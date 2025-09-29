Лёгкая прогулка по Вероне подарит вам незабываемые впечатления. Вас ждёт посещение Арены Вероны, дома Джульетты и моста Пьетра. Откроются виды на реку Адидже и город с холма Сан-Пьетро. Вы узнаете о влиянии семьи Скалигеров и окунётесь в культурную жизнь региона. Приятным дополнением станут красивые фото и вкусное мороженое. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Вероной и её тайнами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать легенды Вероны
- 🏛 Посетить древние амфитеатры
- 🌉 Полюбоваться видом с моста Пьетра
- 🍦 Попробовать местное мороженое
- 📸 Сделать красивые фотографии
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Арена Вероны
- Дом Джульетты
- Мост Пьетра
- Площадь Эрбе
- Гробницы Скалигеров
- Римский театр
Описание экскурсии
- Вы увидите Арену Вероны — один из крупнейших сохранившихся амфитеатров Древнего Рима, в котором и сегодня звучит опера под открытым небом
- Мы остановимся у дома Джульетты, и я расскажу любопытную историю о знаменитом балконе
- Пройдём по мосту Пьетра, который демонстрирует инженерное мастерство древнеримских строителей. Полюбуемся живописным видом на реку Адидже и город
- Побываем на площади Эрбе — здесь в окружении исторических зданий с фресками, башен и фонтанов раскинулся старинный рынок
- Вы увидите гробницы Скалигеров — готические усыпальницы правителей Вероны, величественные и строгие
- Мы поднимемся к Римскому театру у подножия холма Сан-Пьетро, откуда открывается прекрасный вид на город
Вы услышите легенды о Вероне и узнаете:
- о влиянии семьи Скалигеров на её развитие
- торговой и культурной жизни в регионе
- современной жизни Вероны и её старинных традициях
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет на фуникулёр — €1,5 за чел.
- Угощение на маршруте — по желанию, не входит в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Валентина — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 26 туристов
Всем привет, меня зовут Валентина, и я уже с 2012 года живу в Вальполичелле — на родине легендарного вина Амароне. За эти годы я изучила регион, выучилась на сомелье и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Philipp
29 сен 2025
В Вероне у нас была замечательная экскурсия и отличный гид Валентина!
Благодаря ей, мы увидели и поняли этот прекрасный город. Не только «Дом Джульетты» и Колизей, но и его тихие уютные
Благодаря ей, мы увидели и поняли этот прекрасный город. Не только «Дом Джульетты» и Колизей, но и его тихие уютные
А
Артем
22 авг 2025
Валентина - замечательный гид, очень внимательная и коммуникабельная, однозначно рекомендуем!
Надежда
21 авг 2025
Прекрасный гид. Легкие в общении, отзывчивый тактичный. Много знает и интересно рассказывает. Очень рекомендуем.
Е
Елена
21 июл 2025
Отличная экскурсия! Отличный город!
Мы и не ожидали, что в Вероне столько много всего интересного. Огромное спасибо Валентине!
Мы и не ожидали, что в Вероне столько много всего интересного. Огромное спасибо Валентине!
Ника
10 июн 2025
Валентина провела нам замечательную экскурсию по Вероне.
Было ощущение, что мы знакомы уже давно и приехали в гости.
Очень понравилось всё и мы остались в полном восторге!!!
Очень рекомендую вам именно Валентину как эксперта по Вероне.
Было ощущение, что мы знакомы уже давно и приехали в гости.
Очень понравилось всё и мы остались в полном восторге!!!
Очень рекомендую вам именно Валентину как эксперта по Вероне.
