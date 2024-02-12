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экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления! От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси. Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!