Мертвое море 🌊 - феномен природы, самая глубокая впадина на земле и уникальный химический состав воды, минералов и грязи. На Мертвом море лечат болезни кожи и суставов а также кровеносной системы.

Маршрут :

07:00 - начало сбора

09:30 - прибытие на Мертвое море

09:45 - начало отдыха в спа

13:00 - обед

16:00 - выезд в Эйлат

19:00 - прибытие в Эйлат

Необходимо иметь при себе : купальный костюм, полотенце(для желающих выйти на общественный пляж 🏖️, нельзя выносить гостиничные полотенца), деньги на личные расходы, солнцезащитное средство, головной убор.

Важно: детям вход в СПА запрещен (до 16 лет), дети могут находится на территории бассейна и на пляже.

Общая информация: Плотность состава воды в Мертвом море позволяет лежать на воде без особых усердий, но будьте очень осторожны, держите равновесие, чтобы не перевернуться. В море нельзя нырять с головой, нельзя чтобы вода попадала в глаза. Нежелательно находится в воде более чем 15 минут за один заход, после каждого купания в море обязательно обмойтесь в пресной воде, то же самое касается серных бассейнов и бассейнов с водой Мертвого моря в СПА. Грязь Мертвого моря очень полезна как и вода моря, но так же не желательно злоупотреблять. После нанесения грязи не стоит держать ее на теле более 15 минут, обязательно смойте ее с мылом.