЕЕлена9 сентября 2023Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
- ААлександр27 июля 2022Отличный гид, отличный маршрут. Наилучшие рекомендации!
- ССветлана4 марта 2020Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
- ААлександра5 мая 2019Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Водные развлечения»
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