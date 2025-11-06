Верона — город, где античность соседствует с шекспировской романтикой и духом итальянского Возрождения. Я познакомлю вас со своими любимыми локациями, расскажу о захватывающих страницах истории.
А ещё — об итальянском темпераменте, семейности и других особенностях местного менталитета и культуры региона. Прогулка будет непринуждённой и увлекательной.
А ещё — об итальянском темпераменте, семейности и других особенностях местного менталитета и культуры региона. Прогулка будет непринуждённой и увлекательной.
Описание экскурсии
- Древнейшая площадь Бра и знаменитая Арена — один из крупнейших сохранившихся римских амфитеатров
- Средневековый замок Кастельвеккьо с панорамными видами на реку Адиже
- Историческая улица Маццини, где под ногами у вас камни античных дорог, а перед глазами — витрины модных брендов
- Главная площадь Старого города, которую украшает архитектурой эпохи Возрождения
- Готическое кладбище династии Скалигеров — князей средневековой Вероны
- Площадь Правителей, на которой я расскажу о жизни Данте Алигьери — итальянского Пушкина
- Дом Джульетты с балконом — символическое место, которое сформировало городскую мифологию
Вы узнаете:
- О жизни Вероны в разные исторические эпохи, о необычной культуре региона Венето
- Почему «Божественная Комедия» посвящена Вероне
- Какая история лежит в основе «Ромео и Джульетты»
- Как жили и умирали гладиаторы в амфитеатре Вероны
Организационные детали
Эту экскурсия проведу для вас я сам.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 35 туристов
Меня зовут Евгений. Я итальянец по происхождению, но провожу экскурсии на русском языке и не только. Я искусствовед по образование и моё страстное увлечение культурой и историей Италией, воплотилось в профессииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
6 ноя 2025
Выбрали экскурсию исходя из положительных отзывов на Евгения, ожидали приятное и веселое времяпровождения в новом городе.
Но экскурсоводом была Дарья, она хорошо рассказала о городе - на этом плюсы закончились. Была
Но экскурсоводом была Дарья, она хорошо рассказала о городе - на этом плюсы закончились. Была
А
Анна
28 окт 2025
Нам невероятно повезло с гидом. Евгений Итальянец, говорящий по русски и знающий ещё несколько языков, прекрасно разбирающийся в истории и культуре Италии и Вероне. При этом наша прогулка наполнялась не
К
Константин
22 окт 2025
Прекрасная экскурсия с Евгением, его приятный акцент, тонкий юмор и нестандартный взгляд на родной город украсили наше утро. Дал рекомендации по ресторанам и винотекам. Однозначно рекомендую👍
К
Кияева
18 окт 2025
Наш гид Вадим был очень доброжелателен, со своим стилем повествования, дал рекомендации по посещению интересных локаций и событий, которые интересно посетить в Вероне и не только 👍
А
Александр
6 июл 2025
Одна из лучших экскурсий! Евгений - превосходный гид, с потрясающим чувством юмора, дружелюбный с академическими знаниями. Это не только про даты, фамилии, знаковые места - это про дух Вероны, неповторимый вайб, про любовь к Вероне, ее традициям, устоям. И с гордостью, и с тонкой самоиронией. Рекомендую
S
Svetlana
29 июн 2025
В Вероне мы были в первый раз, хотелось лёгкую экскурсию не загруженную датами и историческими фактами, тем более что было жарко. Нам понравилось! Легко и с юмором! Все основные достопримечательности увидели, истории интересные услышали. Получили советы где и что покушать, какое вино попробовать, что ещё посмотреть. Спасибо Евгений!
Ирина
17 июн 2025
Моя экскурсия прошла с Вадимом.
Мы прошли основные точки и заглянули в укромные уголки, где нет туристический толп, попробовали местное вино, ар смотрели остатки мозаики в совершенно необычном месте (это секрет:)).
В целом 2 часа пролетели незаметно, несмотря на экстремальную жару.
Вадим очень внимательный к людям, грамотный рассказчик. Однозначно рекомендую.
Мы прошли основные точки и заглянули в укромные уголки, где нет туристический толп, попробовали местное вино, ар смотрели остатки мозаики в совершенно необычном месте (это секрет:)).
В целом 2 часа пролетели незаметно, несмотря на экстремальную жару.
Вадим очень внимательный к людям, грамотный рассказчик. Однозначно рекомендую.
В
Виктория
10 июн 2025
Экскурсия по Вероне с настоящим итальянцем))) Здорово вовлекал меня, беседа прошла как с другом. Особенно понравился юмор — легкий, ироничный и совершенно не пошлый, смеялись от души!
Светлана
31 мая 2025
Отличная экскурсия в непринужденной дружеской атмосфере. Евгений очень интересный человек с прекрасным чувством юмора. Рекомендую всем, кто устал от формального изложения исторических фактов и хочет познакомиться с городом в компании человека, который знает его изнутри.
Спасибо, Евгений!
Спасибо, Евгений!
В
Виктория
2 мая 2025
Хотим высказать огромную благодарность Евгению за великолепную компанию, которую он составил нашей семье подстроившись под обстоятельства и найдя удобное для нас время. Грамотный маршрут, хорошие шутки, разъяснение каждой детали, на
Ирина
27 апр 2025
Прогулка очень понравилась - интересная, живая, забавная 😊.
С лёгкостью погружаешься в разные эпохи, узнаешь особенности характера и юмора веронцев😉.
Евгений, спасибо за прекрасный рассказ👏
С лёгкостью погружаешься в разные эпохи, узнаешь особенности характера и юмора веронцев😉.
Евгений, спасибо за прекрасный рассказ👏
Входит в следующие категории Вероны
Похожие экскурсии из Вероны
Индивидуальная
до 8 чел.
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.