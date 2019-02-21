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Найти идеальные вещи в итальянском аутлете

Ирина
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Ирина – ваш гид
Мы отправимся на автомобиле в волшебное место — крупный аутлет в часе езды от Вероны.

Вы сможете купить вещи известных и проверенных брендов, которые будут радовать вас годами великолепным качеством и стилем.

Я всегда буду рядом, помогу подобрать нужный размер, при необходимости проверить наличие товара на складе, выяснить состав ткани и оценить, хорошо ли сидит вещь.
138 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба

Что вас ожидает

Шопинг с удовольствием
Уделив время прогулке по Вероне, осмотру сокровищ средневековой живописи и архитектуры, самое время побаловать себя и посвятить несколько часов выбору модных, красивых и практичных вещей высокого качества по доступной цене. Я помогу вам найти в крупном итальянском аутлете все, что пожелает душа: роскошное кашемировое пальто, модную сумочку в тон, стильное платье, уютный свитер, милые перчатки или изящную шляпку. Мастерицы смогут приобрести великолепные ткани, из которых шили именитые итальянские бренды.

Магазин для мужчин и стильная обувь
В двух шагах от аутлета есть потрясающий магазин мужской одежды, в который мы тоже зайдем по вашему желанию. Здесь вы найдете модные и качественные вещи на самый строгий вкус. А их приятная цена пусть останется нашим секретом! Кроме того, я помогу выбрать замечательную удобную обувь, производством которой Италия знаменита на весь мир. Перед возвращением в Верону мы заедем купить вкуснейший сыр и ароматное вино, в компании которых вечером вы сможете с удовольствием рассмотреть покупки и вспомнить приятно проведенный день.

Организационные детали

  • В поездку мы отправимся на моем автомобиле. Место встречи по договоренности, но всегда максимально приближенно к точке вашего проживания с учетом итальянских ограничений по въезду в исторический центр города.
  • Если вы планируете взять в поездку ребенка до 12 лет, обязательно сообщите заранее, я подготовлю детские кресла соответственно возрасту.
  • Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и учту все пожелания. Спрашивайте, делитесь предпочтениями, я всегда открыта для общения.
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Мне 36 лет, из них последние шесть я живу в Вероне. В этот город меня привела история любви, и могу сказать с полной уверенностью — Верона дарит не только обещание счастья, но и соединяет сердца и судьбы. Именно о трагических и счастливых судьбах людей, живших в разные эпохи, об их следах, застывших в архитектуре города, и будет мой рассказ.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 февраля 2019
Очень понравилась поездка в аутлет в пригород Вероны. Наш гид Ирина не просто привезла, а все семь часов была рядом: переводила, помогала с поиском нужных вещей, да и просто советовала, если требовалось мнение со стороны ( у неё хороший вкус). Сначала мы купили великолепную итальянскую обувь ручной работы для мужа, стоимостью в два раза меньшую от исходной, а потом спокойно совершали покупки брендовой одежды для себя, тоже намного ниже стоимости в магазинах в центре.
Ирине большое спасибо за полученное удовольствие и сьэкономленные деньги. Очень хочется возвращаться снова и снова в Верону, и не только восхищаться красотами древнего города!
Наталия Земцова.

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