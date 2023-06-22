🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва В Петру из Эйлата Начало: Сбор из отелей в Эйлате Расписание: Дни выезда на русском языке: Понедельник,Среда,Пятница. $ 230 за человека

Индивидуальная 8 часов Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения» Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море Расписание: по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Мусульманские святыни Иерусалима Начало: В вашем отеле Расписание: по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности от $ 730 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 17 часов Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Начало: Ваш отель Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра от $ 1 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим» Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море Расписание: по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения» Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности от $ 660 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов День отдыха на мертвом море Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник и пятница, выезд в 7 утра. $ 180 за человека

Индивидуальная 8 часов Главные святыни Иерусалима Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море Расписание: выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.