Забудьте о выдумках старины Шекспира — на большой пешеходной экскурсии без гида вы разберётесь в прошлом города, который появился задолго до повести о Ромео и Джульетте. Услышите красочные и жутковатые легенды, узнаете о ядовитом водопроводе и лысой принцессе. Вас ждёт увлекательное путешествие в собственном темпе на свидании с прекрасной Вероной.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- дом Джульетты
- Дуомо Вероны
- старый дворец Кастельвеккьо
- мост Скалигеров
- арки Скалигеров
- и многое другое
А ещё:
- пройдёте вдоль крепостных стен
- подниметесь на холм, откуд всё начиналось
- узнаете, какие страсти кипели здесь в Средневековье
И услышите:
- как брат устраивал заговор против брата
- почему в театре вместо пьес смотрели битвы людей и животных
- зачем под каменной мостовой тянулся ядовитый водопровод
- за что главу города прозвали Бешеным псом
- как раб стал архитектором
- почему принцесса на церковной фреске практически лысая
- зачем императрица украла кусочек саркофага
- чью грудь надо потереть на удачу
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пьяцца Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4759 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
просто супер экскурсия! все интересно, понятно, одел наушники, гуляешь и наслаждайся атомосферой и историей
Вам был полезен этот отзыв?
Эта прогулка с аудиогидом выдалась первой, и я поняла, что буду повторять вылазки с аудиогидом. Формат определённо выигрывает на фоне прошлого опыта!
Дично для себя я нашла только плюсы. Главный -
Дично для себя я нашла только плюсы. Главный -
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вероны
Похожие экскурсии на «Прогулка по Вероне с аудиогидом в вашем смартфоне»
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
от €139 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Все дороги ведут - в Верону
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с русским итальянцем
Начало: На площади Бра
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
от €210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от €175 за всё до 4 чел.
от €12 за человека