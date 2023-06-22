1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
В Петру из Эйлата
Начало: Сбор из отелей в Эйлате
Расписание: Дни выезда на русском языке: Понедельник,Среда,Пятница.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$230 за человека
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мусульманские святыни Иерусалима
Начало: В вашем отеле
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
17 часов
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $1 200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения»
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $660 за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
День отдыха на мертвом море
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник и пятница, выезд в 7 утра.
14 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$180 за человека
Индивидуальная
8 часов
Главные святыни Иерусалима
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 июня 2023Очень хорошо принимают в Иордании, на пропускном пункте. Гиды очень приветливые. Сама экскурсия занимает 3 часа и это по невыносимой жаре. Берите воду и удобную обувь.
- ККонстантин11 марта 2023Качественная организация экскурсии, продуманный тайминг, удобный трансфер
Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июне 2024
Сейчас в Эйлате в категории "На весь день" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 180 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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