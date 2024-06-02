1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
€599 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€588 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380€342 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
- ССергей5 мая 2024Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
- ЕЕкатерина4 декабря 2023Могу сказать только самые лучшие слова о посещении виноделен! Анна действительно специалист в мире вина, Италии и очень приятный человек
- ССветлана15 октября 2023С Анной у нас было 2 большие экскурсии, подробный отзыв опубликован на страничке путешествия "Озеро Гарда". Но повторюсь тут, что все прошло замечательно!
- ЭЭльвира4 мая 2023Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность и профессионализм своего дела.
- ГГалина30 июля 2022Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На машине»
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