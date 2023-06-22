2 часа
Водная прогулка
Красное море: прогулка на катере с панорамным дном
Познакомиться с подводным миром в Эйлате, не намочив ног
Начало: У пристани между отелем Caesar и Sheraton Moriah
Расписание: в воскресенье в 15:30
29 дек в 15:30
5 янв в 15:30
€22 за человека
4 часа
Групповая
до 16 чел.
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата
Начало: В окрестностях Эйлата
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
28 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€85 за человека
13 часов
Групповая
Экскурсия в Петру из Эйлата
На один день перенестись в другое тысячелетие
Начало: В вашем отеле в Эйлате
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:00
Завтра в 07:00
30 дек в 07:00
€179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 июня 2023В Петру из ЭйлатаОчень хорошо принимают в Иордании, на пропускном пункте. Гиды очень приветливые. Сама экскурсия занимает 3 часа и это по невыносимой жаре. Берите воду и удобную обувь.
- ККонстантин11 марта 2023В Петру из ЭйлатаКачественная организация экскурсии, продуманный тайминг, удобный трансфер
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Групповые»
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