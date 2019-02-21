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Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба

Найти идеальные вещи в итальянском аутлете
Мы отправимся на автомобиле в волшебное место — крупный аутлет в часе езды от Вероны.

Вы сможете купить вещи известных и проверенных брендов, которые будут радовать вас годами великолепным качеством и стилем.

Я всегда буду рядом, помогу подобрать нужный размер, при необходимости проверить наличие товара на складе, выяснить состав ткани и оценить, хорошо ли сидит вещь.
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба

Описание экскурсии

Шопинг с удовольствием

Уделив время прогулке по Вероне, осмотру сокровищ средневековой живописи и архитектуры, самое время побаловать себя и посвятить несколько часов выбору модных, красивых и практичных вещей высокого качества по доступной цене. Я помогу вам найти в крупном итальянском аутлете все, что пожелает душа: роскошное кашемировое пальто, модную сумочку в тон, стильное платье, уютный свитер, милые перчатки или изящную шляпку. Мастерицы смогут приобрести великолепные ткани, из которых шили именитые итальянские бренды.

Магазин для мужчин и стильная обувь

В двух шагах от аутлета есть потрясающий магазин мужской одежды, в который мы тоже зайдем по вашему желанию. Здесь вы найдете модные и качественные вещи на самый строгий вкус. А их приятная цена пусть останется нашим секретом! Кроме того, я помогу выбрать замечательную удобную обувь, производством которой Италия знаменита на весь мир. Перед возвращением в Верону мы заедем купить вкуснейший сыр и ароматное вино, в компании которых вечером вы сможете с удовольствием рассмотреть покупки и вспомнить приятно проведенный день.

Организационные детали

  • В поездку мы отправимся на моем автомобиле. Место встречи по договоренности, но всегда максимально приближенно к точке вашего проживания с учетом итальянских ограничений по въезду в исторический центр города.
  • Если вы планируете взять в поездку ребенка до 12 лет, обязательно сообщите заранее, я подготовлю детские кресла соответственно возрасту.
  • Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы и учту все пожелания. Спрашивайте, делитесь предпочтениями, я всегда открыта для общения.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 580 туристов
Меня зовут Ирина. В Верону меня привела история любви и могу сказать с полной уверенностью — Верона дарит не только обещание счастья, но и соединяет сердца и судьбы. Именно о трагических и счастливых судьбах людей, живших в разные эпохи, об их следах, застывших в архитектуре города, и будет мой рассказ.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень понравилась поездка в аутлет в пригород Вероны. Наш гид Ирина не просто привезла, а все семь часов была рядом: переводила, помогала с поиском нужных вещей, да и просто советовала,
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если требовалось мнение со стороны (у неё хороший вкус). Сначала мы купили великолепную итальянскую обувь ручной работы для мужа, стоимостью в два раза меньшую от исходной, а потом спокойно совершали покупки брендовой одежды для себя, тоже намного ниже стоимости в магазинах в центре.
Ирине большое спасибо за полученное удовольствие и сьэкономленные деньги. Очень хочется возвращаться снова и снова в Верону, и не только восхищаться красотами древнего города!
Наталия Земцова.

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