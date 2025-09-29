Мои заказы

Влюбиться в Верону за 2 часа

Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка по знаковым местам и романтические легенды ждут вас
Лёгкая прогулка по Вероне подарит вам незабываемые впечатления. Вас ждёт посещение Арены Вероны, дома Джульетты и моста Пьетра. Откроются виды на реку Адидже и город с холма Сан-Пьетро. Вы узнаете о влиянии семьи Скалигеров и окунётесь в культурную жизнь региона. Приятным дополнением станут красивые фото и вкусное мороженое. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Вероной и её тайнами
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать легенды Вероны
  • 🏛 Посетить древние амфитеатры
  • 🌉 Полюбоваться видом с моста Пьетра
  • 🍦 Попробовать местное мороженое
  • 📸 Сделать красивые фотографии
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Арена Вероны
  • Дом Джульетты
  • Мост Пьетра
  • Площадь Эрбе
  • Гробницы Скалигеров
  • Римский театр

Описание экскурсии

  • Вы увидите Арену Вероны — один из крупнейших сохранившихся амфитеатров Древнего Рима, в котором и сегодня звучит опера под открытым небом
  • Мы остановимся у дома Джульетты, и я расскажу любопытную историю о знаменитом балконе
  • Пройдём по мосту Пьетра, который демонстрирует инженерное мастерство древнеримских строителей. Полюбуемся живописным видом на реку Адидже и город
  • Побываем на площади Эрбе — здесь в окружении исторических зданий с фресками, башен и фонтанов раскинулся старинный рынок
  • Вы увидите гробницы Скалигеров — готические усыпальницы правителей Вероны, величественные и строгие
  • Мы поднимемся к Римскому театру у подножия холма Сан-Пьетро, откуда открывается прекрасный вид на город

Вы услышите легенды о Вероне и узнаете:

  • о влиянии семьи Скалигеров на её развитие
  • торговой и культурной жизни в регионе
  • современной жизни Вероны и её старинных традициях

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет на фуникулёр — €1,5 за чел.
  • Угощение на маршруте — по желанию, не входит в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 26 туристов
Всем привет, меня зовут Валентина, и я уже с 2012 года живу в Вальполичелле — на родине легендарного вина Амароне. За эти годы я изучила регион, выучилась на сомелье и
читать дальше

завела множество знакомств. Сейчас с огромным энтузиазмом впечатляю путешественников дегустациями на колоритных винодельнях, сыроварне и маслобойне. Провожу экскурсию в природный заповедник. Фотографирую в самых красивых панорамных местах. Никого не оставляю равнодушным!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
P
Philipp
29 сен 2025
В Вероне у нас была замечательная экскурсия и отличный гид Валентина!
Благодаря ей, мы увидели и поняли этот прекрасный город. Не только «Дом Джульетты» и Колизей, но и его тихие уютные
читать дальше

улочки, памятники архитектуры, очень вкусные кафе и ресторанчики, узнали много интересных фактов из истории.
Валентина дала очень хорошие кулинарные и винные рекомендации!
На память остались классные фотографии, которые сделала Валентина и впечатления!
Очень хотим отправиться в гастро тур, который проводит Валентина!

А
Артем
22 авг 2025
Валентина - замечательный гид, очень внимательная и коммуникабельная, однозначно рекомендуем!
Надежда
Надежда
21 авг 2025
Прекрасный гид. Легкие в общении, отзывчивый тактичный. Много знает и интересно рассказывает. Очень рекомендуем.
Е
Елена
21 июл 2025
Отличная экскурсия! Отличный город!
Мы и не ожидали, что в Вероне столько много всего интересного. Огромное спасибо Валентине!
Ника
Ника
10 июн 2025
Валентина провела нам замечательную экскурсию по Вероне.
Было ощущение, что мы знакомы уже давно и приехали в гости.
Очень понравилось всё и мы остались в полном восторге!!!
Очень рекомендую вам именно Валентину как эксперта по Вероне.

Входит в следующие категории Вероны

