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День отдыха на мертвом море

5
2 отзыва
Booking-tours
Booking-tours – Гид из Эйлата
Израиль имеет богатую и обширную историю 📖, но главное его богатство – Мертвое море 🌊, которое лечит любые раны и в целом оказывает положительную динамику для здоровья.

Эйлат – город 🏙️ на берегу залива Акаба, древнее поселение, существовавшее еще со времен царя Соломона.

Мы предлагаем вам провести целый день здесь, на берегах Мертвого моря, и лично узнать, какими целебными свойствами оно обладает.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $109 за человека

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День отдыха на мертвом море
День отдыха на мертвом море

Что вы увидите

  • Мертвое море
Мертвое море 🌊 - феномен природы, самая глубокая впадина на земле и уникальный химический состав воды, минералов и грязи. На Мертвом море лечат болезни кожи и суставов а также кровеносной системы.

Маршрут :

    07:00 - начало сбора
    09:30 - прибытие на Мертвое море
    09:45 - начало отдыха в спа
    13:00 - обед
    16:00 - выезд в Эйлат
    19:00 - прибытие в Эйлат
    Необходимо иметь при себе : купальный костюм, полотенце(для желающих выйти на общественный пляж 🏖️, нельзя выносить гостиничные полотенца), деньги на личные расходы, солнцезащитное средство, головной убор.
    Важно: детям вход в СПА запрещен (до 16 лет), дети могут находится на территории бассейна и на пляже.
    Общая информация: Плотность состава воды в Мертвом море позволяет лежать на воде без особых усердий, но будьте очень осторожны, держите равновесие, чтобы не перевернуться. В море нельзя нырять с головой, нельзя чтобы вода попадала в глаза. Нежелательно находится в воде более чем 15 минут за один заход, после каждого купания в море обязательно обмойтесь в пресной воде, то же самое касается серных бассейнов и бассейнов с водой Мертвого моря в СПА. Грязь Мертвого моря очень полезна как и вода моря, но так же не желательно злоупотреблять. После нанесения грязи не стоит держать ее на теле более 15 минут, обязательно смойте ее с мылом.
    Что входит
    • трансфер на Мертвое море и обратно
    • вход в Спа гостиницы (4*)
    • обед в гостинице.
    Что не входит
    • массажные процедуры и косметические препараты Мертвого моря.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    День отдыха на мертвом море
    День отдыха на мертвом море
    День отдыха на мертвом море
    День отдыха на мертвом море

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Booking-tours
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    2 отзыва оставили туристы

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