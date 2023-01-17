в влад Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон Спасибо, Яна! Все прошло великолепно. Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать. Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)

А Арсений Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе. Спасибо, очень любопытно.

Л Любовь Весь Акко пешком Ольга тот гид, с которым туристические маршруты оживают, даты и действия людей обретают смысл, и вся картинка собирается. Мы были с пожилыми родителями, они очень высоко оценили подготовку и подачу информации.

Е Елена Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!

Н Наталья Весь Акко пешком Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".