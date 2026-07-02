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Прогулка по Вероне с аудиогидом в вашем смартфоне

Узнать правдивую историю города
Забудьте о выдумках старины Шекспира — на большой пешеходной экскурсии без гида вы разберётесь в прошлом города, который появился задолго до повести о Ромео и Джульетте. Услышите красочные и жутковатые легенды, узнаете о ядовитом водопроводе и лысой принцессе. Вас ждёт увлекательное путешествие в собственном темпе на свидании с прекрасной Вероной.
5
2 отзыва
Прогулка по Вероне с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Вероне с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Вероне с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Вы увидите:

  • дом Джульетты
  • Дуомо Вероны
  • старый дворец Кастельвеккьо
  • мост Скалигеров
  • арки Скалигеров
  • и многое другое

А ещё:

  • пройдёте вдоль крепостных стен
  • подниметесь на холм, откуд всё начиналось
  • узнаете, какие страсти кипели здесь в Средневековье

И услышите:

  • как брат устраивал заговор против брата
  • почему в театре вместо пьес смотрели битвы людей и животных
  • зачем под каменной мостовой тянулся ядовитый водопровод
  • за что главу города прозвали Бешеным псом
  • как раб стал архитектором
  • почему принцесса на церковной фреске практически лысая
  • зачем императрица украла кусочек саркофага
  • чью грудь надо потереть на удачу

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пьяцца Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4759 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Я
просто супер экскурсия! все интересно, понятно, одел наушники, гуляешь и наслаждайся атомосферой и историей
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Natalie
Эта прогулка с аудиогидом выдалась первой, и я поняла, что буду повторять вылазки с аудиогидом. Формат определённо выигрывает на фоне прошлого опыта!
Дично для себя я нашла только плюсы. Главный -
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не нужно подстраиваться под своих друзей и гидов, выбирая время. (Не услышал - можно перемотать обратно, фото в 5 утра без людей - пожалуйста). И тем более под других людей, если где-то захотелось задержаться или свернуть с маршрута. Я осталась в некотором восторге от одного лишь осознания, насколько это удобно для меня, всем советую.
Хороший информативный гид, интересно рассказывает не самые очевидные вещи. Очень приятно было прогуляться по исторически местам под хороший рассказ.

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Входит в следующие категории Вероны

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