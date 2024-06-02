1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€219 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€162 за всё до 6 чел.
Квест
3.5 часа
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSlobodsky2 июня 2024Потрясающе интересная экскурсия со знающим, харизматичным и эрудированным гидом (Евгений). В нашем случае группа состояла из меня и мужа, т. ч. фактически мы получили частную экскурсию за 80€. Горячо рекомендую
- ААлена28 мая 2024Экскурсия хорошая для первого знакомства с городом. Вот прям яркого впечатления не осталось, но было приятно. У меня на 2
- NNika28 мая 2024Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
- ТТатьяна26 мая 2024Очень хорошая ознакомительная экскурсия по городу. Прекрасно для первого знакомства с Вероной! Еще раз большое спасибо!:)
- ННадежда26 мая 2024Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
- ММария22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
- ВВиктория17 мая 2024Огромное спасибо Инессе за интересную прогулку по Вероне городу любви😃 несмотря на дождливую погоду. Экскурсия понравилась. Кроме этого Инесса дала рекомедации что посетить на следующий день 😃
- ННаталья16 мая 2024Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут. Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
- ММария1 мая 2024Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Арена ди Верона»
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