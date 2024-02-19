Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
С наступлением темноты, когда потоки туристов стихают, достопримечательности города окрашиваются волшебством, а сакральные символы и невидимые послания мастеров античности раскрываются перед вами. Я расскажу о легендах и мифах античности Вероны.
Вы узнаете, как жили и умирали гладиаторы, в каких школах они учились и как использовались их тела после смерти.
Вы узнаете, как жили и умирали гладиаторы, в каких школах они учились и как использовались их тела после смерти.
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Описание
Что вас ожидает
- Площадь Трав — одна из древнейших в Европе. В прошлом она была римским форумом.
- Площадь дей Синьори, или площадь Данте, которая описана в знаменитой «Божественной комедии»
- Семейная церковь Скалигеров и их мистическое кладбище. Вы оцените этот шедевр готического стиля.
- Базилика Святой Анастасии, окутанная столетними тайнами и загадками. Я расскажу, кто перестроил её в 13 веке.
- Каменный мост — самый старый в Вероне и единственный сохранившейся с римской эпохи
- Ворота сумочников — уцелевший фасад римской таможни 1 века
- Церковь Теутерии и Тоски — самая старинная палеохристианская церковь в регионе Венето. Я расскажу легенду о захороненных тут двух подругах-отшельницах.
- Древнеримская триумфальная арка Гави, которая была разрушена Наполеоном и восстановлена при фашизме
- Замок-музей Кастельвеккьо — старинная крепость, о загадках которой я расскажу
- Римский амфитеатр Арена ди Верона — свидетельство жизни и смерти гладиаторов
Организационные детали
Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от музея-лапидария Маффеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 54 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Вероне. Мы делимся с путешественниками любовью к нашему городу для того, чтобы вы могли открыть его для с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете о Вероне то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам — и ваше пребывание в Вероне будет незабываемым.
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