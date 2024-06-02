Экскурсии по Вероне на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Вероне на русском языке, цены от €260, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
599 за всё до 3 чел.
Винный тур: Soave - вино любви
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
588 за всё до 3 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380342 за всё до 4 чел.
Роскошные виллы Венето
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
490 за всё до 3 чел.
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
260 за всё до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 360 за всё до 4 чел.
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Вероны - в Сирмионе и обратно
    Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
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    мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп туристов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, покатались на кораблике и узнали много нового и интересного. Спасибо огромное Дарье за тщательно продуманную программу, интересные истории и полное сопровождение во время всей экскурсии. Очень милая, вежливая и грамотная девушка. С удовольствием обратимся к Дарье в следующий раз.

  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2023
    Винный тур: Soave - вино любви
    Могу сказать только самые лучшие слова о посещении виноделен! Анна действительно специалист в мире вина, Италии и очень приятный человек
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    в общении! Столько новой информации, красивейший мест и вкуснейшего вина! Индивидуальный подход- это тоже одно из важных вещей! Все на высшем уровне! Не могу найти еще больше слов благодарности))) поэтому обязательно приеду в следующий раз и именно к Анне! И конечно буду рекомендовать всем встречи с ней! Это было незабываемо! Спасибо еще раз! 🫶🏼

  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    С Анной у нас было 2 большие экскурсии, подробный отзыв опубликован на страничке путешествия "Озеро Гарда". Но повторюсь тут, что все прошло замечательно!
  • Э
    Эльвира
    4 мая 2023
    Винный тур: Soave - вино любви
    Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность и профессионализм своего дела.
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    Есть люди которым,от Бога дано быть экскурсоводом и работать с людьми. Ее хочется слушать и время надо, чтоб остановилось. Но увы, время пролетело очень быстро и кажется мы что -то не спросили, что -то забыли. Но мы точно знаем,мы вернёмся и встретимся! До новых встреч!!! Дорогие путешественники, если вы планируете поехать в Верону, то Вам обязательно надо взять Анну! Не пожалеете точно!

    Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность
  • Г
    Галина
    30 июля 2022
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного
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    Амароне, выбирайте эту поездку с Анной. Замечательный расказчик, влюбленный в этот регион, откроет все секреты жизни региона Вальполичелло! Вернёмся снова для поездки а Соаве и озеро Гарда.

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На машине»

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  1. Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
  2. Винный тур: Soave - вино любви
  3. Из Вероны - в Сирмионе и обратно
  4. Роскошные виллы Венето
  5. Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 260 до 599 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 13 ⭐ отзывов, цены от €260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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