Но экскурсоводом была Дарья, она хорошо рассказала о городе - на этом плюсы закончились. Была вежливой, но при этом пассивно агрессивной и довольно нервно реагировала на наши обсуждения между собой, в какой-то момент агрессивно пытаясь переубедить нас в чем-то (ощущение, что ты на сухой школьной экскурсии, где можно лишь молча слушать и внимать). Только по окончанию экскурсии мы поняли, что женщина резко негативно настроена к Русским, от этого такой тон. Это было очень странно и оставило неприятный осадок. Рекомендую Дарье заранее узнавать откуда гости и не проводить экскурсии в таком напряженном формате - это будет лучшим вариантом для всех Выбрали экскурсию исходя из положительных отзывов на Евгения, ожидали приятное и веселое времяпровождения в новом городе.

Нам невероятно повезло с гидом. Евгений Итальянец, говорящий по русски и знающий ещё несколько языков, прекрасно разбирающийся в истории и культуре Италии и Вероне. При этом наша прогулка наполнялась не только историей, ожидающей на улицах прекрасного города, но и личным опытом и переживаниями местного жителя, безусловно влюбленного в свой город. Эта экскурсия была не формальной лекцией, а стала дружеской встречей, наполненной очень интересными фактами и легендами, переживаниями и местами. Мы искренне благодарны Евгению за время, проведенное вместе, желаем добра и благополучия и очень надеемся вернуться, чтобы ещё больше погрузиться в жизнь Вероны и окружающих земель. Спасибо!

К Константин Прекрасная экскурсия с Евгением, его приятный акцент, тонкий юмор и нестандартный взгляд на родной город украсили наше утро. Дал рекомендации по ресторанам и винотекам. Однозначно рекомендую👍

К Кияева Наш гид Вадим был очень доброжелателен, со своим стилем повествования, дал рекомендации по посещению интересных локаций и событий, которые интересно посетить в Вероне и не только 👍

А Александр Одна из лучших экскурсий! Евгений - превосходный гид, с потрясающим чувством юмора, дружелюбный с академическими знаниями. Это не только про даты, фамилии, знаковые места - это про дух Вероны, неповторимый вайб, про любовь к Вероне, ее традициям, устоям. И с гордостью, и с тонкой самоиронией. Рекомендую

S Svetlana В Вероне мы были в первый раз, хотелось лёгкую экскурсию не загруженную датами и историческими фактами, тем более что было жарко. Нам понравилось! Легко и с юмором! Все основные достопримечательности увидели, истории интересные услышали. Получили советы где и что покушать, какое вино попробовать, что ещё посмотреть. Спасибо Евгений!

Ирина Моя экскурсия прошла с Вадимом.

Мы прошли основные точки и заглянули в укромные уголки, где нет туристический толп, попробовали местное вино, ар смотрели остатки мозаики в совершенно необычном месте (это секрет:)).

В целом 2 часа пролетели незаметно, несмотря на экстремальную жару.

Вадим очень внимательный к людям, грамотный рассказчик. Однозначно рекомендую.

В Виктория Экскурсия по Вероне с настоящим итальянцем))) Здорово вовлекал меня, беседа прошла как с другом. Особенно понравился юмор — легкий, ироничный и совершенно не пошлый, смеялись от души!

Светлана Отличная экскурсия в непринужденной дружеской атмосфере. Евгений очень интересный человек с прекрасным чувством юмора. Рекомендую всем, кто устал от формального изложения исторических фактов и хочет познакомиться с городом в компании человека, который знает его изнутри.

Спасибо, Евгений!

Хотим высказать огромную благодарность Евгению за великолепную компанию, которую он составил нашей семье подстроившись под обстоятельства и найдя удобное для нас время. Грамотный маршрут, хорошие шутки, разъяснение каждой детали, на которую не упадет взгляд туриста при обычной прогулке и главное, повествование из уст коренного итальянца на русском языке! Что для нас было приятным бонусом. Обычно, экскурсии проводят иммигранты, которые знают традиции и культуру страны лишь в теории. Евгений харизматичный, проницательный, талантливый мужчина, любящий свое дело и повествующий глазами итальянца, что очень отличает его от других экскурсоводов. Рекомендуем всей душой!