Арена ди Верона – экскурсии в Вероне

Найдено 12 экскурсий в категории «Арена ди Верона» в Вероне на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Вероной - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
39 отзывов
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
40 за человека
Верона сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
139 за всё до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
129 за всё до 5 чел.
Арена судеб: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Пешеходная арт-экскурсия по Вероне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Магия вечерней Вероны
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
150135 за всё до 6 чел.
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
169 за всё до 10 чел.
Литературная Верона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
219 за всё до 9 чел.
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180162 за всё до 6 чел.
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира»
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Slobodsky
    2 июня 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Потрясающе интересная экскурсия со знающим, харизматичным и эрудированным гидом (Евгений). В нашем случае группа состояла из меня и мужа, т. ч. фактически мы получили частную экскурсию за 80€. Горячо рекомендую
  • А
    Алена
    28 мая 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Экскурсия хорошая для первого знакомства с городом. Вот прям яркого впечатления не осталось, но было приятно. У меня на 2
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    часа поезд опоздал, я минут на 15 на экскурсию опоздала, но меня подождали. Была мини группа 3 человека. Из минусов - фото в самых лучших локациях было для ускорения процесса сделано на телефон экскурсовода по предложению самой Дарьи, переслать мне получилось только с очень низким разрешением. Эх, надо было на свой телефон делать.

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Верона сквозь века
    Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
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    пазла об этом очаровательном городе и он раскрылся нам с других ракурсов. От всего сердца благодарим Инессу от всей нашей международной компании: Матин из Баку, Майя из Словении, Ника из Словении, Таня и Игорь из России. Мы уже скучаем по вам! Спасибо так же за отдельную рекомендацию по винам региона!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Знакомство с Вероной - в мини-группе
    Очень хорошая ознакомительная экскурсия по городу. Прекрасно для первого знакомства с Вероной! Еще раз большое спасибо!:)
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Верона сквозь века
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
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    фотографий. Инесса прекрасный рассказчик и знаток Вероны. Узнали и увидели много классных мест, о которых не было информации в путеводителе. Было интересно как взрослым, так и ребенку. Отдельное спасибо за советы куда отправиться дальше, все понравилось.

    Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информациюСпасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Верона сквозь века
    Огромное спасибо Инессе за интересную прогулку по Вероне городу любви😃 несмотря на дождливую погоду. Экскурсия понравилась. Кроме этого Инесса дала рекомедации что посетить на следующий день 😃
    Огромное спасибо Инессе за интересную прогулку по Вероне городу любви😃 несмотря на дождливую погоду. Экскурсия понравилась
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
    Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут. Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
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    младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).

    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Пешеходная арт-экскурсия по Вероне
    Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
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    в эпоху того времени с такими тонкими деталями, что на мгновенье мы перенеслись в события тех времен. Мы остались в полном восторге! Спасибо за такую отдачу и подачу материла. Видно, что вы настолько увлечены историей, у вас глубокие познания и самое главное, что вы смогли заинтересовать нас)-слушателей, несмотря на то, что мы были немного уставшими.. время пролетело как одно мгновение. Вы великолепный гид и будем смело рекомендовать нашим друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Арена ди Верона»

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  4. Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
  5. Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
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  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Арена ди Верона" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 40 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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