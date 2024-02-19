Магия вечерней Вероны
Индивидуальная экскурсия в Вероне

Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории

С наступлением темноты, когда потоки туристов стихают, достопримечательности города окрашиваются волшебством, а сакральные символы и невидимые послания мастеров античности раскрываются перед вами. Я расскажу о легендах и мифах античности Вероны.

Вы узнаете, как жили и умирали гладиаторы, в каких школах они учились и как использовались их тела после смерти.
Магия вечерней Вероны
Магия вечерней Вероны
Магия вечерней Вероны
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Описание

Что вас ожидает

  • Площадь Трав — одна из древнейших в Европе. В прошлом она была римским форумом.
  • Площадь дей Синьори, или площадь Данте, которая описана в знаменитой «Божественной комедии»
  • Семейная церковь Скалигеров и их мистическое кладбище. Вы оцените этот шедевр готического стиля.
  • Базилика Святой Анастасии, окутанная столетними тайнами и загадками. Я расскажу, кто перестроил её в 13 веке.
  • Каменный мост — самый старый в Вероне и единственный сохранившейся с римской эпохи
  • Ворота сумочников — уцелевший фасад римской таможни 1 века
  • Церковь Теутерии и Тоски — самая старинная палеохристианская церковь в регионе Венето. Я расскажу легенду о захороненных тут двух подругах-отшельницах.
  • Древнеримская триумфальная арка Гави, которая была разрушена Наполеоном и восстановлена при фашизме
  • Замок-музей Кастельвеккьо — старинная крепость, о загадках которой я расскажу
  • Римский амфитеатр Арена ди Верона — свидетельство жизни и смерти гладиаторов

Организационные детали

Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от музея-лапидария Маффеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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