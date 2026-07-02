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не нужно подстраиваться под своих друзей и гидов, выбирая время. (Не услышал - можно перемотать обратно, фото в 5 утра без людей - пожалуйста). И тем более под других людей, если где-то захотелось задержаться или свернуть с маршрута. Я осталась в некотором восторге от одного лишь осознания, насколько это удобно для меня, всем советую.

Хороший информативный гид, интересно рассказывает не самые очевидные вещи. Очень приятно было прогуляться по исторически местам под хороший рассказ.