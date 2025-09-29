читать дальше улочки, памятники архитектуры, очень вкусные кафе и ресторанчики, узнали много интересных фактов из истории.

Валентина дала очень хорошие кулинарные и винные рекомендации!

На память остались классные фотографии, которые сделала Валентина и впечатления!

Очень хотим отправиться в гастро тур, который проводит Валентина!

В Вероне у нас была замечательная экскурсия и отличный гид Валентина!Благодаря ей, мы увидели и поняли этот прекрасный город. Не только «Дом Джульетты» и Колизей, но и его тихие уютные