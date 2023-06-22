Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Эйлате на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На катере 2 часа Водная прогулка Красное море: прогулка на катере с панорамным дном Познакомиться с подводным миром в Эйлате, не намочив ног Начало: У пристани между отелем Caesar и Sheraton Moriah Расписание: в воскресенье в 15:30 € 22 за человека На верблюдах 4 часа Групповая до 16 чел. Караван-тур: прогулка на верблюдах Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата Начало: В окрестностях Эйлата Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00 € 85 за человека На автобусе 13 часов Групповая Экскурсия в Петру из Эйлата На один день перенестись в другое тысячелетие Начало: В вашем отеле в Эйлате Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:00 € 179 за человека Другие экскурсии Эйлата Последние отзывы на экскурсии О Оксана В Петру из Эйлата Очень хорошо принимают в Иордании, на пропускном пункте. Гиды очень приветливые. Сама экскурсия занимает 3 часа и это по невыносимой жаре. Берите воду и удобную обувь.

К Константин В Петру из Эйлата Качественная организация экскурсии, продуманный тайминг, удобный трансфер

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эйлате Красное море: прогулка на катере с панорамным дном Караван-тур: прогулка на верблюдах Экскурсия в Петру из Эйлата В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Эйлату в декабре 2024 Сейчас в Эйлате в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 179.

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