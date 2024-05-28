Главные экскурсионные места в Вероне

Найдено 13 экскурсий в категории «Популярные места» в Вероне на русском языке, цены от €129, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верона от А до Я
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
213 отзывов
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 10 чел.
Верона сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
139 за всё до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
129 за всё до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
259 за всё до 5 чел.
Арена судеб: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Пешеходная арт-экскурсия по Вероне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Вкусная и интересная Верона: прогулка по городу, дегустация вина и сыра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города
Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом
Расписание: смотрите свбодные даты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Вкусная и интересная Верона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
299 за всё до 10 чел.
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180162 за всё до 6 чел.
Делла Скала - могучие правители Вероны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Верона сквозь века
    Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
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    пазла об этом очаровательном городе и он раскрылся нам с других ракурсов. От всего сердца благодарим Инессу от всей нашей международной компании: Матин из Баку, Майя из Словении, Ника из Словении, Таня и Игорь из России. Мы уже скучаем по вам! Спасибо так же за отдельную рекомендацию по винам региона!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Верона сквозь века
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
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    фотографий. Инесса прекрасный рассказчик и знаток Вероны. Узнали и увидели много классных мест, о которых не было информации в путеводителе. Было интересно как взрослым, так и ребенку. Отдельное спасибо за советы куда отправиться дальше, все понравилось.

    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информациюСпасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Верона сквозь века
    Огромное спасибо Инессе за интересную прогулку по Вероне городу любви😃 несмотря на дождливую погоду. Экскурсия понравилась. Кроме этого Инесса дала рекомедации что посетить на следующий день 😃
    Огромное спасибо Инессе за интересную прогулку по Вероне городу любви😃 несмотря на дождливую погоду. Экскурсия понравилась
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут. Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
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    младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).

    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Верона от А до Я
    Гид Анна проводит интересную и познавательную экскурсию. Влюбились в Верону! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Пешеходная арт-экскурсия по Вероне
    Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
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    в эпоху того времени с такими тонкими деталями, что на мгновенье мы перенеслись в события тех времен. Мы остались в полном восторге! Спасибо за такую отдачу и подачу материла. Видно, что вы настолько увлечены историей, у вас глубокие познания и самое главное, что вы смогли заинтересовать нас)-слушателей, несмотря на то, что мы были немного уставшими.. время пролетело как одно мгновение. Вы великолепный гид и будем смело рекомендовать нашим друзьям

  • Р
    Рома
    29 апреля 2024
    Верона от А до Я
    Анна, замечательный и грамотный гид. За 2 часа возможно получить достаточно много интересной информации. Рекомендуем обращаться именно к Анне, с ней Вы сможете создать свой маршрут, в зависимости от интересов.
  • М
    Мария
    28 апреля 2024
    Верона от А до Я
    Прекрасная прогулка по Вероне с Анной. Остались только самые приятные воспоминания.

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
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