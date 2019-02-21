Мы отправимся на автомобиле в волшебное место — крупный аутлет в часе езды от Вероны. Вы сможете купить вещи известных и проверенных брендов, которые будут радовать вас годами великолепным качеством и стилем. Я всегда буду рядом, помогу подобрать нужный размер, при необходимости проверить наличие товара на складе, выяснить состав ткани и оценить, хорошо ли сидит вещь.

Описание экскурсии

Шопинг с удовольствием

Уделив время прогулке по Вероне, осмотру сокровищ средневековой живописи и архитектуры, самое время побаловать себя и посвятить несколько часов выбору модных, красивых и практичных вещей высокого качества по доступной цене. Я помогу вам найти в крупном итальянском аутлете все, что пожелает душа: роскошное кашемировое пальто, модную сумочку в тон, стильное платье, уютный свитер, милые перчатки или изящную шляпку. Мастерицы смогут приобрести великолепные ткани, из которых шили именитые итальянские бренды.

Магазин для мужчин и стильная обувь

В двух шагах от аутлета есть потрясающий магазин мужской одежды, в который мы тоже зайдем по вашему желанию. Здесь вы найдете модные и качественные вещи на самый строгий вкус. А их приятная цена пусть останется нашим секретом! Кроме того, я помогу выбрать замечательную удобную обувь, производством которой Италия знаменита на весь мир. Перед возвращением в Верону мы заедем купить вкуснейший сыр и ароматное вино, в компании которых вечером вы сможете с удовольствием рассмотреть покупки и вспомнить приятно проведенный день.

Организационные детали