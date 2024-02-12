Экскурсии по воде в Вероне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Вероне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
«Прогулка на катере не входит в стоимость экскурсии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
539 за всё до 3 чел.
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
«Водная прогулка завершится у бывшей речной таможни в районе Филиппини, всего в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
299 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ким
    12 февраля 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
    читать дальше

    и послеобеденный кофе с плюшками, что может быть лучше? А может))) прекрасная дегустация игристых вин Франчакорты в кантине Bersi Serlini))) Татьяна, и отдельное вам спасибо от Алексея за интереснейшие разговоры и глубокие знания о винах!

    Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело!
  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
    читать дальше

    экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления! От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси. Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
  • А
    Александр
    27 июля 2022
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Отличный гид, отличный маршрут. Наилучшие рекомендации!
  • С
    Светлана
    4 марта 2020
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
  • А
    Александра
    5 мая 2019
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
  2. Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
  3. Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 539. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные экскурсии в Вероне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам